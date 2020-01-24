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Эпидемия в Китае угрожает гонкам? Объясняем, что происходит

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Эпидемия в Китае угрожает гонкам? Объясняем, что происходит
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Фрэнки Мао
24 янв. 2020 г., 08:22

Вспышка коронавируса в Китае побудила Федерацию автоспорта страны отменить местное ралли, которое должно состояться в следующем месяце. Однако беспокоиться о судьбе этапа Формулы Е, по мнению руководителей серии, пока рано.

По последним данным, число погибших от неизвестного коронавируса составило 25 человек, а количество больных превысило уже восемь сотен. Из-за распространения вируса китайские власти прекратили работу общественного транспорта в десяти городах страны. Центром вспышки вируса был назван город Ухань.

Чтобы остановить рост эпидемии, принимаются попытки предотвратить появление больших скоплений людей – спортивные мероприятия также оказались в центре внимания.

В четверг китайская Федерация авто- и мотоспорта (CAMF) распространила заявление о том, что зимнее ралли, запланированное на 12-14 февраля, будет отменено. Также в заявлении упоминалось об отмене всех спортивных соревнования до апреля.

В заявлении сказано: «В рамках усилий по предотвращению и контролю вспышки нового вида коронавируса, в соответствии с инструкцией Главного управления спорта "О приостановлении всех спортивных соревнований до апреля", оргкомитет принял решение временно отменить ралли в Чанбайшане, запланированное на 12-14 февраля».

Упоминание о полном запрете спортивных мероприятий до апреля вызвало некоторую тревогу, потому что никакого официального заявления по этому вопросу не было – и вскоре CAMF удалила его со своего сайта. 

Формула Е должна провести китайский этап в Санье 21 марта. Руководство серии прояснило ситуацию с CAMF и настояло, что сейчас гонке ничего не угрожает.

Представитель Формулы Е сказал Motorsport.com: «Сейчас гонка в Санье все еще запланирована на 21 марта. Неопределенность возникла из-за некорректного заявления, опубликованного в Китае, которое содержало неверную и вводящую в заблуждение информацию. Оно было удалено.

Тем не менее, учитывая текущие проблемы, мы продолжаем ежедневно внимательно следить за ситуацией. Мы попросили нашего регионального партнера работать вместе с местной автоспортивной федерацией, чтобы поддерживать связь с властями провинции Хайнань для дальнейшего анализа, оценки ситуации и предоставления рекомендаций по подготовке к гонке».

Благодаря географическому положению Саньи, который находится на острове на самом юге Китая, Формула Е может избежать проблем, связанных с распространением вируса.

Гран При Китая должен пройти в Шанхае (который находится в 800 км к востоку от Уханя) 16-19 апреля, поэтому принимать решение об отмене гонки тоже еще слишком рано.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Автор Джонатан Нобл

База данных

Мехико

Мехико

14 февр. - 15 февр.
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