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Деннис принес Andretti победу в первой гонке новой эры Формулы Е

Британский гонщик стал сильнейшим в Мехико после трех выездов машины безопасности

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Технический редактор, глобальная редакция
Деннис принес Andretti победу в первой гонке новой эры Формулы Е
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С первым этапом электроформулы были связаны серьезные надежды – всем было интересно посмотреть, как покажут себя машины третьего поколения с более мощными силовыми установками. 

Однако с оценками, похоже, придется чуть подождать – почти половину дистанции первой гонки на трассе братьев Родригес участники преодолели за автомобилем безопасности, а борьбы за победу в этот раз не получилось. 

Джейк Деннис, который в квалификации уступил поул Лукасу ди Грасси из-за собственной ошибки, смог отыграться в гонке и стать сильнейшим с перевесом в восемь секунд. 

Но началось все с аварии в дебюте – Робин Фрейнс в десятом повороте влетел сзади в машину Нормана Нато и остановился с развороченной подвеской. К сожалению, голландский пилот повредил левое запястье, и теперь ему потребуется операция. 

Вскоре после рестарта гонку вновь потребовалось замедлить: на этот раз из-за схода Сэма Берда с отказавшим приводом. 

Новый рестарт позволил Деннису начать оказывать прессинг на лидирующего ди Грасси, и пару кругов спустя третий чемпион ФЕ ошибся и уступил сопернику в первом повороте. 

Третий выезд машины безопасности потребовался на 18-м круге после разворота Эдо Мортары в конце стартовой прямой, но это уже не могло остановить Денниса, который принес команде Майкла Андретти первую победу по регламенту Gen 3. Для самого 27-летнего гонщика она стала четвертой в карьере.

А вот дебютная гонка ди Грасси в составе Mahindra вышла непростой: в концовке у опытного бразильца стала заканчиваться энергия, и он пропустил в девятом повороте Паскаля Верляйна из Porsche – тут можно вспомнить, как в 2018-м на той же трассе в Мехико эти гонщики поменялись позициями в обратную сторону прямо под клетчатым флагом в споре за победу. 

Лукас ди Грасси, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, Джейк Деннис, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3

Лукас ди Грасси, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, Джейк Деннис, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3

Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Следующим ди Грасси попробовал опередить дебютант Джейк Хьюз из McLaren – однако не только не добился успеха, но и пропустил на четвертое место Андре Лоттерера (признаемся, в анонсе сезона мы поспешили отправить немца на пенсию, но он убедительно доказал, что не только в строю, но и по-прежнему быстр).

Действующий чемпион мира Соффель Вандорн начал выступления за DS Penske со скромного десятого места. 

Лучшие моменты гонки можно увидеть ниже:

 

Сезон электроформулы продолжится через две недели сдвоенным этапом в Саудовской Аравии.

Результаты гонки Формулы Е в Мехико 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 58'25.974  
2 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 58'33.790 7.816
3 Brazil Лукас ди Грасси India Mahindra Racing 58'44.585 18.611
4 Germany Андре Лоттерер United States Andretti Autosport 58'45.135 19.161
5 United Kingdom Джейк Хьюз United Kingdom McLaren 58'46.263 20.289
6 Switzerland Себастьен Буэми United Kingdom Virgin Racing 58'46.688 20.714
7 Portugal Антониу Феликс да Кошта Germany Porsche Team 58'47.025 21.051
8 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 58'50.732 24.758
9 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 58'55.124 29.150
10 Belgium Стоффель Вандорн United States Dragon Racing 58'55.636 29.662
11 Germany Максимилиан Гюнтер Monaco Maserati Racing 58'56.250 30.276
12 France Жан-Эрик Вернь United States Dragon Racing 58'57.115 31.141
13 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 58'57.511 31.537
14 Switzerland Нико Мюллер Germany Audi Sport Team Abt 58'57.925 31.951
15 France Саша Фенестраз Japan Nissan e.dams 58'58.329 32.355
16 Brazil Сержиу Сетте Камара United Kingdom NIO Formula E Team 59'01.179 35.205
17 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 59'40.346 1'14.372
18 Germany Рене Раст United Kingdom McLaren 53'50.748 4 Laps
  Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Maserati Racing 26'31.088 24 Laps
  United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 8'31.705 36 Laps
  France Норман Нато Japan Nissan e.dams 3'21.459 39 Laps
  Netherlands Робин Фрейнс Germany Audi Sport Team Abt    
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