Экклстоун: «Я бы похоронил Формулу Е»

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун дал интервью Autocar, в котором объяснил, как бы поступил с Формулой Е. Электрическую гоночную серию все чаще называют соперницей Формулы 1: в этот чемпионат переходят бывшие гонщики Ф1, а автопроизводители открывают там заводские команды. Такая тенденция уводит внимание и денежные потоки от Ф1

«Мне жаль ребят, которые сейчас управляют Формулой 1, – заявил Экклстоун. – Им приходится учитывать влияние Формулы Е. Со мной такого бы не случилось. Я бы похоронил Формулу Е. Это избавило бы от любых споров. Но теперь все только и говорят, что об электромобилях, так что идти против них в современных условиях потребует смелости».

Чемпионат Формулы Е проводится с 2014 года. В тот момент Берни Экклстоун еще руководил Формулой 1.

На вопрос о том, не хочет ли Берни побывать на этапе Формулы Е, Экклстоун ответил положительно. По словам британца, он ни разу не приезжал на гонку электрической серии, но в будущем планирует это сделать из любопытства.