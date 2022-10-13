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Формула E Новости

Действующий чемпион Формулы Е сменил команду

Стоффель Вандорн будет выступать за DS Penske

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Действующий чемпион Формулы Е сменил команду
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В новом сезоне Формулы Е не будет двух прежних команд. Это Mercedes, на место которой приходит McLaren и, судя по всему Techeetah. Китайские владельцы последней не были уверены в желании продолжать выступления, и их покинул поставщик моторов, французская автомобильная марка DS.

Теперь DS станет партнером Dragon Penke, которая с нового сезона будет называться DS Penske. Вместе с французским автоконцерном в новую команду перешел и Жан-Эрик Вернь. Теперь названо имя его партнера, которым стал действующий чемпион Стоффель Вандорн.

Напомним, что Вандорн выступал именно за Mercedes и, выиграв титул, фактически лишился места. Его напарником был Ник де Врис, который неожиданно смог попасть на следующий год в Формулу 1.

Судьба бывшего напарника Верня по DS Techeetah Антониу Феликса да Кошты также уже решена: он остается в Формуле Е, но переходит в Porsche.

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