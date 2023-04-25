Другович стал лучшим на тестах ФЕ в Берлине, Шварцман и Квят в десятке

Команды электроформулы на день задержались в немецкой столице после прошедшего здесь сдвоенного этапа, чтобы провести тесты новичков. За руль в понедельник садились 23 разных пилота, лучшим из которых стад действующий чемпион Ф2 Фелипе Другович, работавший с Maserati.

Любопятно, что второе время показал обладатель титула другой молодежной серии – победитель Формулы 3 Виктор Мартен. Француза пригласила команда Nissan.

При этом результат Друговича оказался всего на 0,228 секунды хуже лучшего результата прошедшего уик-энда, показанного призовым гонщиком той же Maserati Макси Гюнтером.

Роберт Шварцман, DS Penske, DS E-Tense FE23 Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

Роберт Шварцман, который примчался в Берлин прямиком из Монцы – там петербуржец проводил дебютную гонку GT World Challenge, в которой финишировал на Ferrari восьмым – на тестах пилотировал черно-золотую машину DS Penske и показал седьмую скорость, всего на одну тысячную секунды отстав от ветерана Ф2 Джехана Дарувалы.

При этом протеже Ferrari проехал за день 112 кругов – это лучший результат среди всех участников тестового дня.

Даниил Квят, который перед началом заездов подчеркивал, что намерен преодолеть максимальную дистанцию, остановился на отметке в 95 кругов и показал на машине команды NIO 333 десятую скорость.

Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

В утренней части заездов быстрейшим стал Шелдон ван Дер Линде, однако после обеденного перерыва гонщик не смог подтвердить свою скорость, влетев в барьер.

Сезон Формулы Е продолжится 6 мая в Монако.

Результаты тестов Формулы Е в Берлине

Поз. Гонщик

Команда Время утром

круги Время днем

круги 1 Фелипе Другович

Maserati Фелипе Другович 1'06.579

45 1'05.509

54 2 Виктор Мартен

Nissan Виктор Мартен 1'06.280

51 1'05.610

50 3 Зейн Мэлони

Andretti Зейн Мэлони 1'06.207

47 1'05.619

49 4 Лука Гьотто

Nissan Лука Гьотто 1'05.887

46 1'05.780

51 5 Шелдон ван дер Линде

Jaguar Шелдон ван дер Линде 1'05.814

67 1'06.332

23 6 Джехан Дарувала

Mahindra Джехан Дарувала 1'05.922

55 1'05.931

57 7 Роберт Шварцман

DS Penske Роберт Шварцман 1'06.121

55 1'05.923

57 8 Люк Браунинг

McLaren Люк Браунинг 1'06.187

50 1'05.944

48 9 Давид Бекман

Porsche Давид Бекман 1'06.683

30 1'05.996

26 10 Даниил Квят

NIO 333 Даниил Квят 1'06.082

49 1'06.012

46