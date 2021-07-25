Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams

Выиграв в 2019 году титул чемпиона Формулы 2, Ник де Врис так и не смог найти продолжения карьеры в Ф1 и сейчас выступает за Mercedes в Формуле Е, где входит в число лидеров нынешнего сезона.

Тем временем имя пилота стали все чаще упоминать в связи с вакансией в Williams на 2022 год. Считается, что Джордж Расселл покинет команду – и в паддоке недавнего Гран При Великобритании де Вриса называли одним из основных кандидатов на место в команде наряду с Нико Хюлькенбергом.

Однако сам пилот, комментируя эти слухи, был категоричен: «Я тоже слушал эти разговоры – и был удивлен ими едва ли не больше всех.

Я очень доволен возможностью выступать за Mercedes в Формуле Е и нацеливаюсь добиться здесь успеха. А что принесет мне долгосрочное или хотя бы среднесрочное будущее, понятия не имею».

В этот уик-энд на этапе Формулы Е в Лондоне присутствует Тото Вольф. По его словам, оба пилота Mercedes – и де Врис, и его напарник Стоффель Вандорн – заслуживают своего шанса в Ф1.

«Они талантливы и обладают верным подходом к работе и знаниями, чтобы выступать там, – отметил австриец. – Оба были чемпионами в главных молодежных сериях, Стоффель прошел через ситуацию с McLaren, с которой в тот момент сложно было справиться.

Они оба заслуживают места в Ф1 и я очень надеюсь, что им удастся вернуться туда».

Вольф добавил, что не станет чинить препятствий пилотам, если те захотят покинуть программу Mercedes в ФЕ: «Я рад, что они выступают за нас и не вижу в этом качестве никого другого. Но никогда не стану препятствовать, если они получат возможность стартовать в Ф1».

За три гонки до конца чемпионата де Врис идет четвертым в общем зачете ФЕ, уступая всего четыре очка лидеру сезона Сэму Берду. Вандорн занимает в таблице 12-ю строчку, но его отставание также невелико – 21 очко. Сезон электросерии продолжится сегодня второй гонкой лондонского этапа.