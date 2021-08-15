Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е

Ник де Врис, выступающий за заводскую команду Mercedes, стал чемпионом по итогам очередного сезона Формулы Е, последняя гонка которого прошла сегодня в Берлине. Немецкий коллектив также опередил всех своих соперников в командном зачете.

Судьбу титула, на который в момент старта претендовало 13 пилотов, решили, по большому счету, два инцидента в самом начале заезда. На старте гонки Митч Эванс, стоявший на 3-й позиции, тронулся и сразу остановился – и с автомобилем команды Jaguar не смог разъехаться Эдоардо Мортара на Venturi. Пожалуй, именно эта авария стала для де Вриса главной хорошей новостью дня. Мортара был ближайшим преследователем голландца в общем зачете – а Эванс находился на 4-й строчке турнирной таблицы (уступая де Врису всего 5 очков). При этом Эванс стоял на старте заметно выше всех остальных претендентов на титул: к примеру, де Вриса от новозеландца отделяло 10 мест.

Для эвакуации двух разбитых автомобилей гонка была остановлена красными флагами. А вскоре после рестарта свою машину разбил Джейк Деннис на BMW i Andretti, занимавший перед стартом гонки 3-е место в общем зачете. Автомобиль британца занесло на подходе к одному из поворотов – причиной же сам пилот назвал некую неопознанную поломку, сопровождавшуюся «странным звуком».

В итоге, несмотря на невероятную плотность результатов, первая четверка общего зачета по итогам гонки сохранила позиции, которая занимала перед стартом.

Гонку же, где на главных ролях были пилоты, не имевшие шансов на титул, выиграл Норман Нато из команды Venturi – для француза эта победа стала первой в дебютном сезоне электрического чемпионата. В первой тройке также финишировали Оливер Роуленд из Nissan e.Dams и Стоффель Вандорн из Mercedes.