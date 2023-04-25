Предыдущая / Квят объяснил, зачем приехал на тесты Формулы Е
Формула E / Тесты новичков в Берлине Отчет о тестах

Другович стал лучшим на тестах ФЕ в Берлине, Шварцман и Квят в десятке

Запасной пилот Aston Martin F1 опередил соперников на летном поле аэропорте Темпельхоф, десятка лидеров уложилась в полсекунды

Меган Уайт
Автор:
Другович стал лучшим на тестах ФЕ в Берлине, Шварцман и Квят в десятке

Команды электроформулы на день задержались в немецкой столице после прошедшего здесь сдвоенного этапа, чтобы провести тесты новичков. За руль в понедельник садились 23 разных пилота, лучшим из которых стад действующий чемпион Ф2 Фелипе Другович, работавший с Maserati. 

Любопятно, что второе время показал обладатель титула другой молодежной серии – победитель Формулы 3 Виктор Мартен. Француза пригласила команда Nissan.  

При этом результат Друговича оказался всего на 0,228 секунды хуже лучшего результата прошедшего уик-энда, показанного призовым гонщиком той же Maserati Макси Гюнтером. 

Роберт Шварцман, DS Penske, DS E-Tense FE23

Роберт Шварцман, DS Penske, DS E-Tense FE23

Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

Роберт Шварцман, который примчался в Берлин прямиком из Монцы – там петербуржец проводил дебютную гонку GT World Challenge, в которой финишировал на Ferrari восьмым – на тестах пилотировал черно-золотую машину DS Penske и показал седьмую скорость, всего на одну тысячную секунды отстав от ветерана Ф2 Джехана Дарувалы.   

При этом протеже Ferrari проехал за день 112 кругов – это лучший результат среди всех участников тестового дня.  

Даниил Квят, который перед началом заездов подчеркивал, что намерен преодолеть максимальную дистанцию, остановился на отметке в 95 кругов и показал на машине команды NIO 333 десятую скорость.

Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

В утренней части заездов быстрейшим стал Шелдон ван Дер Линде, однако после обеденного перерыва гонщик не смог подтвердить свою скорость, влетев в барьер. 

Сезон Формулы Е продолжится 6 мая в Монако.

Читайте также:

Результаты тестов Формулы Е в Берлине

Поз. Гонщик
Команда		 Время утром
круги		 Время днем
круги
1 Brazil Фелипе Другович
Maserati		 1'06.579
45		 1'05.509
54
2 France Виктор Мартен
Nissan		 1'06.280
51		 1'05.610
50
3 Barbados Зейн Мэлони
Andretti		 1'06.207
47		 1'05.619
49
4 Italy Лука Гьотто
Nissan		 1'05.887
46		 1'05.780
51
5 South Africa Шелдон ван дер Линде
Jaguar		 1'05.814
67		 1'06.332
23
6 India Джехан Дарувала
Mahindra		 1'05.922
55		 1'05.931
57
7 Russian Federation Роберт Шварцман
DS Penske		 1'06.121
55		 1'05.923
57
8 United Kingdom Люк Браунинг
McLaren		 1'06.187
50		 1'05.944
48
9 Germany Давид Бекман
Porsche		 1'06.683
30		 1'05.996
26
10 Russian Federation Даниил Квят
NIO 333		 1'06.082
49		 1'06.012
46
Поделились
Комментарии

Квят объяснил, зачем приехал на тесты Формулы Е
Меган Уайт Больше от
Меган Уайт
Протеже Red Bull Хаугер выиграл под дождем субботнюю гонку Ф2 в Альберт-парке

Протеже Red Bull Хаугер выиграл под дождем субботнюю гонку Ф2 в Альберт-парке

Формула 2
Мельбурн

Протеже Red Bull Хаугер выиграл под дождем субботнюю гонку Ф2 в Альберт-парке Протеже Red Bull Хаугер выиграл под дождем субботнюю гонку Ф2 в Альберт-парке

Иваса выиграл первую в истории квалификацию Ф2 в Мельбурне

Иваса выиграл первую в истории квалификацию Ф2 в Мельбурне

Формула 2
Мельбурн

Иваса выиграл первую в истории квалификацию Ф2 в Мельбурне Иваса выиграл первую в истории квалификацию Ф2 в Мельбурне

Протеже Mercedes Вести стал четвертым по счету победителем в Формуле 2

Протеже Mercedes Вести стал четвертым по счету победителем в Формуле 2

Формула 2
Джидда

Протеже Mercedes Вести стал четвертым по счету победителем в Формуле 2 Протеже Mercedes Вести стал четвертым по счету победителем в Формуле 2

Даниил Квят Больше от
Даниил Квят
«Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке

«Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке

Формула 1

«Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке «Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке

Квят объяснил, зачем приехал на тесты Формулы Е

Квят объяснил, зачем приехал на тесты Формулы Е

Формула E

Квят объяснил, зачем приехал на тесты Формулы Е Квят объяснил, зачем приехал на тесты Формулы Е

Марафоны, Lamborghini и Формула Е. Квят 2.0 рассказал о новой странице карьеры

Марафоны, Lamborghini и Формула Е. Квят 2.0 рассказал о новой странице карьеры

WEC

Марафоны, Lamborghini и Формула Е. Квят 2.0 рассказал о новой странице карьеры Марафоны, Lamborghini и Формула Е. Квят 2.0 рассказал о новой странице карьеры

Самое важное:

«Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке

«Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке

F1 Формула 1

«Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке «Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке

Мнение: почему Mercedes пришлось вернуть «гладиатора» Эллисона

Мнение: почему Mercedes пришлось вернуть «гладиатора» Эллисона

F1 Формула 1

Мнение: почему Mercedes пришлось вернуть «гладиатора» Эллисона Мнение: почему Mercedes пришлось вернуть «гладиатора» Эллисона

В Формуле Е отказались от планов подзарядки на пит-стопах

В Формуле Е отказались от планов подзарядки на пит-стопах

FE Формула E

В Формуле Е отказались от планов подзарядки на пит-стопах В Формуле Е отказались от планов подзарядки на пит-стопах

Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор

Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор

F1 Формула 1

Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.