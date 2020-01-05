DS Techeetah уволила сотрудника за расизм в соцсетях

Команда DS Techeetah, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат Формулы Е как в командном, так и в личном зачете, уволила одного из своих сотрудников по обвинению в расизме, мракобесии и ненависти. Причиной стали высказывания сотрудника от имени личного аккаунта в соцсетях.

«Мы является командой с китайскими собственниками, наш руководитель из Австралии, а пилоты из Франции и Португалии, – говорится в заявлении DS Techeetah. – У нас работают сотрудники десяти разных национальностей. В этом сезоне мы выступаем в 12 разных странах.

Наш успех основан на талантах наших сотрудников, которые успешно работают вместе, сохраняя уважение к другим культурам и национальностям. Вот почему мы нетерпимы к любому проявлению расизма, мракобесия и ненависти».



