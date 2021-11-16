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Формула E Новости

Джови подтвердил переход в ФЕ, место для Квята теперь занято

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Итальянец занял свободное место в команде Dragon Penske

Джови подтвердил переход в ФЕ, место для Квята теперь занято

Появившаяся сегодня утром информация о том, что Антонио Джовинацци покидает Формулу 1 и присоединится к команде Dragon Penske в Формуле Е получила официальное подтверждение. Об этом заявил сам итальянец.

«Поскольку мой уход из Формулы 1 перестал быть секретом, я решил сообщить о переходе в Формулу Е, – заявил Джовинацци. – Я всегда следил за этим чемпионатом и рад присоединиться к команде Dragon Penske за рулем электрического болида, который мне уже доводилось тестировать три года назад.

Я хочу поблагодарить Джея Пенске, который мгновенно проявил ко мне интерес и пригласил в команду. Не могу дождаться первых тестов своего нового электрокара в конце этого месяца в Валенсии. Обещаю сделать все ради успеха команды».

Ранее Dragon подтвердила, что Серджиу Сетте Камара останется ее пилотом на 2022 год и таким образом станет партнером Джовинацци.

Некоторое время назад мы писали, что на место в Dragon, которое в итоге занял Джовинацци, планировал прийти Даниил Квят. Не исключено, что соглашение с россиянином не было подписано потому, что не самая успешная команда Формулы Е просто не смогла предложить ему соответствующие финансовые условия.

В то же время сам Квят в следующем сезоне перестанет быть резервистом Alpine. Сам он по ходу года не исключал для себя NASCAR, участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC и другие варианты.

Дополнительная информация: Рачит Тукрал

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