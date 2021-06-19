Дисквалификация Верляйна подарила Audi дубль в Формуле Е

Пилоты команды Abt Audi Лукас ди Грасси и Рене Раст заняли два первых места в субботней гонке мексиканского этапа Формулы Е, который проходит на трассе в Пуэбле.

Гонщики немецкого коллектива уверенно провели гонку, методично отыгрывая позиции после старта с 8-го и 10-го места. В частности, они оттеснили назад пилотов BMW, которые находились в первой тройке по ходу первой половине гонки. Однако даже пилоты Abt Audi не смогли составить конкуренцию Паскалю Верляйну, который начал гонку с поула и сохранил лидерство до самого финиша, хотя создать отрыв от соперников ему не дал пару раз выезжавший на трассу автомобиль безопасности.

Казалось, немец наконец-то смог одержать несколько раз ускользавшую от него первую победу в электрическом чемпионате – однако сразу после финиша оба пилота Porsche (Верляйн и Андре Лоттерер) были дисквалифицированы. Причиной стало процедурное нарушение: немецкий коллектив до старта не предоставил судьям необходимую информацию о комплектах шин, которые использовались командой в гонке.

Немецкий экс-пилот Ф1, впрочем, стал далеко не единственным неудачником этапа. К примеру, начинавший гонку вторым Оливер Роуленд столкнулся с некими проблемами уже на стартовом разгоне и сразу потерял множество позиций. Жан-Эрик Вернь и Сэм Берд не добрались до финиша, повредив свои машины в результате контактов со стеной.

Не избежали проблем и лидеры общего зачета. В борьбе за места в середине пелотона возглавлявший турнирную таблицу Робин Фрейнс врезался в занимавшего второе место Ника де Вриса. Признанный виновником инцидента пилот команды Virgin был наказан штрафными секундами и не смог (в отличие от гонщика Mercedes, финишировавшего 9-м) попасть в очковую сезону. Однако с турнирной точки зрения Фрийнс пострадал меньше: он сохранил лидерство в общем зачете, в то время как де Врис уступил вторую строчку действующему чемпиону турнира Антониу Феликсу да Коште.

Португалец отстает от Фрийнса на 2 балла, а первую пятерку разделяет всего 4 очка. Таким образом, смена лидера более чем вероятна после следующей гонки, которая состоится на трассе в Пуэбле в воскресенье.