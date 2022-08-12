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Формула E Новости

Ди Грасси сменит Venturi на Mahindra

Самый опытный пилот Формулы Е перейдет в новую команду в следующем сезоне

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Ди Грасси сменит Venturi на Mahindra
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Команда Формулы Е Mahindra и чемпион третьего сезона Лукас ди Грасси объявили о том, что со следующего сезона станут работать вместе. Бразилец заменит Александра Симса, который решил сосредоточиться на гонках GT и станет партнером Оливера Роуленда.

Ди Грасси долгое время выступал за команду ABT Audi, а после ее ухода проводит год в Venturi. В ближайший уик-энд он станет первым пилотом в истории Формулы Е, кто стартует в своей сотой гонке на электрическом болиде.

Сейчас Mahindra занимает только девятое место в зачете команд. Но ее руководство считает, что приход опытного ди Грасси позволит в следующем сезоне прибавить. К тому же Mahindra впервые станет поставлять свои силовые установки другой команде: возвращающейся в чемпионат ABT.

Электромоторы Mahindra делает не сома, а совместно со знаменитой немецкой компанией ZF. Появление второго клиента нужно для того, чтобы в условиях ограничений на тесты болидов третьего поколения, которые дебютируют в следующем сезоне, собрать вдвое больше данных и суметь максимально эффективно настроить электрическую силовую установку.

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