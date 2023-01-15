Деннис принес Andretti победу в первой гонке новой эры Формулы Е
Британский гонщик стал сильнейшим в Мехико после трех выездов машины безопасности
С первым этапом электроформулы были связаны серьезные надежды – всем было интересно посмотреть, как покажут себя машины третьего поколения с более мощными силовыми установками.
Однако с оценками, похоже, придется чуть подождать – почти половину дистанции первой гонки на трассе братьев Родригес участники преодолели за автомобилем безопасности, а борьбы за победу в этот раз не получилось.
Джейк Деннис, который в квалификации уступил поул Лукасу ди Грасси из-за собственной ошибки, смог отыграться в гонке и стать сильнейшим с перевесом в восемь секунд.
Но началось все с аварии в дебюте – Робин Фрейнс в десятом повороте влетел сзади в машину Нормана Нато и остановился с развороченной подвеской. К сожалению, голландский пилот повредил левое запястье, и теперь ему потребуется операция.
Вскоре после рестарта гонку вновь потребовалось замедлить: на этот раз из-за схода Сэма Берда с отказавшим приводом.
Новый рестарт позволил Деннису начать оказывать прессинг на лидирующего ди Грасси, и пару кругов спустя третий чемпион ФЕ ошибся и уступил сопернику в первом повороте.
Третий выезд машины безопасности потребовался на 18-м круге после разворота Эдо Мортары в конце стартовой прямой, но это уже не могло остановить Денниса, который принес команде Майкла Андретти первую победу по регламенту Gen 3. Для самого 27-летнего гонщика она стала четвертой в карьере.
А вот дебютная гонка ди Грасси в составе Mahindra вышла непростой: в концовке у опытного бразильца стала заканчиваться энергия, и он пропустил в девятом повороте Паскаля Верляйна из Porsche – тут можно вспомнить, как в 2018-м на той же трассе в Мехико эти гонщики поменялись позициями в обратную сторону прямо под клетчатым флагом в споре за победу.
Лукас ди Грасси, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, Джейк Деннис, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3
Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images
Следующим ди Грасси попробовал опередить дебютант Джейк Хьюз из McLaren – однако не только не добился успеха, но и пропустил на четвертое место Андре Лоттерера (признаемся, в анонсе сезона мы поспешили отправить немца на пенсию, но он убедительно доказал, что не только в строю, но и по-прежнему быстр).
Действующий чемпион мира Соффель Вандорн начал выступления за DS Penske со скромного десятого места.
Лучшие моменты гонки можно увидеть ниже:
Сезон электроформулы продолжится через две недели сдвоенным этапом в Саудовской Аравии.
Результаты гонки Формулы Е в Мехико
Самое важное:
Первая гонка сезона. Лучшие фото с «Дакара»-2023
Первая гонка сезона. Лучшие фото с «Дакара»-2023 Первая гонка сезона. Лучшие фото с «Дакара»-2023
Williams пришлось опровергать слухи о сотрудничестве с Porsche
Williams пришлось опровергать слухи о сотрудничестве с Porsche Williams пришлось опровергать слухи о сотрудничестве с Porsche
«Решили вести гонку умно». Аль-Аттия раскрыл секрет победы на «Дакаре»
«Решили вести гонку умно». Аль-Аттия раскрыл секрет победы на «Дакаре» «Решили вести гонку умно». Аль-Аттия раскрыл секрет победы на «Дакаре»
Не сам ли Макс виноват? Организаторы кибергонки ответили на критику Ферстаппена
Не сам ли Макс виноват? Организаторы кибергонки ответили на критику Ферстаппена Не сам ли Макс виноват? Организаторы кибергонки ответили на критику Ферстаппена
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.