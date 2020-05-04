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Формула E / Комментарий

Экклстоун: «Я бы похоронил Формулу Е»

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Экклстоун: «Я бы похоронил Формулу Е»
Автор:
, шеф-редактор
4 мая 2020 г., 12:46

Бывший босс Формулы 1 посочувствовал нынешним руководителям чемпионата и рассказал, как бы поступил с конкурирующей серией

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун дал интервью Autocar, в котором объяснил, как бы поступил с Формулой Е. Электрическую гоночную серию все чаще называют соперницей Формулы 1: в этот чемпионат переходят бывшие гонщики Ф1, а автопроизводители открывают там заводские команды. Такая тенденция уводит внимание и денежные потоки от Ф1 

«Мне жаль ребят, которые сейчас управляют Формулой 1, – заявил Экклстоун. – Им приходится учитывать влияние Формулы Е. Со мной такого бы не случилось. Я бы похоронил Формулу Е. Это избавило бы от любых споров. Но теперь все только и говорят, что об электромобилях, так что идти против них в современных условиях потребует смелости». 

Чемпионат Формулы Е проводится с 2014 года. В тот момент Берни Экклстоун еще руководил Формулой 1.

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На вопрос о том, не хочет ли Берни побывать на этапе Формулы Е, Экклстоун ответил положительно. По словам британца, он ни разу не приезжал на гонку электрической серии, но в будущем планирует это сделать из любопытства.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Пилоты Берни Экклстоун
Автор Антон Погорельский

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