Деннис выиграл первую гонку ФЕ в Лондоне, Вандорн укрепил лидерство

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Первая гонка Формулы Е в Лондоне закончилась победой местного гоншика Джейка Денниса. Он стартовал с поула, смог удержать лидерство, и, отбив несколько атак Стоффеля Вандорна первым увидел клетчатый флаг.

Вандорн пытался выйти в лидеры, но вскоре понял, что нужно экономить заряд и сбавил темп. На момент пересечения финишной линии графика показывала в его батареи 0,0% энергии, тогда как у Денниса было 0,1%.

Позади лидеров на последних кругах развернулась жесткая борьба между Ником де Врисом и Ником Кэссиди. У пилота Mercedes начался заканчиваться заряд, а Кэссиди смог сэкономить энергию и несколько раз почти прошел соперника, но в итоге на подиум поднялся именно де Врис.

Из-за небольших аварий сразу два претендента на титул не смогли заработать очков. В самом начале столкнулись Сэм Берд и Эдоардо Мортара. Последний смог продолжить гонку, но финишировал в самом конце.

А в середине дистанции место на трассе не поделили Себастьян Буэми и Жан-Эрик Вернь. Буэми получил за ту аварию пять секунд Штрафа, но Верня, который вел борьбу за титул, это не спасло от финиша вне очков.

В итоге Вандорн смог укрепить свое лидерство в общем зачете, а единственным из его реальных соперников, кто еще может поспорить за титул и кто в Лондоне заработал очки, стал Митч Эванс. Новозеландец прорвался с 13-го на шестое место, обогнал в общем зачете Мортару и теперь значится там вторым, но с отставанием в 26 очков от бельгийца.

Результаты первой гонки Формулы Е в Лондоне