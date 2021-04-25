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Формула E / Валенсия II / Отчет о гонке

Деннис на BMW выиграл воскресную гонку Формулы Е, лидируя от старта до финиша

Автор:
, Главный редактор

Все три пилота, поднявшиеся на подиум, показали свои лучшие результаты за карьеру в электрическом чемпионате

Деннис на BMW выиграл воскресную гонку Формулы Е, лидируя от старта до финиша

Джейк Деннис, представляющий команду BMW i Andretti, выиграл воскресную гонку Формулы Е на автодроме в Валенсии. Этот успех стал для дебютанта электрического чемпионата не только первой победой и первым попаданием на подиум, но и первым финишем в первой десятке.

Если утром завоевать поул-позицию по итогам квалификации британцу помогла подсыхающая трасса, в основном заезде Деннис был уже в равных условиях со своими соперниками. Однако гонщик и его команда не совершили ошибок – и пилот BMW i Andretti продержался во главе пелотона от старт до финиша.

Вторым по итогам гонки стал Андре Лоттерер на Porsche (финишировавшего вторым Нормана Нато на Venturi наказали штрафными секундами за создание аварийной ситуации), третьим – Алекс Линн, выступающий за команду Mahindra. Британец, представляющий индийский коллектив, начал гонку со 2-й позиции и поначалу был главным соперником лидера – однако потерял несколько ценных секунд, допустив ошибку и на какое-то время оказавшись за пределами трассы. Впрочем, и 3-е место стало для Линна лучшим результатом за несколько лет выступлений в Формуле Е.

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Пилоты Mercedes, возглавившие общий зачет после субботней гонки, после старта из последних рядов не смогли попасть в первую десятку: Ник де Врис закончил гонку 16-м, а Стоффель Вандорн сошел после столкновения с Себастьеном Буэми. Тем не менее, ситуация на первых строчках турнирной таблицы не изменилась: голландец и бельгиец продолжают возглавлять личный зачет, а команда Mercedes – командный.

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport      
2 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 1.483 1.483  
3 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 2.428 0.945  
4 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 2.870 0.442  
5 France Норман Нато Monaco Venturi 5.811 2.941  
6 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 8.122 2.311  
7 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 8.782 0.660  
8 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 11.292 2.510  
9 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 12.014 0.722  
10 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 12.405 0.391  
11 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 13.295 0.890  
12 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 13.594 0.299  
13 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 14.329 0.735  
14 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 15.151 0.822  
15 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 17.213 2.062  
16 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 18.444 1.231  
17 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 18.885 0.441  
18 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 19.274 0.389  
19 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 19.756 0.482  
20 Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing 21.069 1.313  
21 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 32.079 11.010  
22 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 59.698 27.619  
23 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 1'04.277 4.579  
  Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 10 Laps 10 Laps  
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Деннис на BMW выиграл квалификацию Формулы Е с помощью подсыхающей трассы

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Деннис на BMW выиграл квалификацию Формулы Е с помощью подсыхающей трассы
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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Валенсия II
Автор Кирилл Качнов

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