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Формула E / Валенсия II / Отчет о квалификации

Деннис на BMW выиграл квалификацию Формулы Е с помощью подсыхающей трассы

Автор:
, Главный редактор

Лидеры турнира начнут воскресный заезд в Валенсии из второго десятка

Деннис на BMW выиграл квалификацию Формулы Е с помощью подсыхающей трассы

Джейк Деннис, представляющий команду BMW i Andretti, выиграл воскресную квалификацию Формулы Е на трассе в Валенсии – и стартует с поула в сегодняшней гонке. Для британца, дебютировавшего в электрическом чемпионате в нынешнем сезоне, это первый заметный успех – до этого его лучшим результатом в квалификации было 13-е место.

На руку пилоту сыграло состояние трассы, по ходу квалификации подсыхавшей после утреннего дождя и становившейся благодаря этому все быстрее. Деннис, занимающий в общем зачете 22-е место, по ходу группового этапа выехал на трассу в четвертой и последней группе – и показав лучшее время среди ее участников, получил право последним совершить свою попытку в суперпоуле. О том, насколько сильно влияло время выезда на трассу на результат, свидетельствует отрыв британца от показавшего второй результат Андре Лоттерера на Porsche – он составил больше восьми десятых секунды.

Впрочем, со второй позиции гонку начнет Алекс Линн на Mahindra: немецкий пилот получил штраф в виде потери 3-х мест на стартовой решетке как виновник одного из инцидентов по ходу субботней гонки.

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Ни одному из лидеров общего зачета по понятным причинам не удалось пробиться в первую десятку – лучшим из первой шестерки стал Паскаль Верляйн на Porsche, который начнет гонку с 13-й позиции. Пилоты Mercedes, которые возглавили общий зачет после субботнего заезда, показали 17-й и 19-й результат (после того как лучшие времена обоих пилотов команды Virgin были аннулированы из-за нарушений границ трассы).

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Деннис на BMW выиграл воскресную гонку Формулы Е, лидируя от старта до финиша
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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Валенсия II
Пилоты Джейк Деннис
Команды BMW i Andretti Motorsport
Автор Кирилл Качнов

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