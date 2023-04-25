Другович стал лучшим на тестах ФЕ в Берлине, Шварцман и Квят в десятке
Запасной пилот Aston Martin F1 опередил соперников на летном поле аэропорте Темпельхоф, десятка лидеров уложилась в полсекунды
Команды электроформулы на день задержались в немецкой столице после прошедшего здесь сдвоенного этапа, чтобы провести тесты новичков. За руль в понедельник садились 23 разных пилота, лучшим из которых стад действующий чемпион Ф2 Фелипе Другович, работавший с Maserati.
Любопятно, что второе время показал обладатель титула другой молодежной серии – победитель Формулы 3 Виктор Мартен. Француза пригласила команда Nissan.
При этом результат Друговича оказался всего на 0,228 секунды хуже лучшего результата прошедшего уик-энда, показанного призовым гонщиком той же Maserati Макси Гюнтером.
Роберт Шварцман, DS Penske, DS E-Tense FE23
Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images
Роберт Шварцман, который примчался в Берлин прямиком из Монцы – там петербуржец проводил дебютную гонку GT World Challenge, в которой финишировал на Ferrari восьмым – на тестах пилотировал черно-золотую машину DS Penske и показал седьмую скорость, всего на одну тысячную секунды отстав от ветерана Ф2 Джехана Дарувалы.
При этом протеже Ferrari проехал за день 112 кругов – это лучший результат среди всех участников тестового дня.
Даниил Квят, который перед началом заездов подчеркивал, что намерен преодолеть максимальную дистанцию, остановился на отметке в 95 кругов и показал на машине команды NIO 333 десятую скорость.
Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9
Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images
В утренней части заездов быстрейшим стал Шелдон ван Дер Линде, однако после обеденного перерыва гонщик не смог подтвердить свою скорость, влетев в барьер.
Сезон Формулы Е продолжится 6 мая в Монако.
Результаты тестов Формулы Е в Берлине
|Поз.
|Гонщик
Команда
|Время утром
круги
|Время днем
круги
|1
| Фелипе Другович
Maserati
|1'06.579
45
|1'05.509
54
|2
| Виктор Мартен
Nissan
|1'06.280
51
|1'05.610
50
|3
| Зейн Мэлони
Andretti
|1'06.207
47
|1'05.619
49
|4
| Лука Гьотто
Nissan
|1'05.887
46
|1'05.780
51
|5
| Шелдон ван дер Линде
Jaguar
|1'05.814
67
|1'06.332
23
|6
| Джехан Дарувала
Mahindra
|1'05.922
55
|1'05.931
57
|7
| Роберт Шварцман
DS Penske
|1'06.121
55
|1'05.923
57
|8
| Люк Браунинг
McLaren
|1'06.187
50
|1'05.944
48
|9
| Давид Бекман
Porsche
|1'06.683
30
|1'05.996
26
|10
| Даниил Квят
NIO 333
|1'06.082
49
|1'06.012
46
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