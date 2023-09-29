Ди Грасси продолжит карьеру в Формуле Е за свою первую команду
Бразилец будет выступать в сезоне-2024 за Abt Cupra вместе с Нико Мюллером
Лукас ди Грасси неизменно участвовал в гонках электрических «формул» с момента создания этого первенства в 2014 году – именно он стал самым первым победителем в истории ФЕ, а в сезоне-2016/17 завоевал чемпионский титул.
Сейчас гонщику 39 лет, он удерживает рекорды по количеству стартов и побед, однако два последних сезона сложились для Лукаса не лучшим образом. Покинув команду Audi, за которую он выступал много лет, гонщик завершил сезон-2022 пятым с Venturi, а в прошедшем чемпионате и вовсе остался 15-м с Mahindra.
Индийская команда на этой неделе объявила, что ди Грасси не будет выступать за нее в предстоящем году – а в пятницу стало известно о возвращении бразильца в Abt Cupra, наследницу Audi.
«Возвращаться очень приятно, – цитирует Лукаса пресс-служба. – Мы не только выиграли вместе с Abt два титула, у нас множество совместных воспоминаний со всеми, кто работает там.
Я едва ли мог бы быть более рад – и очень жду возобновления работы после двух лет. Вместе мы будем шаг за шагом двигаться к результатам, которых заслуживаем».
Стоит добавить, что силовые установки команде Abt продолжит, как и в 2023-м, поставлять Mahindra.
Лукас ди Грасси, ABT Cupra Racing, Томас Байрмайер, генеральный директор и руководитель ABT Cupra Racing
Фото: ABT Motorsport
Партнером ди Грасси в новом сезоне электрогонок будет Нико Мюллер, который продолжит выступления за немецкий коллектив.
После этого объявления в Формуле Е осталось всего две вакансии на 2024-й – в команде Porsche. Скорее всего, их займут Паскаль Верляйн и Антониу Феликс да Кошта.
Новый сезон серии стартует в середине января в Мехико.
Ди Грасси сменит Venturi на Mahindra
Ди Грасси сменит Venturi на Mahindra Ди Грасси сменит Venturi на Mahindra
Ди Грасси выиграл вторую гонку ФЕ в Лондоне, Вандорн в шаге от титула
Ди Грасси выиграл вторую гонку ФЕ в Лондоне, Вандорн в шаге от титула Ди Грасси выиграл вторую гонку ФЕ в Лондоне, Вандорн в шаге от титула
Ди Грасси нашел место автопилоту в гоночной машине
Ди Грасси нашел место автопилоту в гоночной машине Ди Грасси нашел место автопилоту в гоночной машине
Аутсайдер Формулы Е выиграл третью гонку DTM подряд
Аутсайдер Формулы Е выиграл третью гонку DTM подряд Аутсайдер Формулы Е выиграл третью гонку DTM подряд
Мюллер с победы начал сезон DTM, пилоты Audi заняли пять первых мест
Мюллер с победы начал сезон DTM, пилоты Audi заняли пять первых мест Мюллер с победы начал сезон DTM, пилоты Audi заняли пять первых мест
Коронавирус поможет скандальному участнику Формулы Е вернуться в гонки
Коронавирус поможет скандальному участнику Формулы Е вернуться в гонки Коронавирус поможет скандальному участнику Формулы Е вернуться в гонки
Самое важное:
Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024
Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024 Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024
Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP
Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам
Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам
Тянак захвалил лидерство на Ралли Чили после богатой на события пятницы
Тянак захвалил лидерство на Ралли Чили после богатой на события пятницы Тянак захвалил лидерство на Ралли Чили после богатой на события пятницы
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.