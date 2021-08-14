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Формула E / Берлин I Отчет о гонке

Ди Грасси на Audi выиграл первую гонку Формулы Е в Берлине

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, главный редактор

Ник де Врис из Mercedes остался лидером сезона, но в 10 очках за лидером Mercedes находятся сразу шесть пилотов!

Ди Грасси на Audi выиграл первую гонку Формулы Е в Берлине

Лукас ди Грасси, выступающий в составе команды Abt Audi, выиграл предпоследнюю гонку сезона Формулы Е, которая прошла на трассе на территории бывшего берлинского аэропорта Темпельхоф.

Стартовавший с третьей позиции бразилец дебют гонки провел за спинами лидировавшего дуэта команды DS Techeetah – однако еще до экватора гонки Жан-Эрик Вернь и Антониу Феликс да Кошта достаточно внезапно потеряли в темпе и откатились во вторую половину первой десятки. Причем этот провал не был связан с тем, что француз и португалец позже соперников решили использовать режим атаки – когда Вернь и да Кошта получили в свое распоряжение дополнительную порцию энергию, вернуться в лидирующую группу они все равно не смогли.

Ди Грасси также задействовал режим атаки достаточно поздно – из-за этого он пропустил вперед обоих пилотов команды Venturi, но позже достаточно уверенно опередил их и вернул себе лидерство, которое и сохранил до финиша заезда. Призерами гонки стали Эдоардо Мортара из Venturi и Митч Эванс из Jaguar.

Неудачниками заезда стали Сэм Берд и Паскаль Верляйн. Пилот Jaguar остановил свой автомобиль на трассе вскоре после старта, а гонщик Porsche в это же время потерял время, проколов одну из шин после контакта с Оливером Роулендом и совершив пит-стоп для замены поврежденной покрышки.

Еще одним неудачником дня можно назвать Ника де Вриса, который перед началом уик-энда лидировал в чемпионате – но не слишком удачно провел квалификацию, а по ходу гонки побывал в боксах и финишировал только 22-м. Однако главные соперники голландца (к примеру, Робин Фрейнс из Virgin) тоже не смогли набрать очки – и благодаря этому пилот Mercedes остался не первой строчке турнирной таблицы. 

Но накануне последней гонки сезона ситуация на первых строчках турнирной таблицы резко уплотнилась: если до начала уик-энда меньше чем в 10-ти очках от лидера был только один пилот, то теперь – 6! Следом за де Врисом идут Мортара, Джейк Деннис из BMW, Эванс, Фрейнс, ди Грасси и да Кошта, отстающие от голландца на 3, 4, 5, 6, 8 и 9 очков соответственно. Всего же математические шансы на титул сохраняют 14 гонщиков.

В командном зачете на первое место вышла Jaguar, которая на 5, 6 и 9 очков опережает ближайших преследователей в лице DS Techeetah, Virgin и Audi Abt.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt    
2 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 0.141 0.141
3 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 5.499 5.358
4 France Норман Нато Monaco Venturi 5.589 0.090
5 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 5.830 0.241
6 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 6.411 0.581
7 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 6.777 0.366
8 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 7.562 0.785
9 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 7.798 0.236
10 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 14.124 6.326
11 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 15.546 1.422
12 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 16.214 0.668
13 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 16.814 0.600
14 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 16.917 0.103
15 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 21.278 4.361
16 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 23.666 2.388
17 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 29.019 5.353
18 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 30.962 1.943
19 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 33.199 2.237
20 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 33.438 0.239
21 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 33.781 0.343
22 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 1 Lap 1 Lap
  United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 6 Laps 5 Laps
  United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 30 Laps 24 Laps
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Вернь и да Кошта – на первом ряду гонки Формулы Е в Берлине

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