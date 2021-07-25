Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Деннис принес BMW Andretti победу в субботней гонке ФЕ Следующая / Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе
Формула E / Лондон I Новости

Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams

Автор:

Голландского гонщика прочат в кандидаты на замену Джорджу Расселлу, но сам он предпочитает бороться за победы в Формуле Е

Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams

Выиграв в 2019 году титул чемпиона Формулы 2, Ник де Врис так и не смог найти продолжения карьеры в Ф1 и сейчас выступает за Mercedes в Формуле Е, где входит в число лидеров нынешнего сезона. 

Тем временем имя пилота стали все чаще упоминать в связи с вакансией в Williams на 2022 год. Считается, что Джордж Расселл покинет команду – и в паддоке недавнего Гран При Великобритании де Вриса называли одним из основных кандидатов на место в команде наряду с Нико Хюлькенбергом. 

Читайте также:

Однако сам пилот, комментируя эти слухи, был категоричен: «Я тоже слушал эти разговоры – и был удивлен ими едва ли не больше всех.

Я очень доволен возможностью выступать за Mercedes в Формуле Е и нацеливаюсь добиться здесь успеха. А что принесет мне долгосрочное или хотя бы среднесрочное будущее, понятия не имею».

В этот уик-энд на этапе Формулы Е в Лондоне присутствует Тото Вольф. По его словам, оба пилота Mercedes – и де Врис, и его напарник Стоффель Вандорн – заслуживают своего шанса в Ф1.

«Они талантливы и обладают верным подходом к работе и знаниями, чтобы выступать там, – отметил австриец. – Оба были чемпионами в главных молодежных сериях, Стоффель прошел через ситуацию с McLaren, с которой в тот момент сложно было справиться.

Они оба заслуживают места в Ф1 и я очень надеюсь, что им удастся вернуться туда».

Вольф добавил, что не станет чинить препятствий пилотам, если те захотят покинуть программу Mercedes в ФЕ: «Я рад, что они выступают за нас и не вижу в этом качестве никого другого. Но никогда не стану препятствовать, если они получат возможность стартовать в Ф1».

За три гонки до конца чемпионата де Врис идет четвертым в общем зачете ФЕ, уступая всего четыре очка лидеру сезона Сэму Берду. Вандорн занимает в таблице 12-ю строчку, но его отставание также невелико – 21 очко. Сезон электросерии продолжится сегодня второй гонкой лондонского этапа.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Деннис принес BMW Andretti победу в субботней гонке ФЕ

Предыдущая новость

Деннис принес BMW Andretti победу в субботней гонке ФЕ

Следующая новость

Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе

Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье

2 ч
2
Формула 1

Анализ: Квят в Williams – есть ли шансы?

22 ч
3
Формула 1

Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа

19 ч
4
Формула 1

Кого в Ф1 сложнее всего обгонять? Сайнс уверен, что McLaren

21 ч
5
Формула E

«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша

40 мин
Самое важное:
«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша
Формула E

«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша

40мин
Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе
Формула E

Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе

1 ч
Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams
Формула E

Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams

2 ч
Деннис принес BMW Andretti победу в субботней гонке ФЕ
Формула E

Деннис принес BMW Andretti победу в субботней гонке ФЕ

18 ч
Линн впервые в сезоне выиграл квалификацию Формулы Е
Формула E

Линн впервые в сезоне выиграл квалификацию Формулы Е

22 ч
Последние видео
Porsche в Формуле Е: сражение продолжается 00:35
Формула E
25 февр. 2021 г.

Porsche в Формуле Е: сражение продолжается

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е 00:54
Формула E
15 авг. 2020 г.

Что такое режим атаки и фанбуст — уникальные придумки Формулы Е

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге 01:37
Формула E
25 апр. 2020 г.

Лучшие моменты виртуальной гонки Формулы Е в Гонконге

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео 01:05
Формула E
25 апр. 2020 г.

Старт кибергонки Формулы Е в Гонконге: видео

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум 00:15
Формула E
19 апр. 2020 г.

Дуэль в Монако. Гонщики Формулы Е устроили красивую битву за подиум

Больше от
Мэтт Кью
«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша Лондон I
Формула E

«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша

Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе Лондон I
Формула E

Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе

Формула Е в сезоне 2021-22 приедет в Китай и ЮАР
Формула E

Формула Е в сезоне 2021-22 приедет в Китай и ЮАР

Самое читаемое Сегодня

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье
Формула 1 Формула 1

Шумахер попросил у Haas кривое сиденье

Анализ: Квят в Williams – есть ли шансы?
Формула 1 Формула 1

Анализ: Квят в Williams – есть ли шансы?

Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон и еще 5 «преступников»: кто побеждал после штрафа

Кого в Ф1 сложнее всего обгонять? Сайнс уверен, что McLaren
Формула 1 Формула 1

Кого в Ф1 сложнее всего обгонять? Сайнс уверен, что McLaren

«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша
Формула E Формула E

«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша

«Время словно остановилось». Хорнер о деталях аварии Макса
Формула 1 Формула 1

«Время словно остановилось». Хорнер о деталях аварии Макса

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren
Формула 1 Формула 1

Слухи: Гасли нацелился вытеснить Риккардо из McLaren

Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе
Формула E Формула E

Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе

Самое важное:

«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша
Формула E Формула E

«Тупой» и «нелепый». Гонщики ФЕ поругались после финиша

Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе
Формула E Формула E

Команду Nissan дисквалифицировали в полном составе

Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams
Формула E Формула E

Де Вриса удивили слухи про его интерес к Williams

Деннис принес BMW Andretti победу в субботней гонке ФЕ
Формула E Формула E

Деннис принес BMW Andretti победу в субботней гонке ФЕ

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.