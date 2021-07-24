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Формула E / Лондон I Отчет о гонке

Деннис принес BMW Andretti победу в субботней гонке ФЕ

Автор:
, Ответственный редактор

Стартовав вторым на трассе в Лондоне, Джейк Деннис стал сильнейшим, переиграв Ника де Вриса и Алекса Линна

Деннис принес BMW Andretti победу в субботней гонке ФЕ

Очередной этап электрогонок подтвердил, что сейчас в Формуле Е нет даже приблизительного фаворита. На подиум поднялись трое пилотов, которые до начала уик-энда занимали 10-е, 15-е и 17-е места в общем зачете. При этом никому из лидеров чемпионата мира добиться высоких результатов не удалось.

С поула в здании выставочного центра ExCel стартовал Алекс Линн – гонщик Mahindra удержался впереди и до середины дистанции уверенно сдерживал преследующего его Джейка Денниса.

 

После этого Линн раньше соперника поехал на вторую активацию режима повышенной мощности, из-за чего оказался позади соотечественника. В этот момент Деннис смог взвинтить темп и оторваться от преследователя, уехав ко второй победе в сезоне. Она позволила Джейку разом подняться на второе место в общем зачете.

Линн поначалу пробовал преследовать лидера, но сначала заблокировал колеса на торможении, а в концовке не сумел удержать и второе место – Ник де Врис из Mercedes, до того обогнавший нескольких соперников (на видео ниже – Себастьена Буэми в споре за третье место), за несколько минут до клетчатого флага настиг и прошел гонщика Mahindra.

 

В итоге обладатель поула остался третьим, а для Буэми четвертое место стало лучшим результатом в сезоне. 

Андре Лоттерер переиграл пару гонщиков Abt Audi и стал пятым, тогда как Рене Раст на последнем круге обогнал своего напарника Лукаса ди Грасси. 

Действующий чемпион Антниу Феликс да Кошта сумел заработать два очка за девятое место, но все же пропустил победившего Денниса в общем зачете (79-78). При этом первым остался Сэм Берд (81) – пилот Jaguar стал жертвой толчеи на первом круге и сошел, но удержался в лидерах сезона.

Также в самом начале из гонки выбыл Алекс Симс – он столкнулся с ди Грасси и Митчем Эвансом и не смог продолжить гонку. 

 

В воскресенье участников лондонского этапа вновь ждут квалификация и гонка.

Результаты субботней гонки ФЕ в Лондоне

Позиция   # Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание км/ч Сход Очки
1   27 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 33 46'50.048          
2   17 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 33 46'55.389 5.341 5.341      
3   94 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 33 46'56.994 6.946 1.605      
4   23 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 33 46'58.056 8.008 1.062      
5   36 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 33 47'00.747 10.699 2.691      
6   33 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 33 47'01.475 11.427 0.728      
7   11 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 33 47'02.281 12.233 0.806      
8   5 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 33 47'07.429 17.381 5.148      
9   13 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 33 47'08.505 18.457 1.076      
10   22 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 33 47'18.233 28.185 9.728      
11   48 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 33 47'20.772 30.724 2.539      
12   99 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 33 47'28.288 38.240 7.516      
13   37 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 33 47'33.523 43.475 5.235      
14   25 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 33 47'38.073 48.025 4.550      
15   4 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 33 47'41.085 51.037 3.012      
16   28 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 33 47'45.153 55.105 4.068      
17   20 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 33 47'47.627 57.579 2.474      
18   8 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 33 47'48.672 58.624 1.045      
19   6 Sweden Джоэль Эрикссон United States Dragon Racing 33 47'49.993 59.945 1.321      
20   7 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 33 47'50.484 1'00.436 0.491      
  dnf 71 France Норман Нато Monaco Venturi 33 48'34.755 1'44.707 44.271   Сход  
  dnf 88 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 25 47'57.240 8 Laps 8 Laps   Сход  
  dnf 10 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 1 2'04.864 32 Laps 24 Laps   Сход  
  dnf 29 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 0 0.000       Сход
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