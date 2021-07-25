Воскресная гонка Формулы Е в Лондоне удалась на славу. Зрители увидели множество столкновений и обгонов, а главными возмутителями спокойствия стали Лукас ди Грасси и его команда Abt Audi.

Бразилец занимал место в конце десятки, когда авария его напарника Рене Раста с Себастьяном Буэми потребовала вмешательства машины безопасности. Пока все медленно ехали за ней, ди Грасси нырнул в боксы, промчался по пит-лейну – и вернулся в гонку лидером!

«В самом начале у нас был контакт с соперником, – объяснил в интервью Sat1 глава команды Аллан Макниш. – Мы подозревали медленный прокол и воспользовались случаем проверить машину. Как оказалось, с ней все в порядке.

Лукас ехал по пит-лейну с разрешенной скоростью 50 км/ч. Нам просто повезло, что в тот момент автомобиль безопасности двигался еще медленнее».

Пропустив в какой-то момент Ника де Вриса из Mercedes, затем ди Грасси смог вернуться вперед и первым пересек линию финиша. Но еще за пару минут до этого судьи опубликовали решение о его дисквалификации за тот самый заезд в боксы. Дело в том, что гонщик замедлился перед боксами команды, но не остановился полностью, как требуют правила.

В итоге первую победу в ФЕ одержал Алекс Линн – используя режим Funboost, в концовке британец из Mahindra тоже смог опередить де Вриса и уступил на трассе только ди Грасси.

Гонщик Mercedes в результате остался вторым, но Нику этого хватило, чтобы выйти в лидеры общего зачета.

Митч Эванс замкнул тройку призеров, вернувшись на подиум впервые с Монако. Новозеландец из Jaguar на трассе опередил Робина Фрейнса, который в итоге остановился в нескольких десятых секунды от призового кубка.

Одним из ключевых событий в споре за высокие позиции стал рестарт после того, как ди Грасси захватил лидерство. Оливер Роуленд ошибся на торможении и влетел сзади в машину занемавшего второе место Стоффеля Вандорна – после этого оба откатились далеко назад.

Возглавлявший перед стартом общий зачет Сэм Берд до последнего претендовал на очки, занимая 11-е место. Однако попытка атаки на Нормана Нато оказалась неудачной и привела к аварии.

Также разбитой машиной закончилась гонка для действующего чемпиона Антониу Феликса да Кошты. Тот смог опередить нескольких соперников но наткнулся на неуступчивого Андре Лоттерера.

Перед финалом Формулы Е в Берлине Ник де Врис лидирует с 95 очками, у Фрейнса 89, Берда и Джейка Денниса – по 81, у да Кошты 80.

Результаты воскресной гонки Формулы Е в Лондоне