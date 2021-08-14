Ди Грасси на Audi выиграл первую гонку Формулы Е в Берлине

Лукас ди Грасси, выступающий в составе команды Abt Audi, выиграл предпоследнюю гонку сезона Формулы Е, которая прошла на трассе на территории бывшего берлинского аэропорта Темпельхоф.

Стартовавший с третьей позиции бразилец дебют гонки провел за спинами лидировавшего дуэта команды DS Techeetah – однако еще до экватора гонки Жан-Эрик Вернь и Антониу Феликс да Кошта достаточно внезапно потеряли в темпе и откатились во вторую половину первой десятки. Причем этот провал не был связан с тем, что француз и португалец позже соперников решили использовать режим атаки – когда Вернь и да Кошта получили в свое распоряжение дополнительную порцию энергию, вернуться в лидирующую группу они все равно не смогли.

Ди Грасси также задействовал режим атаки достаточно поздно – из-за этого он пропустил вперед обоих пилотов команды Venturi, но позже достаточно уверенно опередил их и вернул себе лидерство, которое и сохранил до финиша заезда. Призерами гонки стали Эдоардо Мортара из Venturi и Митч Эванс из Jaguar.

Неудачниками заезда стали Сэм Берд и Паскаль Верляйн. Пилот Jaguar остановил свой автомобиль на трассе вскоре после старта, а гонщик Porsche в это же время потерял время, проколов одну из шин после контакта с Оливером Роулендом и совершив пит-стоп для замены поврежденной покрышки.

Еще одним неудачником дня можно назвать Ника де Вриса, который перед началом уик-энда лидировал в чемпионате – но не слишком удачно провел квалификацию, а по ходу гонки побывал в боксах и финишировал только 22-м. Однако главные соперники голландца (к примеру, Робин Фрейнс из Virgin) тоже не смогли набрать очки – и благодаря этому пилот Mercedes остался не первой строчке турнирной таблицы.

Но накануне последней гонки сезона ситуация на первых строчках турнирной таблицы резко уплотнилась: если до начала уик-энда меньше чем в 10-ти очках от лидера был только один пилот, то теперь – 6! Следом за де Врисом идут Мортара, Джейк Деннис из BMW, Эванс, Фрейнс, ди Грасси и да Кошта, отстающие от голландца на 3, 4, 5, 6, 8 и 9 очков соответственно. Всего же математические шансы на титул сохраняют 14 гонщиков.

В командном зачете на первое место вышла Jaguar, которая на 5, 6 и 9 очков опережает ближайших преследователей в лице DS Techeetah, Virgin и Audi Abt.