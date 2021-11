Документальный сериал о Формуле Е представят 22 ноября

22 ноября Формула Е представит «свой ответ» сериалу о Формуле 1 Drive to survive. Новый 15-серийный документальный фильм будет называться Unplugged, что можно вольно перевести на русский как «беспроводной», или точнее «выдернутый из розетки».

В отличие от сериала про Формулу 1, который делала компания Netflix, новый фильм создавался силами самого электрического чемпионата. Однако его формат обещает быть близким к тому, что мы уже видели: большинство серий будет посвящено одной из команд и состоять преимущественно из интервью менеджеров и пилотов. Несмотря на финансирование со стороны организаторов чемпионата, создатели фильма обещают, что сделали его объективным и открытым для критики гонок электрических болидов.

Показ сериала будет бесплатным. Он выйдет на канале чемпионата на Youtube и будет продублирован на странице ФЕ в фейсбуке. Пока не ясно, планируются ли переводы или субтитры на каких-либо иных языках за исключением очевидного английского.

Новый сериал посвящен прошедшему в 2021 году сезону, его дебют уже несколько раз немного откладывался, но нынешняя дата, похоже, окончательная.

Интересно,что про Формулу Е готовится еще один документальный фильм And we go green, продюсером которого выступает Леонардо ди Каприо. Он должен был появиться еще в 2019 году, однако из-за пандемии коронавируса был отложен, хотя вроде бы не забыт окончательно.