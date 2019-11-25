Доходы ниже в 7 раз, расходы команд – в 40. Сравнение финансов Ф1 и ФЕ
По стоимости проведения гонок и бюджетам команд электрический чемпионат существенно выигрывает у Формулы 1.
Журнал Forbes опубликовал аналитический материал, в котором проводится сравнение финансовых показателей чемпионатов Формула Е и Формулы 1. По мнению журналистов издания, электрическая серия, которая до сих пор оставалась убыточной, в перспективе представляется более выгодной для инвесторов.
Согласно предварительному отчету Формулы Е за финансовый год, закончившийся 31 июля 2019 года, выручка чемпионата выросла на 50% и достигла 215 миллионов долларов. Для сравнения, выручка Формулы 1 в сезоне 2018 года составила 1,8 миллиарда долларов.
Cерия также впервые показала базовую прибыль в 1,1 миллион долларов. При этом есть фундаментальное отличие от Формулы 1 в источнике доходов: в ФЕ около половины поступлений приходятся на спонсорские контракты, в то время как Ф1 зарабатывает за счет непосредственно гонок, а спонсорские поступления составляют только около 15%.
Ранее основатель Формулы Е Алехандро Агаг заявлял, что его чемпионат мог бы стать прибыльным еще в 2017 году, однако он предпочитал наращивать расходы на продвижение и рекламу гонок на электрических болидах и направлял туда всю имеющуюся выручку.
Доходы от проведения одного этапа Формулы 1 превышают 30 миллионов долларов. Проведение гонки Формулы Е приносит в 40 раз меньше.
|Чемпионат
|Формула 1
|Формула Е
|Доходы от спонсоров (2017)
|$273 млн
|$50,4 млн
|Средний бюджет команды
|$300 млн
|$10 млн
|Средние выплаты со стороны промоутеров этапа
|$40 млн
|$0,72 млн
|Стоимость всего чемпионата (оценка 2018 года)
|$10,1 млрд
|$0,66 млрд
Не сопоставимы и бюджеты команд. Так, средний годовой бюджет в Формуле Е, где используются одинаковые шасси и батареи, составляет 10 миллионов долларов, что составляет 3,2% от среднего бюджета команды Ф1. С 2021 года в Формуле 1 бюджет команд будет ограничен 175 миллионами, но это не включает расходов на моторы, зарплаты пилотов и ряда других статей.
По мнению аналитиков, относительная дешевизна участия в чемпионате, а также увеличение доли продаж электромобилей на богатейших рынках мира в будущем будет способствовать увеличению спонсорских поступлений в Формулу Е. При этом пока доходы от собственно проведения гонок и их трансляции не велики. В прошлом сезоне общая аудитория зрителей чемпионата на телевидение и в интернете увеличилась на 61% и достигла 850 миллионов просмотров по всему миру.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула E
|Автор
|Сергей Иванов
Доходы ниже в 7 раз, расходы команд – в 40. Сравнение финансов Ф1 и ФЕ
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