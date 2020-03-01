Доказательство да Кошты и невидимая рука Williams: чем запомнился этап Формулы Е в Марракеше

Мы с другими журналистами стоим в отдельном небольшом боксе в гараже команды Jaguar и по телеметрии и видеотрансляции следим за ходом квалификации. На улице еще прохладно: члены команды в шортах и летних куртках греют замерзшие руки дыханием. Лидер чемпионата Митч Эванс выезжает в первой группе по непрогретому непрорезиненому пыльному асфальту: такая система, когда лидеры выезжают первыми, а аутсайдеры – последними и в самых выгодных условиях, гарантирует чемпионату непредсказуемость и спасает фаворитов от скучных и легких побед.

Другие участники первой группы заездов уже на трассе, но в Jaguar ждут окна в трафике, чтобы Эвансу ничто не мешало проехать чистый квалификационный круг. У него на это только одна попытка, так что все надо сделать идеально. Тогда даже из первой группы есть шанс попасть в суперпоул, а уж оттуда и на первое место на старте.

Наконец, бокс наполняется звуком, напоминающим кухонный миксер, который тут же сменяется визгом шин: Митч выскакивает на питлейн и устремляется на трассу.

Однако опасность трафика сохраняется. В боксах решают чуть отпустить машины впереди, и Эванс на мгновение поднимает ногу с педали акселератора. И вновь жмет ее, подавая все положенные в квалификации 250 киловатт электроэнергии на тяговый мотор. На полной мощности он проносится по стартовой прямой чтобы менее чем за две десятые секунды до пересечения стартовой линии и начала квалификационного круга увидеть клетчатый флаг. На свою квалификацию Эванс не успел.

Митч Эванс, Jaguar Racing Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В гараже Jaguar растерянность и напряжение. Мимо каморки журналистов в скрытые от посторонних глаз недра боксов проходит руководитель команды Джеймс Баркли. От природы бледный, сейчас он кажется и вовсе признаком. В конце концов, это его вина: именно он требовал выпускать Эванса на трассу как можно позже.

Стоящий рядом со мной англичанин сквозь зубы произносит пару коротких ругательств. Мы познакомились чуть раньше, он представился Ником, сказал, что работает в Williams Advanced Engineering, и тут же попросил не задавать ему технических вопросов.

Герой дня: Антониу Феликс да Кошта

С Ником мы поднимается в вип-зону и уже на большом экране смотрим как пилот DS Techeetah Антониу Феликс да Кошта делает ровно то, на что не удалось Эвансу. Стартуя в первой группе, португалец ставит время, которое позволяет ему пройти в суперпоул. А там проезжает феноменальный круг.

В какой-то момент кажется, что в повороте болид да Кошты отделяет от стены пара миллиметров, однако гонщик проходит это место на пределе сцепления шин. Несколько минут спустя в том же месте ошибается Эдоардо Мортара. На весь экран режиссеры трансляции выводят лицо руководителя его команды Venturi Сьюзи Вольф: она закатывает глаза.

Поул у да Кошты, Эванс стартует последним.

«Ты главное пойми, мы сделали самую быструю машину, – говорит мне Ник. – Крейг [Уилсон, исполнительный директор Williams Advanced Engineering] будет в бешенстве. Мы поставляем Jaguar двигатель, трансмиссию, всю электронику, полностью обеспечиваем техническое обслуживание. Остается только проехать лучший круг».

Спустя два часа начинается гонка. Со второго места стартует молодой гонщик BMW Максимилиан Гюнтер. Ему не удается выиграть старт, но на протяжении всей первой половины гонки он наседает на португальца. Но да Кошта словно играет с молодым баварцем.

Антониу Феликс да Кошта, Techeetah, Андре Лоттерер, Porsche, Жан-Эрик Вернь, Techeetah Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

В какой-то момент пилот Techeetah позволяет себя обойти, и тут же оказывается в аэродинамической тени противника, спокойно экономя заряд.

«Ой, а что теперь мне делать то?», – спрашивает растерянный Гюнтер у команды по радио. Там, похоже, тоже удивлены лидерству своего пилота. И отвечают: «Ну, попробуй удержаться, раз обогнал».

Не тут то было. Получив преимущество в пару процентов заряда, да Кошта активирует режим атаки и легко возвращает себе лидерство. На сей раз до самого финиша.

Позади впечатляющий прорыв совершает действующий чемпион Жан-Эрик Вернь. Он в пятницу не появился на публике, не участвовал в обкатке и, по словам команды, жаловался на головную боль.

Но в субботу он участвует в квалификации, а в гонке прорывается с 11-го на третье место, и на последних кругах борется с Гюнтером за второе. По стечению обстоятельств я оказываюсь посреди двух групп зрителей: одна в символике BMW, другая – в цветах DS Techeetah. И даже с закрытыми глазами по их эмоциям могу судить о том, кто сейчас впереди. Болиды несколько раз касаются колесами, идут практически вровень.

В последнем повороте Гюнтеру удается вырваться вперед. В этот момент у лидера да Кошты кончается заряд энергии. Он накатом пересекает финишную линию первым, доказав, что именно он, а не двукратный чемпион Формулы Е и бывший пилот Формулы 1 Жан-Эрик Вернь в этом сезоне является главной надеждой Techeetah на титул.

Пока режиссеры трансляции показывали нам борьбу лидеров и прорыв Верня, телеметрия явно свидетельствует о том, что в номинации «Лучший прорыв» побеждает вовсе не действующий чемпион, а Эванс. Стартовавший последним, Митч финиширует шестым и, словно подтверждая слова моего собеседника Ника о самой быстрой машине, оставляет за собой лучший круг в гонке.

Честь команды Jaguar спасена. Да Кошта отбирает у Эванса лидерство в чемпионате, но новозеландец оставляет за собой второе место и реальные шансы на титул.

Техника Формулы Е: что можно узнать в гараже

Воспользовавшись приглашением Jaguar в боксы, я подробно расспрашиваю об устройстве электрического болида. Большая часть шасси стандартизирована. Благодаря этому командам не приходится тратиться на доработку аэродинамики, что является львиной частью расходов в Формуле 1. «Это все равно не дает ничего с точки зрения постройки дорожных машин», – поясняют в команде.

Робин Фрейнс, Virgin Racing, на пит-лейне Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Передняя подвеска, тормоза – все как у бензиновых «формул». Главная техника в Формуле Е расположена сзади.

«Здесь стоит мотор с эффективностью 95%. Это означает, что подавая на него 250 киловатт электроэнергии, мы получаем на выходе 237,5 механических киловатт или 323 лошадиные силы. На самом деле даже чуть меньше, из-за механических потерь в трансмиссии», – поясняют в Jaguar. Интересно, что от других команд приходится слышать о КПД выше 98%, но в Jaguar все равно уверяют, что их двигатель производства Williams самый эффективный.

«Похожие моторы мы будем ставить на гиперкары Lotus Evija, – говорит мне Ник. – Только там их четыре, а мощность в сумме пару тысяч «лошадей».

Коробка передач представляет из себя простой одноступенчатый редуктор. По правилам в ней может быть до пяти ступеней, но электромоторам столько не нужно. В первые сезоны команды экспериментировали с числом передач, но сейчас все приходят к одной единственной.

Кстати, задней передачи у болидов Формулы Е нет. Вместо нее у мотора просто меняется полярность, и он начинает крутиться в другую сторону.

Напоследок еще немного о тормозах. Это классические углеволоконные вентилируемые диски, однако болиды Формулы Е также могут создавать на задних колесах тормозящий момент от двигателя, рекуперируя энергию. Интересно то, что баланс между механическими тормозами и рекуперацией меняется автоматически, в зависимости от заряда батареи. Гонщик этот процесс контролировать не может. В команде уверяют, что он разницу в балансе и не чувствует, но верится с трудом.

Где эта трасса, где этот автодром?

Марракеш – один из четырех крупнейших городов Марроко. Собственно, название города соответствует и имени страны на португальском. Трасса Формулы Е располагается в одном из новых районов среди действующих и недостроенных гостиниц и апартаментов, широких бульваров и просторных площадей. Здесь редко бывают пробки, на улицах тихо и спокойно, а названия магазинов большинству европейцев будут знакомы.

Стартовая прямая Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Район старого города Медина представляет собой разительный контраст с современностью. Узкие улочки между домами из красной глины, вездесущие торговые точки и пробки из престарелых такси, гужевых повозок и многочисленных мопедов.

Блюда из кускуса тут едят руками, прямо присев на тротуар, тут же торгуют овощами, мясом и специями, туристам предлагают освежающие свежевыжатые соки, а местные пьют чай или кофе. Кстати, кофе здесь бывает трех видов: по-турецки, американо или нус-нус. Последний происходит от французского nous-nous и означает половину турецкого и половину теплого молока. Если вы закажите капучино, вам принесут тот же нус-нус, только в чашке вместо традиционного стакана.

Купить вина или выпить пива в баре вполне возможно, но для этого придется покинуть Медину и перебраться в один из окраинных районов с современными супермаркетами и барами при крупных гостиницах. Пить алкоголь на виду строго запрещено, даже если это балкон вашего гостиничного номера. Но в целом, нравы в Марракеше весьма свободные, о чем свидетельствуют парочки местных молодых людей, не стесняющихся на людях своей нетрадиционности.

Высокие стены домов без окон выглядят недружелюбно, но стоит очутиться за одной из резных дверей, как вы оказываетесь в цветущем саду внутреннего двора, где растут апельсины, финики и бананы. Сюда же обращены и окна жилых комнат. Вообще сады, пожалуй, главная достопримечательность Марракеша. Помимо частных, в городе несколько прекрасных общественных парков, окружающих средневековые мечети.

И можете не верить, но именно здесь, когда вы проснетесь на утро после гонки от призыва муэдзина на совершение молитвы, вы ясно поймете, на что похож звук моторов в Формуле Е.

Пять гонок – пять победителей. Но главное каких!

Пока Антониу Феликс да Кошта, Макси Гюнтер и Жан-Эрик Вернь пьют шампанское на подиуме, уставший Митч Эванс выходит из гаража, целует сквозь сетчатое ограждение вип-зоны свою девушку и отправляется переодеваться. Сегодня он сделал почти невозможное, в безвыходной ситуации заработав девять важных очков.

Митч Эванс и Антониу Феликс да Кошта Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Чемпионат вовсе не закончен, явный лидер не определен. В пяти первых гонках сезона – пять разных победителей. Такое уже было в прошлом году, но в этом сезоне ситуация уникальная.

Все пятеро – доморощенные пилоты Формулы Е, те, кто не сумел в свое время попасть в Формулу 1. Да Кошта, Эванс, Гюнтер, Алекс Симс и Сэм Берд – это звезды именно Формулы Е. И пока впятером они укатывают и Верня, и Лукаса ди Грасси, Себастьена Буэми и тем более Фелиппе Массу – людей, которые прошли через королевские автогонки.

Именно это доминирование молодых и малоизвестных за пределами Формулы Е пилотов и делает текущий сезон особенным. Шансов попасть в Формулу 1 ни у кого из них уже фактически нет. Но здесь они готовы биться до последней гонки сезона. И, кажется, так оно и будет.