Ди Грасси выиграл вторую гонку ФЕ в Лондоне, Вандорн в шаге от титула

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Вторая за уик-энд гонка Формулы Е в Лондоне завершилась победой опытного Лукаса ди Грасси. Почти всю дистанцию он вел напряженную борьбу с обладателем поула Джейком Деннисом, и под конец сумел выйти в лидеры.

Третьим финишную черту пересек Ник де Врис, а четвертым стал его напарник по Mercedes Стоффель Вандорн, которого уже можно готовиться поздравлять с чемпионским титулом.

До начала этого уик-энда на победу в чемпионате помимо Вандорна всерьез претендовали Эдоардо Мортара, Жан-Эрик Вернь и Митч Эванс. Однако и Мортара, и Вернь в первой гонке остались без очков. Во второй гонке Вернь сошел, а Мортара так и не смог прорваться в очковую зону.

Оставался Эванс. Первую гонку он закончил хуже Вандорна, но в очковой зоне. А во второй прорвался с 14-го места на четвертое и был впереди соперника, но уже в дополнительное время сошел из-за отказа своего болида.

До конца чемпионата осталось всего две гонки, которые пройдут в один уик-энд в Сеуле. В каждой из них будет разыграно по 25 очков. Однако теперь отрыв Вандорна от занимающего вторую строчку Эванса в чемпионате составляет 36 очков, а это значит, что бельгийцу достаточно будет финишировать в первой же гонке хотя бы третьим, чтобы гарантировать себе титул досрочно.