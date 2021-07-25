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Формула E / Лондон II Отчет о гонке

Дерзкая тактика принесла ди Грасси победу в ФЕ – но судьи отобрали ее

Пилот Abt Audi разом вышел с восьмого места на первое, заехав на пит-лейн в фазе машины безопасности – но его сняли с гонки, и сильнейшим стал Алекс Линн

Дерзкая тактика принесла ди Грасси победу в ФЕ – но судьи отобрали ее

Воскресная гонка Формулы Е в Лондоне удалась на славу. Зрители увидели множество столкновений и обгонов, а главными возмутителями спокойствия стали Лукас ди Грасси и его команда Abt Audi.

Бразилец занимал место в конце десятки, когда авария его напарника Рене Раста с Себастьяном Буэми потребовала вмешательства машины безопасности. Пока все медленно ехали за ней, ди Грасси нырнул в боксы, промчался по пит-лейну – и вернулся в гонку лидером!

«В самом начале у нас был контакт с соперником, – объяснил в интервью Sat1 глава команды Аллан Макниш. – Мы подозревали медленный прокол и воспользовались случаем проверить машину. Как оказалось, с ней все в порядке. 

Лукас ехал по пит-лейну с разрешенной скоростью 50 км/ч. Нам просто повезло, что в тот момент автомобиль безопасности двигался еще медленнее».

Пропустив в какой-то момент Ника де Вриса из Mercedes, затем ди Грасси смог вернуться вперед и первым пересек линию финиша. Но еще за пару минут до этого судьи опубликовали решение о его дисквалификации за тот самый заезд в боксы. Дело в том, что гонщик замедлился перед боксами команды, но не остановился полностью, как требуют правила.

В итоге первую победу в ФЕ одержал Алекс Линн – используя режим Funboost, в концовке британец из Mahindra тоже смог опередить де Вриса и уступил на трассе только ди Грасси.

 

Гонщик Mercedes в результате остался вторым, но Нику этого хватило, чтобы выйти в лидеры общего зачета. 

Митч Эванс замкнул тройку призеров, вернувшись на подиум впервые с Монако. Новозеландец из Jaguar на трассе опередил Робина Фрейнса, который в итоге остановился в нескольких десятых секунды от призового кубка.

 

Одним из ключевых событий в споре за высокие позиции стал рестарт после того, как ди Грасси захватил лидерство. Оливер Роуленд ошибся на торможении и влетел сзади в машину занемавшего второе место Стоффеля Вандорна – после этого оба откатились далеко назад. 

Возглавлявший перед стартом общий зачет Сэм Берд до последнего претендовал на очки, занимая 11-е место. Однако попытка атаки на Нормана Нато оказалась неудачной и привела к аварии.

 

Также разбитой машиной закончилась гонка для действующего чемпиона Антониу Феликса да Кошты. Тот смог опередить нескольких соперников но наткнулся на неуступчивого Андре Лоттерера.

 

Перед финалом Формулы Е в Берлине Ник де Врис лидирует с 95 очками, у Фрейнса 89, Берда и Джейка Денниса – по 81, у да Кошты 80.

Результаты воскресной гонки Формулы Е в Лондоне

Позиция   # Гонщик Команда Круги Время Отрыв км/ч
1   94 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 30 46'29.532   87.2
2   17 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 30 46'30.131 0.599 87.2
3   20 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 30 46'35.789 6.257 87.0
4   4 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 30 46'36.214 6.682 87.0
5   99 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 30 46'38.744 9.212 86.9
6   28 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 30 46'40.169 10.637 86.9
7   37 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 30 46'42.217 12.685 86.8
8   7 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 30 46'48.769 19.237 86.6
9   27 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 30 46'54.446 24.914 86.4
10   6 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 30 46'57.452 27.920 86.3
11   5 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 30 46'58.155 28.623 86.3
12   48 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 30 46'58.615 29.083 86.3
13   25 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 30 46'59.447 29.915 86.3
14   23 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 30 46'59.823 30.291 86.3
15   8 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 30 47'00.896 31.364 86.2
16   29 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 30 47'03.868 34.336 86.1
17   36 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 30 47'04.736 35.204 86.1
18   22 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 30 47'11.801 42.269 85.9
19   88 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 29 47'14.484 1 Lap 82.9
  dnf 71 France Норман Нато Monaco Venturi 27 42'33.891 3 Laps  
  dnf 10 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 27 42'34.316 3 Laps  
  dnf 13 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 10 16'05.204 20 Laps  
  dnf 33 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 5 7'09.538 25 Laps  
ДК   11 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 30      
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