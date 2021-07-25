Дерзкая тактика принесла ди Грасси победу в ФЕ – но судьи отобрали ее
Пилот Abt Audi разом вышел с восьмого места на первое, заехав на пит-лейн в фазе машины безопасности – но его сняли с гонки, и сильнейшим стал Алекс Линн
Воскресная гонка Формулы Е в Лондоне удалась на славу. Зрители увидели множество столкновений и обгонов, а главными возмутителями спокойствия стали Лукас ди Грасси и его команда Abt Audi.
Бразилец занимал место в конце десятки, когда авария его напарника Рене Раста с Себастьяном Буэми потребовала вмешательства машины безопасности. Пока все медленно ехали за ней, ди Грасси нырнул в боксы, промчался по пит-лейну – и вернулся в гонку лидером!
«В самом начале у нас был контакт с соперником, – объяснил в интервью Sat1 глава команды Аллан Макниш. – Мы подозревали медленный прокол и воспользовались случаем проверить машину. Как оказалось, с ней все в порядке.
Лукас ехал по пит-лейну с разрешенной скоростью 50 км/ч. Нам просто повезло, что в тот момент автомобиль безопасности двигался еще медленнее».
Пропустив в какой-то момент Ника де Вриса из Mercedes, затем ди Грасси смог вернуться вперед и первым пересек линию финиша. Но еще за пару минут до этого судьи опубликовали решение о его дисквалификации за тот самый заезд в боксы. Дело в том, что гонщик замедлился перед боксами команды, но не остановился полностью, как требуют правила.
В итоге первую победу в ФЕ одержал Алекс Линн – используя режим Funboost, в концовке британец из Mahindra тоже смог опередить де Вриса и уступил на трассе только ди Грасси.
Гонщик Mercedes в результате остался вторым, но Нику этого хватило, чтобы выйти в лидеры общего зачета.
Митч Эванс замкнул тройку призеров, вернувшись на подиум впервые с Монако. Новозеландец из Jaguar на трассе опередил Робина Фрейнса, который в итоге остановился в нескольких десятых секунды от призового кубка.
Одним из ключевых событий в споре за высокие позиции стал рестарт после того, как ди Грасси захватил лидерство. Оливер Роуленд ошибся на торможении и влетел сзади в машину занемавшего второе место Стоффеля Вандорна – после этого оба откатились далеко назад.
Возглавлявший перед стартом общий зачет Сэм Берд до последнего претендовал на очки, занимая 11-е место. Однако попытка атаки на Нормана Нато оказалась неудачной и привела к аварии.
Также разбитой машиной закончилась гонка для действующего чемпиона Антониу Феликса да Кошты. Тот смог опередить нескольких соперников но наткнулся на неуступчивого Андре Лоттерера.
Перед финалом Формулы Е в Берлине Ник де Врис лидирует с 95 очками, у Фрейнса 89, Берда и Джейка Денниса – по 81, у да Кошты 80.
Результаты воскресной гонки Формулы Е в Лондоне
|Позиция
|#
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|км/ч
|1
|94
|Алекс Линн
|Mahindra Racing
|30
|46'29.532
|87.2
|2
|17
|Ник де Врис
|Mercedes
|30
|46'30.131
|0.599
|87.2
|3
|20
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|30
|46'35.789
|6.257
|87.0
|4
|4
|Робин Фрейнс
|Virgin Racing
|30
|46'36.214
|6.682
|87.0
|5
|99
|Паскаль Верляйн
|Porsche Team
|30
|46'38.744
|9.212
|86.9
|6
|28
|Максимилиан Гюнтер
|Andretti Autosport
|30
|46'40.169
|10.637
|86.9
|7
|37
|Ник Кэссиди
|Virgin Racing
|30
|46'42.217
|12.685
|86.8
|8
|7
|Сержиу Сетте Камара
|Dragon Racing
|30
|46'48.769
|19.237
|86.6
|9
|27
|Джейк Деннис
|Andretti Autosport
|30
|46'54.446
|24.914
|86.4
|10
|6
|Джоэль Эрикссон
|Dragon Racing
|30
|46'57.452
|27.920
|86.3
|11
|5
|Стоффель Вандорн
|Mercedes
|30
|46'58.155
|28.623
|86.3
|12
|48
|Эдоардо Мортара
|Venturi
|30
|46'58.615
|29.083
|86.3
|13
|25
|Жан-Эрик Вернь
|Techeetah
|30
|46'59.447
|29.915
|86.3
|14
|23
|Себастьен Буэми
|DAMS
|30
|46'59.823
|30.291
|86.3
|15
|8
|Оливер Тёрви
|NIO Formula E Team
|30
|47'00.896
|31.364
|86.2
|16
|29
|Александр Симс
|Mahindra Racing
|30
|47'03.868
|34.336
|86.1
|17
|36
|Андре Лоттерер
|Porsche Team
|30
|47'04.736
|35.204
|86.1
|18
|22
|Оливер Роуленд
|DAMS
|30
|47'11.801
|42.269
|85.9
|19
|88
|Том Бломквист
|NIO Formula E Team
|29
|47'14.484
|1 Lap
|82.9
|dnf
|71
|Норман Нато
|Venturi
|27
|42'33.891
|3 Laps
|dnf
|10
|Сэм Берд
|Jaguar Racing
|27
|42'34.316
|3 Laps
|dnf
|13
|Антониу Феликс да Кошта
|Techeetah
|10
|16'05.204
|20 Laps
|dnf
|33
|Рене Раст
|Audi Sport Team Abt
|5
|7'09.538
|25 Laps
|ДК
|11
|Лукас ди Грасси
|Audi Sport Team Abt
|30