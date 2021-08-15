Две аварии подарили де Врису и Mercedes титулы в Формуле Е
Три главных преследователя лидировавшего в чемпионате Ника де Вриса выбыли из борьбы уже в самом начале заезда
Ник де Врис, выступающий за заводскую команду Mercedes, стал чемпионом по итогам очередного сезона Формулы Е, последняя гонка которого прошла сегодня в Берлине. Немецкий коллектив также опередил всех своих соперников в командном зачете.
Судьбу титула, на который в момент старта претендовало 13 пилотов, решили, по большому счету, два инцидента в самом начале заезда. На старте гонки Митч Эванс, стоявший на 3-й позиции, тронулся и сразу остановился – и с автомобилем команды Jaguar не смог разъехаться Эдоардо Мортара на Venturi. Пожалуй, именно эта авария стала для де Вриса главной хорошей новостью дня. Мортара был ближайшим преследователем голландца в общем зачете – а Эванс находился на 4-й строчке турнирной таблицы (уступая де Врису всего 5 очков). При этом Эванс стоял на старте заметно выше всех остальных претендентов на титул: к примеру, де Вриса от новозеландца отделяло 10 мест.
Для эвакуации двух разбитых автомобилей гонка была остановлена красными флагами. А вскоре после рестарта свою машину разбил Джейк Деннис на BMW i Andretti, занимавший перед стартом гонки 3-е место в общем зачете. Автомобиль британца занесло на подходе к одному из поворотов – причиной же сам пилот назвал некую неопознанную поломку, сопровождавшуюся «странным звуком».
В итоге, несмотря на невероятную плотность результатов, первая четверка общего зачета по итогам гонки сохранила позиции, которая занимала перед стартом.
Читайте также:
Гонку же, где на главных ролях были пилоты, не имевшие шансов на титул, выиграл Норман Нато из команды Venturi – для француза эта победа стала первой в дебютном сезоне электрического чемпионата. В первой тройке также финишировали Оливер Роуленд из Nissan e.Dams и Стоффель Вандорн из Mercedes.