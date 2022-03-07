Ди Грасси нашел место автопилоту в гоночной машине

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В гоночных автомобилях, в том числе в болидах Формулы Е уже сейчас используется множество электронных систем, которые помогают гонщикам. Так насколько сейчас что-то зависит от мастерства самого пилота? И что будет с гонками в связи со стремительным развитием технологии автоматического вождения? Об этом в своей колонке для журнала Autosport рассуждает пилот Формулы Е, чемпион третьего сезона электрической серии Лукас ди Грасси. Мы приводим ее полностью:

Меня всегда спрашивают, кто важнее в Формуле Е: пилот или инженер, который настраивает машину. И не потому ли в нашем чемпионате машины едут так плотно, что все зависит от электроники, а настройки довольно близки? Я, конечно, пристрастен, но я утверждаю, что все же пилот огромную огромную роль, так как ему приходится применять технику пилотирования, которой нет в других гоночных сериях.

Возьмем, к примеру, тормоза. В Формуле Е мы используем карбоновые тормоза, которые нормально работают только будучи разогретыми. Но ты не можешь прогреть их также, как на машине с ДВС потому, что это ведет к перерасходу электроэнергии. Так что в начале гонки твои тормоза совершенно холодные, как и шины.

При этом батарея полностью заряжена, так что рекуперативное торможение перед первыми поворотами в гонке тебе тоже недоступно.

Так что нужно освоить такую уникальную технику вождения, как умение тормозить с холодными тормозами и непрогретыми шинами. Тем сложнее это на городских трассах, которые используются только раз в год, а в остальное время служат дорогами общего пользования. Это не как в Формуле 1, где пилот знает каждый поворот как ладонь собственной руки. Обычно в Формуле Е на тренировках у тебя есть только 12-20 кругов в полную силу пред стартом гонки.

Мы стараемся отработать все варианты, но невозможно предвидеть все. В наших гонках очень важна стратегия, и это напрямую зависит от пилота, так как только по ходу гонки он может узнать, какую тактику выбрали конкуренты.

Тебе необходимо решать, стоит ли сейчас пытаться отыграть позицию или не пускать вперед соперника, так как в момент борьбы ты теряешь и скорость и энергию. Да, инженер может посоветовать тебе пропустить соперника, у которого на 2-3% больше энергии или не активировать сейчас режим атаки, так как на этом ты потеряешь больше позиций, чем сможешь отыграть, но в конце концов решать пилотам.

При этом роль гонщика действительно снижается. Сейчас у каждой команды на машинах есть компьютер, который в реальном времени просчитывает оптимальные варианты стратегии. До пилота его выводы доносятся в автоматическом режиме. Например звук «бип» означает, что надо экономить заряд, а «боп» – больше использовать рекуперативное торможение двигателем. Также на руле могут загораться разноцветные лампы.

По ходу гонки ты можешь переключать режимы с разными вариантами стратегии, более атакующей или скорее оборонительной, после чего компьютер станет давать тебе соответствующие подсказки. Подобное встречается не только в Формуле Е, такие технологии есть и в других гоночных сериях. Все это облегчает задачу для гонщика.

Мы уже не можем вернуться во времена «чистых гонок», когда, например Жиль Вильнев проходил каждый поворот со скольжением, не имея никаких электронных помощников. Как и в обычной жизни, в гонках теперь большую роль играет программное обеспечение. Это неотъемлемая часть гоночных машин, в которых теперь есть гибридные моторы, турбонаддув, электронная педаль тормоза и тому подобное.

Любой спорт должен год от года показывать все лучшие результаты, и гонки не являются исключением. Невозможно избавиться от компьютеров в машине, но это не значит, что компьютер берет на себя управление.

Я думаю, что в FIA в целом понимают важность того, чтобы пилоты продолжали играть ключевую роль. В Федерации выбрали верный путь, но проблема в том, что технологии автопилота и разработка программного обеспечения продвигаются вперед так быстро, что важно успевать делать проверки новых систем, которые внедряются в автоспорте, чтобы гонщики продолжали контролировать все ключевые параметры движения машины. Но, как я и говорил, полностью отказаться от помощи компьютеров уже невозможно.

Нужно учесть, что все эти «бипы» и «бопы» имеют гораздо меньше влияния на скорость, нежели такие технологии, как изменения вектора тяги или поворачиваемые задние колеса, тем более, когда это контролируется компьютером.

Однако автопилот, который недопустим в гонке, может быть применен в некоторых специфических ситуациях. Например, почему бы не автоматизировать полностью заезд на пит-стоп?

Суммируя, повторюсь, что пилоты должны сохранять контроль над машинами, однако глупо пытаться остановить технический прогресс.