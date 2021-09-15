Лукас ди Грасси выиграл самую первую в истории гонку электроформулы и с тех пор не пропустил ни одного этапа ФЕ. На протяжении семи сезонов он неизменно выступал за Abt Audi, но эта команда прекратила свое существование вместе с завершением чемпионата-2021.

Теперь победитель третьего сезона ФЕ продолжит карьеру в Venturi – клиентской команде Mercedes, которой руководит Сьюзи Вольф. Он займет место победителя финальной гонки прошедшего сезона Нормана Нато.

После объявления Audi о планах покинуть Формулу Е ди Грасси сразу дал понять, что намерен остаться в серии. Его представители начали переговоры с несколькими коллективами, включая Andretti Autosport, но в итоге 37-летний бразилец оказался в Venturi.

«Всем, кто знает меня, известна моя скорость, – цитирует пресс-служба победителя 12 гонок ФЕ. – Мне же было важно выступать за команду, где я мог бы вести борьбу в группе лидеров и претендовать на титул.

[Venturi] очень здорово провела прошлый сезон. Видно, как команда заметно прогрессирует в последние годы. Сейчас она набрала хороший темп, они стали сильнее во всех компонентах.

Эдо проехал фантастический сезон, он до самого конца сражался за титул. Я не раз сходился на трассе с обоими пилотами Venturi и мог видеть, как они быстры».

По итогам 2021 года Venturi стала седьмой в зачете команд, Мортара закончил год вторым, уступив семь очков Нику де Врису. Они с Нато одержали по одной победе.

На какой срок рассчитан контракт ди Грасси, официально не объявлено. Но есть основания полагать, что для начала сотрудничества стороны договорились всего на один год.

При этом Норману Нато в Venturi предложили вернуться на позицию резервного пилота, однако сам француз сейчас пробует отыскать возможность продолжать выступления в составе кого-то из соперников.

Новый сезон Формулы Е стартует в конце января 2022 года в Саудовской Аравии.