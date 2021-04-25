Джейк Деннис, представляющий команду BMW i Andretti, выиграл воскресную гонку Формулы Е на автодроме в Валенсии. Этот успех стал для дебютанта электрического чемпионата не только первой победой и первым попаданием на подиум, но и первым финишем в первой десятке.

Если утром завоевать поул-позицию по итогам квалификации британцу помогла подсыхающая трасса, в основном заезде Деннис был уже в равных условиях со своими соперниками. Однако гонщик и его команда не совершили ошибок – и пилот BMW i Andretti продержался во главе пелотона от старт до финиша.

Вторым по итогам гонки стал Андре Лоттерер на Porsche (финишировавшего вторым Нормана Нато на Venturi наказали штрафными секундами за создание аварийной ситуации), третьим – Алекс Линн, выступающий за команду Mahindra. Британец, представляющий индийский коллектив, начал гонку со 2-й позиции и поначалу был главным соперником лидера – однако потерял несколько ценных секунд, допустив ошибку и на какое-то время оказавшись за пределами трассы. Впрочем, и 3-е место стало для Линна лучшим результатом за несколько лет выступлений в Формуле Е.

Пилоты Mercedes, возглавившие общий зачет после субботней гонки, после старта из последних рядов не смогли попасть в первую десятку: Ник де Врис закончил гонку 16-м, а Стоффель Вандорн сошел после столкновения с Себастьеном Буэми. Тем не менее, ситуация на первых строчках турнирной таблицы не изменилась: голландец и бельгиец продолжают возглавлять личный зачет, а команда Mercedes – командный.