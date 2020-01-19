Де Вриса лишили подиума в Чили из-за чрезмерного охлаждения батареи

На этапе электрогонок в Сантьяго чемпион Формулы 2 Ник де Врис пересек финишную черту третьим, но тотчас был перемещен на две строчки вниз из-за пятисекундного штрафа. По ходу дистанции судьи без лишних подробностей объяснили штраф «техническим нарушением».

Когда FIA опубликовала соответствующий документ, стало ясно, что имело место нарушение статьи 27.9 спортивных правил Формулы Е. Среди прочего она касается инструкций от поставщика батарей из McLaren в отношении минимальной температуры охлаждающей жидкости батареи.

«Перед гонкой мы нарушили правило по батарее, – сказал де Врис Motorsport.com. – К старту все стараются как можно сильнее охладить батарею, и, к сожалению, мы преступили допустимый порог.

Очень обидно, ведь этот подиум мог бы стать первым. Но такое случается, все ошибаются, это часть работы. Меня переместили на пятое место, но, тем не менее, я доволен нашим выступлением».

На этапе в Сантьяго штрафы за различные технические нарушения получили еще четыре гонщика.

Пилот NIO Ма Циньхуа также получил пятисекундный штраф за нарушение режима использования энергии. Затем китайскому гонщику присудили 10-секундную остановку (которая превратилась в 45 секунд после финиша) за то, что он не использовал режим атаки. В итоге Циньхуа, и так отставший на круг после аварии в тренировке и пропуска квалификации, оказался 16-м в протоколе.

Гонщики Mahindra Racing и Nissan e.dams Жером Д'Амброзио и Себастьен Буэми получили проезды по пит-лейну, которые после гонки превратились в 30-секундные штрафы за нарушение правил по использованию рекуперативной энергии.

Поэтому Буэми опустился с седьмого места на 13-е в финальном проколе, в то время как Д'Амброзио еще до клетчатого флага остановился в боксах с подозрением на проблемы с трансмиссией и не был классифицирован.

Кроме того, Андре Лоттерера из Porsche, который после столкновения с гонщиком Dragon Нико Мюллером сломал подвеску и отправился на пит-лейн для ее ремонта, дисквалифицировали из-за превышения максимального уровня мощности в 200 кВт, когда он не находился в режиме атаки.