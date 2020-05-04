Экклстоун: «Я бы похоронил Формулу Е»
Бывший босс Формулы 1 посочувствовал нынешним руководителям чемпионата и рассказал, как бы поступил с конкурирующей серией
Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун дал интервью Autocar, в котором объяснил, как бы поступил с Формулой Е. Электрическую гоночную серию все чаще называют соперницей Формулы 1: в этот чемпионат переходят бывшие гонщики Ф1, а автопроизводители открывают там заводские команды. Такая тенденция уводит внимание и денежные потоки от Ф1
«Мне жаль ребят, которые сейчас управляют Формулой 1, – заявил Экклстоун. – Им приходится учитывать влияние Формулы Е. Со мной такого бы не случилось. Я бы похоронил Формулу Е. Это избавило бы от любых споров. Но теперь все только и говорят, что об электромобилях, так что идти против них в современных условиях потребует смелости».
Чемпионат Формулы Е проводится с 2014 года. В тот момент Берни Экклстоун еще руководил Формулой 1.
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На вопрос о том, не хочет ли Берни побывать на этапе Формулы Е, Экклстоун ответил положительно. По словам британца, он ни разу не приезжал на гонку электрической серии, но в будущем планирует это сделать из любопытства.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула E
|Пилоты
|Берни Экклстоун
|Автор
|Антон Погорельский
Экклстоун: «Я бы похоронил Формулу Е»
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