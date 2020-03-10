Эйндховен подаст заявку на этап Формулы Е начиная с сезона-2021/22
Голландские власти пришли к выводу о пользе этапа для региона
Голландские власти завершили изучение полезности потенциального проведения этапа Формулы Е в Эйндховене. Исследователи из института Мулье пришли к выводу, что этап получит широкую поддержку от местных бизнесменов, однако перед окончательным решением планируется провести дополнительное исследование.
В голландских СМИ сообщается о возможном проведении этапа в сезоне-2022/23. Как стало известно Motorsport.com, организаторы уже готовятся подать заявку на прием этапа в сезоне-2021/22.
В поддержку этапа выступает и пилот Формулы Е Робин Фряйнс: «Будет здорово выступать в 45 минутах езды от моего дома. Я уже почти год общаюсь с людьми, которые пытаются устроить этап. Я стараюсь помогать им, чем могу. Понятно, что я не участвую в деловой стороне вопроса, но я стараюсь продвигать этот этап среди тех, кто может ему помочь».
Исследование показало, что хотя этап Формулы Е станет самым значимым спортивным событием в регионе Брабант, на повышении спроса на электромобили гонка не скажется. Но Фряйнс считает, что популярности самих гонок в его стране неуклонно растет.
«Два года назад жители региона вообще не интересовались Формулой Е, тогда все смотрели Формулу 1. А теперь этап Ф1 будет в Зандфорте, что очень важно. Но мне кажется, что к ФЕ интерес все повышается, люди видят, как мы ездим по всему миру».
Ранее о намерении принять этап ФЕ заявили в Кейптауне. Также планируется проведение второго этапа электрического чемпионата в Германии.
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Эйндховен подаст заявку на этап Формулы Е начиная с сезона-2021/22
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