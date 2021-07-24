Деннис принес BMW Andretti победу в субботней гонке ФЕ

Очередной этап электрогонок подтвердил, что сейчас в Формуле Е нет даже приблизительного фаворита. На подиум поднялись трое пилотов, которые до начала уик-энда занимали 10-е, 15-е и 17-е места в общем зачете. При этом никому из лидеров чемпионата мира добиться высоких результатов не удалось.

С поула в здании выставочного центра ExCel стартовал Алекс Линн – гонщик Mahindra удержался впереди и до середины дистанции уверенно сдерживал преследующего его Джейка Денниса.

После этого Линн раньше соперника поехал на вторую активацию режима повышенной мощности, из-за чего оказался позади соотечественника. В этот момент Деннис смог взвинтить темп и оторваться от преследователя, уехав ко второй победе в сезоне. Она позволила Джейку разом подняться на второе место в общем зачете.

Линн поначалу пробовал преследовать лидера, но сначала заблокировал колеса на торможении, а в концовке не сумел удержать и второе место – Ник де Врис из Mercedes, до того обогнавший нескольких соперников (на видео ниже – Себастьена Буэми в споре за третье место), за несколько минут до клетчатого флага настиг и прошел гонщика Mahindra.

В итоге обладатель поула остался третьим, а для Буэми четвертое место стало лучшим результатом в сезоне.

Андре Лоттерер переиграл пару гонщиков Abt Audi и стал пятым, тогда как Рене Раст на последнем круге обогнал своего напарника Лукаса ди Грасси.

Действующий чемпион Антниу Феликс да Кошта сумел заработать два очка за девятое место, но все же пропустил победившего Денниса в общем зачете (79-78). При этом первым остался Сэм Берд (81) – пилот Jaguar стал жертвой толчеи на первом круге и сошел, но удержался в лидерах сезона.

Также в самом начале из гонки выбыл Алекс Симс – он столкнулся с ди Грасси и Митчем Эвансом и не смог продолжить гонку.

В воскресенье участников лондонского этапа вновь ждут квалификация и гонка.

Результаты субботней гонки ФЕ в Лондоне