Джейк Деннис, представляющий команду BMW i Andretti, выиграл воскресную квалификацию Формулы Е на трассе в Валенсии – и стартует с поула в сегодняшней гонке. Для британца, дебютировавшего в электрическом чемпионате в нынешнем сезоне, это первый заметный успех – до этого его лучшим результатом в квалификации было 13-е место.

На руку пилоту сыграло состояние трассы, по ходу квалификации подсыхавшей после утреннего дождя и становившейся благодаря этому все быстрее. Деннис, занимающий в общем зачете 22-е место, по ходу группового этапа выехал на трассу в четвертой и последней группе – и показав лучшее время среди ее участников, получил право последним совершить свою попытку в суперпоуле. О том, насколько сильно влияло время выезда на трассу на результат, свидетельствует отрыв британца от показавшего второй результат Андре Лоттерера на Porsche – он составил больше восьми десятых секунды.

Впрочем, со второй позиции гонку начнет Алекс Линн на Mahindra: немецкий пилот получил штраф в виде потери 3-х мест на стартовой решетке как виновник одного из инцидентов по ходу субботней гонки.

Ни одному из лидеров общего зачета по понятным причинам не удалось пробиться в первую десятку – лучшим из первой шестерки стал Паскаль Верляйн на Porsche, который начнет гонку с 13-й позиции. Пилоты Mercedes, которые возглавили общий зачет после субботнего заезда, показали 17-й и 19-й результат (после того как лучшие времена обоих пилотов команды Virgin были аннулированы из-за нарушений границ трассы).