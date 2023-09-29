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Ди Грасси продолжит карьеру в Формуле Е за свою первую команду

Бразилец будет выступать в сезоне-2024 за Abt Cupra вместе с Нико Мюллером

Стефан Макли
Автор:
Лукас ди Грасси, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07

Лукас ди Грасси неизменно участвовал в гонках электрических «формул» с момента создания этого первенства в 2014 году – именно он стал самым первым победителем в истории ФЕ, а в сезоне-2016/17 завоевал чемпионский титул. 

Сейчас гонщику 39 лет, он удерживает рекорды по количеству стартов и побед, однако два последних сезона сложились для Лукаса не лучшим образом. Покинув команду Audi, за которую он выступал много лет, гонщик завершил сезон-2022 пятым с Venturi, а в прошедшем чемпионате и вовсе остался 15-м с Mahindra.

Индийская команда на этой неделе объявила, что ди Грасси не будет выступать за нее в предстоящем году – а в пятницу стало известно о возвращении бразильца в Abt Cupra, наследницу Audi.

«Возвращаться очень приятно, – цитирует Лукаса пресс-служба. – Мы не только выиграли вместе с Abt два титула, у нас множество совместных воспоминаний со всеми, кто работает там. 

Я едва ли мог бы быть более рад – и очень жду возобновления работы после двух лет. Вместе мы будем шаг за шагом двигаться к результатам, которых заслуживаем».

Стоит добавить, что силовые установки команде Abt продолжит, как и в 2023-м, поставлять Mahindra.

Лукас ди Грасси, ABT Cupra Racing, Томас Байрмайер, генеральный директор и руководитель ABT Cupra Racing

Лукас ди Грасси, ABT Cupra Racing, Томас Байрмайер, генеральный директор и руководитель ABT Cupra Racing

Фото: ABT Motorsport

Партнером ди Грасси в новом сезоне электрогонок будет Нико Мюллер, который продолжит выступления за немецкий коллектив. 

После этого объявления в Формуле Е осталось всего две вакансии на 2024-й – в команде Porsche. Скорее всего, их займут Паскаль Верляйн и Антониу Феликс да Кошта. 

Новый сезон серии стартует в середине января в Мехико. 

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