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Формула E / Берлин Отчет о гонке

Дисквалификация Верляйна подарила Audi дубль в Формуле Е

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Немецкий экс-пилот Ф1 первым линию финиша – но первая победа в электрическом чемпионате вновь ускользнула от гонщика

Дисквалификация Верляйна подарила Audi дубль в Формуле Е

Пилоты команды Abt Audi Лукас ди Грасси и Рене Раст заняли два первых места в субботней гонке мексиканского этапа Формулы Е, который проходит на трассе в Пуэбле.

Гонщики немецкого коллектива уверенно провели гонку, методично отыгрывая позиции после старта с 8-го и 10-го места. В частности, они оттеснили назад пилотов BMW, которые находились в первой тройке по ходу первой половине гонки. Однако даже пилоты Abt Audi не смогли составить конкуренцию Паскалю Верляйну, который начал гонку с поула и сохранил лидерство до самого финиша, хотя создать отрыв от соперников ему не дал пару раз выезжавший на трассу автомобиль безопасности.

Казалось, немец наконец-то смог одержать несколько раз ускользавшую от него первую победу в электрическом чемпионате – однако сразу после финиша оба пилота Porsche (Верляйн и Андре Лоттерер) были дисквалифицированы. Причиной стало процедурное нарушение: немецкий коллектив до старта не предоставил судьям необходимую информацию о комплектах шин, которые использовались командой в гонке.

Немецкий экс-пилот Ф1, впрочем, стал далеко не единственным неудачником этапа. К примеру, начинавший гонку вторым Оливер Роуленд столкнулся с некими проблемами уже на стартовом разгоне и сразу потерял множество позиций. Жан-Эрик Вернь и Сэм Берд не добрались до финиша, повредив свои машины в результате контактов со стеной.

Не избежали проблем и лидеры общего зачета. В борьбе за места в середине пелотона возглавлявший турнирную таблицу Робин Фрейнс врезался в занимавшего второе место Ника де Вриса. Признанный виновником инцидента пилот команды Virgin был наказан штрафными секундами и не смог (в отличие от гонщика Mercedes, финишировавшего 9-м) попасть в очковую сезону. Однако с турнирной точки зрения Фрийнс пострадал меньше: он сохранил лидерство в общем зачете, в то время как де Врис уступил вторую строчку действующему чемпиону турнира Антониу Феликсу да Коште.

Португалец отстает от Фрийнса на 2 балла, а первую пятерку разделяет всего 4 очка. Таким образом, смена лидера более чем вероятна после следующей гонки, которая состоится на трассе в Пуэбле в воскресенье.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt     25
2 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 0.497 0.497 18
3 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 2.774 2.277 15
4 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 10.443 7.669 12
5 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 11.473 1.030 10
6 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 11.624 0.151 8
7 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 12.022 0.398 6
8 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 12.351 0.329 4
9 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 12.936 0.585 2
10 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 13.154 0.218 1
11 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 14.548 1.394  
12 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 15.257 0.709  
13 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 15.442 0.185  
14 France Норман Нато Monaco Venturi 15.756 0.314  
15 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 16.971 1.215  
16 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 17.127 0.156  
17 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 17.942 0.815  
18 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 18.285 0.343  
  United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 4 Laps 4 Laps  
  United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 13 Laps 9 Laps  
  France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 16 Laps 3 Laps  
  New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing      
  Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team   47'36.856  
  Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 16.672 20.588  
Полные результаты

 

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Верляйн принес Porsche первый поул в сезоне Формулы Е

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