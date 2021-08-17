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Формула E / Берлин II Новость

Ди Грасси в Берлине выбил да Кошту, выронив руль из рук

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, главный редактор

Ставший «жертвой» аварии португалец с иронией отнесся к причине инцидента

Ди Грасси в Берлине выбил да Кошту, выронив руль из рук

Антониу Феликс да Кошта – чемпион Формулы Е прошлого сезона – досрочно выбыл из борьбы по ходу последней гонки этого года, в результате которой чемпионский титул завоевал пилот Mercedes Ник де Врис. Португалец занимал 13-ю позицию, когда на входе в 9-й поворот его по внутреннем радиусу атаковал Лукас ди Грасси из команды Audi Abt. При этом на выходе из поворота бразилец расширил траекторию, не оставил места машине да Кошты – и пилот команды DS Techeetah не смог избежать контакта со стеной.

После финиша гонки два пилота обсудили инцидент – и да Кошта поделился подробностями с корреспондентом Motorsport.com.

«Лукас сказал, что у него одна рука соскочила с руля – и поэтому машина продолжала ехать в мою сторону, – в частности рассказал португалец. – Кстати, вчера чуть ли не то же самое случилось с Джейком Деннисом. Забавно. Ведь именно эти два парня чаще всего выкладывают видео того, как они работают в спортзале. Похоже, им надо проводить там побольше времени – у меня вот, к примеру, руль никогда из рук не выпадал. Я принял извинения Лукаса, но гонку-то не вернешь.

В целом я расстроен. Конечно, даже при хороших раскладах я мог бы рассчитывать на одно-два очка – то есть с точки зрения борьбы в чемпионате это ничего не изменило бы. Но я просто ненавижу сходы. Не для того целую неделю работаю на симуляторе, не для того приезжаю на трассу и провожу на ней много времени, чтобы потом не доехать до финиша. Что же, мы передохнем недельку – а потом конвертируем наши сегодняшние эмоции в мотивацию и спортивную злость».

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Еще одним пилотом, у которого в минувшие выходные возникли серьезные проблемы с рулевым управлением, стал Оливер Сольберг. Сын чемпиона по ралли Петтера Сольберга стартовал на бельгийском этапе чемпионата мира в категории WRC 2 и закончил первый день в первой десятке абсолютного зачета.

Однако в субботу на автомобиле спортсмена отказал усилитель руля. Сольберг проехал с тяжелым рулем почти 90 километров – причем на трассе гонки было очень много поворотов, где руль приходилось поворачивать на 90 градусов и больше. При этом пилоту постоянно приходилось держать руль двумя руками – а ручник при необходимости дергал штурман Аарон Джонстон.

 

К вечеру субботы Сольберг потерял несколько позиций в абсолютном зачете – но из-за небольшого количества участников остался лидером своей категории. Правда, субботние подвиги оказались, по большому счету, бесполезными: на первом же воскресном допе экипаж был вынужден сойти из-за проблем с электрикой.

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Странные звуки и перелом позвонка. Аварии ФЕ в словах участников

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Странные звуки и перелом позвонка. Аварии ФЕ в словах участников
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