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Формула E / Лондон I Отчет о гонке

Деннис выиграл первую гонку ФЕ в Лондоне, Вандорн укрепил лидерство

Митч Эванс поднялся на вторую строчку в личном зачете

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Деннис выиграл первую гонку ФЕ в Лондоне, Вандорн укрепил лидерство
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Первая гонка Формулы Е в Лондоне закончилась победой местного гоншика Джейка Денниса. Он стартовал с поула, смог удержать лидерство, и, отбив несколько атак Стоффеля Вандорна первым увидел клетчатый флаг.

Вандорн пытался выйти в лидеры, но вскоре понял, что нужно экономить заряд и сбавил темп. На момент пересечения финишной линии графика показывала в его батареи 0,0% энергии, тогда как у Денниса было 0,1%.

Позади лидеров на последних кругах развернулась жесткая борьба между Ником де Врисом и Ником Кэссиди. У пилота Mercedes начался заканчиваться заряд, а Кэссиди смог сэкономить энергию и несколько раз почти прошел соперника, но в итоге на подиум поднялся именно де Врис.

Из-за небольших аварий сразу два претендента на титул не смогли заработать очков. В самом начале столкнулись Сэм Берд и Эдоардо Мортара. Последний смог продолжить гонку, но финишировал в самом конце.

А в середине дистанции место на трассе не поделили Себастьян Буэми и Жан-Эрик Вернь. Буэми получил за ту аварию пять секунд Штрафа, но Верня, который вел борьбу за титул, это не спасло от финиша вне очков.

В итоге Вандорн смог укрепить свое лидерство в общем зачете, а единственным из его реальных соперников, кто еще может поспорить за титул и кто в Лондоне заработал очки, стал Митч Эванс. Новозеландец прорвался с 13-го на шестое место, обогнал в общем зачете Мортару и теперь значится там вторым, но с отставанием в 26 очков от бельгийца.

Результаты первой гонки Формулы Е в Лондоне

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 46'56.557  
2 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 46'58.780 2.223
3 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 47'08.924 12.367
4 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 47'09.220 12.663
5 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 47'11.461 14.904
6 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 47'13.685 17.128
7 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah 47'14.290 17.733
8 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 47'18.624 22.067
9 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 47'28.696 32.139
10 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 47'30.904 34.347
11 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 47'31.864 35.307
12 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 47'32.065 35.508
13 France Жан-Эрик Вернь France Techeetah 47'32.614 36.057
14 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 47'36.902 40.345
15 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 47'37.850 41.293
16 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 47'40.580 44.023
17 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 47'48.504 51.947
18 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 48'15.353 1'18.796
  Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 48'02.951 1'06.394
  Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 33'50.643 11 Laps
  United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 22'49.155 20 Laps
  United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing    
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