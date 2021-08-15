Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год
Формула E / Берлин II Отчет о гонке

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

Автор:
, главный редактор

Три главных преследователя лидировавшего в чемпионате Ника де Вриса выбыли из борьбы уже в самом начале заезда

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

Ник де Врис, выступающий за заводскую команду Mercedes, стал чемпионом по итогам очередного сезона Формулы Е, последняя гонка которого прошла сегодня в Берлине. Немецкий коллектив также опередил всех своих соперников в командном зачете.

Судьбу титула, на который в момент старта претендовало 13 пилотов, решили, по большому счету, два инцидента в самом начале заезда. На старте гонки Митч Эванс, стоявший на 3-й позиции, тронулся и сразу остановился – и с автомобилем команды Jaguar не смог разъехаться Эдоардо Мортара на Venturi. Пожалуй, именно эта авария стала для де Вриса главной хорошей новостью дня. Мортара был ближайшим преследователем голландца в общем зачете – а Эванс находился на 4-й строчке турнирной таблицы (уступая де Врису всего 5 очков). При этом Эванс стоял на старте заметно выше всех остальных претендентов на титул: к примеру, де Вриса от новозеландца отделяло 10 мест.

 

Для эвакуации двух разбитых автомобилей гонка была остановлена красными флагами. А вскоре после рестарта свою машину разбил Джейк Деннис на BMW i Andretti, занимавший перед стартом гонки 3-е место в общем зачете. Автомобиль британца занесло на подходе к одному из поворотов – причиной же сам пилот назвал некую неопознанную поломку, сопровождавшуюся «странным звуком».

В итоге, несмотря на невероятную плотность результатов, первая четверка общего зачета по итогам гонки сохранила позиции, которая занимала перед стартом. 

Читайте также:

Гонку же, где на главных ролях были пилоты, не имевшие шансов на титул, выиграл Норман Нато из команды Venturi – для француза эта победа стала первой в дебютном сезоне электрического чемпионата. В первой тройке также финишировали Оливер Роуленд из Nissan e.Dams и Стоффель Вандорн из Mercedes.

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 France Норман Нато Monaco Venturi     25
2 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 2.270 2.270 18
3 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 2.837 0.567 15
4 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 7.105 4.268 12
5 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 8.453 1.348 10
6 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 8.847 0.394 8
7 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 10.473 1.626 6
8 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 11.108 0.635 4
9 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 12.189 1.081 2
10 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 12.679 0.490 1
11 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 13.437 0.758  
12 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 13.748 0.311  
13 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 14.366 0.618  
14 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 14.692 0.326  
15 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 15.528 0.836  
16 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 15.940 0.412  
17 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 16.306 0.366  
18 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 16.961 0.655  
19 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 21.076 4.115  
20 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 35.155 14.079  
21 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 15 Laps 15 Laps  
22 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 34 Laps 19 Laps  
23 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi      
24 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing      
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

Предыдущая новость

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull

3 ч
2
Формула 1

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона

7 ч
3
Формула E

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

23 мин
4
Формула E

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

1 ч
5
MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии

1 ч
Самое важное:
Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
Формула E

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

23мин
Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год
Формула E

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

1 ч
Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн
Формула E

Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн

4 ч
Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!
Формула E

Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!

8 ч
Ди Грасси на Audi выиграл первую гонку Формулы Е в Берлине
Формула E

Ди Грасси на Audi выиграл первую гонку Формулы Е в Берлине

14 авг. 2021 г.
Последние видео
Porsche в Формуле Е: сражение продолжается 00:35
Формула E
25 февр. 2021 г.

Porsche в Формуле Е: сражение продолжается

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е 00:54
Формула E
15 авг. 2020 г.

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге 01:37
Формула E
25 апр. 2020 г.

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео 01:05
Формула E
25 апр. 2020 г.

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум 00:15
Формула E
19 апр. 2020 г.

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год Берлин II
Формула E

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

Валидольный финал гонки MotoGP в Австрии подарил победу Биндеру на КТМ Гран При Австрии
MotoGP

Валидольный финал гонки MotoGP в Австрии подарил победу Биндеру на КТМ

Ралли Бельгия закончилось первой в сезоне победой Невилля Ралли Бельгия
WRC

Ралли Бельгия закончилось первой в сезоне победой Невилля

Ник де Врис Больше от
Ник де Врис
Де Врис: Williams? Формально я в Mercedes Гран При Венгрии
Формула 1

Де Врис: Williams? Формально я в Mercedes

Не только Williams. Де Врис может оказаться в команде посильнее Гран При Венгрии
Формула 1

Не только Williams. Де Врис может оказаться в команде посильнее

В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams
Формула 1

В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams

Mercedes Больше от
Mercedes
Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes Гран При Венгрии
Формула 1

Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1 Гран При Венгрии
Формула 1

Стролл в Mercedes, Квят в Williams. Слухи о переходах в Ф1

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году
Формула 1

Вольф назвал 6 команд-претендентов на титул в 2022 году

Самое читаемое Сегодня

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull
Формула 1 Формула 1

Слухи: Боттас ведет переговоры с Red Bull

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Росберг вспомнил об агрессивности юных поклонниц Хэмилтона

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
Формула E Формула E

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год
Формула E Формула E

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии

Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes
Формула 1 Формула 1

Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes

Валидольный финал гонки MotoGP в Австрии подарил победу Биндеру на КТМ
MotoGP MotoGP

Валидольный финал гонки MotoGP в Австрии подарил победу Биндеру на КТМ

На Ралли Бельгия VW Polo разнес гараж на краю трассы
WRC WRC

На Ралли Бельгия VW Polo разнес гараж на краю трассы

Самое важное:

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
Формула E Формула E

Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год
Формула E Формула E

Mercedes принял решение уйти из Формулы Е через год

Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн
Формула E Формула E

Воскресную гонку Формулы Е в Берлине с поула начнет Вандорн

Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!
Формула E Формула E

Формула Е: 14 претендентов на титул перед последней гонкой!

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.