Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Мортара выиграл в Марокко и вышел в лидеры Формулы Е Следующая / Видео: как вся Формула Е разом попала в аварию
Формула E / Нью-Йорк I Отчет о гонке

Дождь превратил гонку ФЕ в хаос, победитель разбил машину

Хлынувший в Нью-Йорке ливень смыл с трассы всех лидеров, включая Ника Кэссиди – которому, несмотря на это, присудили первое место

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Дождь превратил гонку ФЕ в хаос, победитель разбил машину
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Как оказалось, покрытие трассы в морском порту Бруклина, где в этот уик-энд проходит восьмой этап чемпионата мира Формулы Е, очень скверно пропускает влагу. После начала усиления на нем стали появляться лужи, а в шестом повороте вскоре разлился целый пруд. 

Въехав в него, все три пилота из группы лидеров – впервые в карьере стартовавший с поула Ник Кэссиди, а также Лукас ди Грасси и Стоффель Вандорн – потеряли контроль над машинами и улетели в барьер. 

Так как приведение трассы в нормальное состояние требовало большого времени, дирекция гонки вывесила красные флаги и объявила о прекращении борьбы. Результаты засчитали по 29 кругам, что принесло Кэссиди первую победу в карьере.

Такое развитие событий едва ли обрадовало Робина Фрейнса: тот стартовал седьмым, но успел прорваться да третьей позиции, а потом оказался единственным, кто смог-таки форсировать злополучный «пруд». На момент остановки гонки голландец из Envision лидировал в ней, но в итоге ему досталась только «бронза».

Ник Кэссиди, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Лукас ди Грасси, ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02, Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Ник Кэссиди, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Лукас ди Грасси, ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02, Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Почти одновременно лидер сезона Эдо Мортара задел барьер, Себастьен Буэми тоже повредил машину, а Паскаль Верляйн и вовсе остановился на выходе из поворота – и в него влетели Сэм Берд с Джейком Деннисом. Несмотря на это, все они не просто были классифицированы, но и заработали очки. 

Обновление: после финиша Мортара получил пять секунд штрафа за превышение скорости в режиме FCY и опустился с пятого места на девятое. 

А вот претенденты на титул Митч Эванс и Жан-Эрик Вернь, а также напарник последнего Антониу Феликс да Кошта и Антонио Джовинацци пострадали в массовом завале на первом круге и не сумели добиться хорошего результата. 

Этап электроформул в Нью-Йорке продолжится воскресной гонкой.

Итоги первой гонки Формулы Е в Нью-Йорке 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 35'04.095  
2 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 35'05.218 1.123
3 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 35'05.766 1.671
4 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 35'07.788 3.693
5 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 35'08.829 4.734
6 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 35'09.665 5.570
7 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 35'09.878 5.783
8 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 35'10.690 6.595
9 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 35'11.302 7.207
10 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 35'11.598 7.503
11 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 35'12.700 8.605
12 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 35'17.858 13.763
13 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 35'18.479 14.384
14 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 35'19.019 14.924
15 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 35'20.743 16.648
16 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 35'23.802 19.707
17 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 35'29.407 25.312
18 France Жан-Эрик Вернь France Techeetah 35'57.113 53.018
19 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 36'05.377 1'01.282
  Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah 34'02.249 1 Lap
  Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing    
  Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing    
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Мортара выиграл в Марокко и вышел в лидеры Формулы Е
Предыдущая новость

Мортара выиграл в Марокко и вышел в лидеры Формулы Е

Следующая новость

Видео: как вся Формула Е разом попала в аварию

Видео: как вся Формула Е разом попала в аварию
Джейк Боксолл-Легг Больше от
Джейк Боксолл-Легг
Мортара выиграл в Марокко и вышел в лидеры Формулы Е Марракеш
Формула E

Мортара выиграл в Марокко и вышел в лидеры Формулы Е

Формула Е представила календарь на 2023 год
Формула E

Формула Е представила календарь на 2023 год

Розенквист продлил контракт с McLaren. Чемпионат ему выберут позже
IndyCar

Розенквист продлил контракт с McLaren. Чемпионат ему выберут позже

Самое важное:

Видео: как вся Формула Е разом попала в аварию
Формула E Формула E

Видео: как вся Формула Е разом попала в аварию

Когда нью-йоркский дождик внезапно превратился в ливень, всех участников электроформулы попросту смыло с трассы. Вот как это было

Дождь превратил гонку ФЕ в хаос, победитель разбил машину
Формула E Формула E

Дождь превратил гонку ФЕ в хаос, победитель разбил машину

Хлынувший в Нью-Йорке ливень смыл с трассы всех лидеров, включая Ника Кэссиди – которому, несмотря на это, присудили первое место

Мортара выиграл в Марокко и вышел в лидеры Формулы Е
Формула E Формула E

Мортара выиграл в Марокко и вышел в лидеры Формулы Е

Опередив обладателя поула Антониу Феликса да Кошту, пилот Venturi стал сильнейшим в третий раз в сезоне

Формула Е представила календарь на 2023 год
Формула E Формула E

Формула Е представила календарь на 2023 год

В девятом сезоне электрогонки посетят Индию и Бразилию. Места проведения еще нескольких этапов пока остаются под вопросом

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.