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Формула E / Новость

Доходы ниже в 7 раз, расходы команд – в 40. Сравнение финансов Ф1 и ФЕ

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Доходы ниже в 7 раз, расходы команд – в 40. Сравнение финансов Ф1 и ФЕ
Автор:
, Редактор
25 нояб. 2019 г., 08:57

По стоимости проведения гонок и бюджетам команд электрический чемпионат существенно выигрывает у Формулы 1.

Журнал Forbes опубликовал аналитический материал, в котором проводится сравнение финансовых показателей чемпионатов Формула Е и Формулы 1. По мнению журналистов издания, электрическая серия, которая до сих пор оставалась убыточной, в перспективе представляется более выгодной для инвесторов.

Согласно предварительному отчету Формулы Е за финансовый год, закончившийся 31 июля 2019 года, выручка чемпионата выросла на 50% и достигла 215 миллионов долларов. Для сравнения, выручка Формулы 1 в сезоне 2018 года составила 1,8 миллиарда долларов.

Cерия также впервые показала базовую прибыль в 1,1 миллион долларов. При этом есть фундаментальное отличие от Формулы 1 в источнике доходов: в ФЕ около половины поступлений приходятся на спонсорские контракты, в то время как Ф1 зарабатывает за счет непосредственно гонок, а спонсорские поступления составляют только около 15%.

Ранее основатель Формулы Е Алехандро Агаг заявлял, что его чемпионат мог бы стать прибыльным еще в 2017 году, однако он предпочитал наращивать расходы на продвижение и рекламу гонок на электрических болидах и направлял туда всю имеющуюся выручку.

Доходы от проведения одного этапа Формулы 1 превышают 30 миллионов долларов. Проведение гонки Формулы Е приносит в 40 раз меньше.

Чемпионат Формула 1 Формула Е
Доходы от спонсоров (2017) $273 млн $50,4 млн
Средний бюджет команды $300 млн $10 млн
Средние выплаты со стороны промоутеров этапа $40 млн $0,72 млн
Стоимость всего чемпионата (оценка 2018 года) $10,1 млрд $0,66 млрд

Не сопоставимы и бюджеты команд. Так, средний годовой бюджет в Формуле Е, где используются одинаковые шасси и батареи, составляет 10 миллионов долларов, что составляет 3,2% от среднего бюджета команды Ф1. С 2021 года в Формуле 1 бюджет команд будет ограничен 175 миллионами, но это не включает расходов на моторы, зарплаты пилотов и ряда других статей.

По мнению аналитиков, относительная дешевизна участия в чемпионате, а также увеличение доли продаж электромобилей на богатейших рынках мира в будущем будет способствовать увеличению спонсорских поступлений в Формулу Е. При этом пока доходы от собственно проведения гонок и их трансляции не велики. В прошлом сезоне общая аудитория зрителей чемпионата на телевидение и в интернете увеличилась на 61% и достигла 850 миллионов просмотров по всему миру.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Автор Сергей Иванов

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