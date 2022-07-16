Дождь превратил гонку ФЕ в хаос, победитель разбил машину

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Как оказалось, покрытие трассы в морском порту Бруклина, где в этот уик-энд проходит восьмой этап чемпионата мира Формулы Е, очень скверно пропускает влагу. После начала усиления на нем стали появляться лужи, а в шестом повороте вскоре разлился целый пруд.

Въехав в него, все три пилота из группы лидеров – впервые в карьере стартовавший с поула Ник Кэссиди, а также Лукас ди Грасси и Стоффель Вандорн – потеряли контроль над машинами и улетели в барьер.

Так как приведение трассы в нормальное состояние требовало большого времени, дирекция гонки вывесила красные флаги и объявила о прекращении борьбы. Результаты засчитали по 29 кругам, что принесло Кэссиди первую победу в карьере.

Такое развитие событий едва ли обрадовало Робина Фрейнса: тот стартовал седьмым, но успел прорваться да третьей позиции, а потом оказался единственным, кто смог-таки форсировать злополучный «пруд». На момент остановки гонки голландец из Envision лидировал в ней, но в итоге ему досталась только «бронза».

Ник Кэссиди, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Лукас ди Грасси, ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02, Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Почти одновременно лидер сезона Эдо Мортара задел барьер, Себастьен Буэми тоже повредил машину, а Паскаль Верляйн и вовсе остановился на выходе из поворота – и в него влетели Сэм Берд с Джейком Деннисом. Несмотря на это, все они не просто были классифицированы, но и заработали очки.

Обновление: после финиша Мортара получил пять секунд штрафа за превышение скорости в режиме FCY и опустился с пятого места на девятое.

А вот претенденты на титул Митч Эванс и Жан-Эрик Вернь, а также напарник последнего Антониу Феликс да Кошта и Антонио Джовинацци пострадали в массовом завале на первом круге и не сумели добиться хорошего результата.

Этап электроформул в Нью-Йорке продолжится воскресной гонкой.

Итоги первой гонки Формулы Е в Нью-Йорке