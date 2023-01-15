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С первым этапом электроформулы были связаны серьезные надежды – всем было интересно посмотреть, как покажут себя машины третьего поколения с более мощными силовыми установками.

Однако с оценками, похоже, придется чуть подождать – почти половину дистанции первой гонки на трассе братьев Родригес участники преодолели за автомобилем безопасности, а борьбы за победу в этот раз не получилось.

Джейк Деннис, который в квалификации уступил поул Лукасу ди Грасси из-за собственной ошибки, смог отыграться в гонке и стать сильнейшим с перевесом в восемь секунд.

Но началось все с аварии в дебюте – Робин Фрейнс в десятом повороте влетел сзади в машину Нормана Нато и остановился с развороченной подвеской. К сожалению, голландский пилот повредил левое запястье, и теперь ему потребуется операция.

Вскоре после рестарта гонку вновь потребовалось замедлить: на этот раз из-за схода Сэма Берда с отказавшим приводом.

Новый рестарт позволил Деннису начать оказывать прессинг на лидирующего ди Грасси, и пару кругов спустя третий чемпион ФЕ ошибся и уступил сопернику в первом повороте.

Третий выезд машины безопасности потребовался на 18-м круге после разворота Эдо Мортары в конце стартовой прямой, но это уже не могло остановить Денниса, который принес команде Майкла Андретти первую победу по регламенту Gen 3. Для самого 27-летнего гонщика она стала четвертой в карьере.

А вот дебютная гонка ди Грасси в составе Mahindra вышла непростой: в концовке у опытного бразильца стала заканчиваться энергия, и он пропустил в девятом повороте Паскаля Верляйна из Porsche – тут можно вспомнить, как в 2018-м на той же трассе в Мехико эти гонщики поменялись позициями в обратную сторону прямо под клетчатым флагом в споре за победу.

Лукас ди Грасси, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, Джейк Деннис, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3 Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Следующим ди Грасси попробовал опередить дебютант Джейк Хьюз из McLaren – однако не только не добился успеха, но и пропустил на четвертое место Андре Лоттерера (признаемся, в анонсе сезона мы поспешили отправить немца на пенсию, но он убедительно доказал, что не только в строю, но и по-прежнему быстр).

Действующий чемпион мира Соффель Вандорн начал выступления за DS Penske со скромного десятого места.

Лучшие моменты гонки можно увидеть ниже:

Сезон электроформулы продолжится через две недели сдвоенным этапом в Саудовской Аравии.

Результаты гонки Формулы Е в Мехико