Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Штраф де Вриса повысил шансы Эванса на титул Формулы Е Следующая / Пилот ФЕ сломал руку на первом круге, но финишировал восьмым
Формула E / Лондон II Новости

Ди Грасси выиграл вторую гонку ФЕ в Лондоне, Вандорн в шаге от титула

Никто из соперников Стоффеля Вандорна в чемпионате не заработал очки

Автор:
, Редактор
Ди Грасси выиграл вторую гонку ФЕ в Лондоне, Вандорн в шаге от титула
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вторая за уик-энд гонка Формулы Е в Лондоне завершилась победой опытного Лукаса ди Грасси. Почти всю дистанцию он вел напряженную борьбу с обладателем поула Джейком Деннисом, и под конец сумел выйти в лидеры.

Третьим финишную черту пересек Ник де Врис, а четвертым стал его напарник по Mercedes Стоффель Вандорн, которого уже можно готовиться поздравлять с чемпионским титулом.

До начала этого уик-энда на победу в чемпионате помимо Вандорна всерьез претендовали Эдоардо Мортара, Жан-Эрик Вернь и Митч Эванс. Однако и Мортара, и Вернь в первой гонке остались без очков. Во второй гонке Вернь сошел, а Мортара так и не смог прорваться в очковую зону.

Оставался Эванс. Первую гонку он закончил хуже Вандорна, но в очковой зоне. А во второй прорвался с 14-го места на четвертое и был впереди соперника, но уже в дополнительное время сошел из-за отказа своего болида.

До конца чемпионата осталось всего две гонки, которые пройдут в один уик-энд в Сеуле. В каждой из них будет разыграно по 25 очков. Однако теперь отрыв Вандорна от занимающего вторую строчку Эванса в чемпионате составляет 36 очков, а это значит, что бельгийцу достаточно будет финишировать в первой же гонке хотя бы третьим, чтобы гарантировать себе титул досрочно.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Очки
1 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 49'28.805   25
2 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 49'31.996 3.191 22
3 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 49'33.313 4.508 15
4 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 49'39.163 10.358 12
5 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah 49'42.751 13.946 10
6 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 49'49.204 20.399 8
7 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 49'49.655 20.850 6
8 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 49'55.553 26.748 4
9 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 49'57.718 28.913 2
10 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 49'58.490 29.685 1
11 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 49'59.416 30.611  
12 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 50'00.449 31.644  
13 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 50'03.952 35.147  
14 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 50'06.090 37.285  
15 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 50'48.638 1'19.833  
  New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 46'44.909 3 Laps  
  New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 40'12.728 8 Laps  
  United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 29'12.944 17 Laps  
  Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 26'58.623 19 Laps  
  France Жан-Эрик Вернь France Techeetah 5'08.596 35 Laps  
  United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 1'29.572 37 Laps  
  United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 1'50.361 37 Laps  
Полные результаты
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Штраф де Вриса повысил шансы Эванса на титул Формулы Е
Предыдущая новость

Штраф де Вриса повысил шансы Эванса на титул Формулы Е
Следующая новость

Пилот ФЕ сломал руку на первом круге, но финишировал восьмым

Пилот ФЕ сломал руку на первом круге, но финишировал восьмым
Больше от
Сергей Иванов
Алонсо переходит в Aston Martin с 2023 года
Формула 1

Алонсо переходит в Aston Martin с 2023 года

Пилот ФЕ сломал руку на первом круге, но финишировал восьмым
Формула E

Пилот ФЕ сломал руку на первом круге, но финишировал восьмым

Red Bull сменила стратегию обоих пилотов перед самым стартом Гран При Венгрии
Формула 1

Red Bull сменила стратегию обоих пилотов перед самым стартом

Лукас ди Грасси Больше от
Лукас ди Грасси
Ди Грасси нашел место автопилоту в гоночной машине
Формула E

Ди Грасси нашел место автопилоту в гоночной машине

От Хэма до Леба: 12 главных контрактов 2021 года
Формула 1

От Хэма до Леба: 12 главных контрактов 2021 года

Ди Грасси проведет следующий сезон Формулы Е в составе Venturi
Формула E

Ди Грасси проведет следующий сезон Формулы Е в составе Venturi

Самое важное:

Пилот ФЕ сломал руку на первом круге, но финишировал восьмым
Формула E Формула E

Пилот ФЕ сломал руку на первом круге, но финишировал восьмым

Сэм Берд, вероятно, пропустит уик-энд в Сеуле

Ди Грасси выиграл вторую гонку ФЕ в Лондоне, Вандорн в шаге от титула
Формула E Формула E

Ди Грасси выиграл вторую гонку ФЕ в Лондоне, Вандорн в шаге от титула

Никто из соперников Стоффеля Вандорна в чемпионате не заработал очки

Штраф де Вриса повысил шансы Эванса на титул Формулы Е
Формула E Формула E

Штраф де Вриса повысил шансы Эванса на титул Формулы Е

Голландского гонщика наказали за слишком активную оборону от Ника Кэссиди

Деннис выиграл первую гонку ФЕ в Лондоне, Вандорн укрепил лидерство
Формула E Формула E

Деннис выиграл первую гонку ФЕ в Лондоне, Вандорн укрепил лидерство

Митч Эванс поднялся на вторую строчку в личном зачете

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.