Предыдущая / Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е
Формула E Новости

Де Врис с 2024 года вернется в Формулу Е

Потеряв место в AlphaTauri F1, голландец вновь будет выступать в электрогонках – и в новом сезоне вместе с Эдоардо Мортарой поедет за Mahindra

Стефан Макли
Автор:
Ник де Врис, Mercedes-Benz EQ

Ник де Врис поразил всю Формулу 1, когда прошлой осенью почти без подготовки заменил Алекса Элбона по ходу Гран При Италии и финишировал на Williams девятым. После этого четыре команды вступили в борьбу за его услуги – и сезон 2023 года пилот начал в составе AlphaTauri.

Вот только хэппи-энда в этой истории не получилось: Ник так и не смог проявить себя и был уволен еще до летнего перерыва. Насколько месяцев он оставался без гоночной практики, а в среду индийская команда Mahindra объявила, что да Врис и Эдоардо Мортара станут ее пилотами в сезоне 2024 года. 

Прежде Ник провел три сезона в электроформуле, выступая за Mercedes. Он одержал в общей сложности четыре победы и стал чемпионом в 2021 году. 

Читайте также:
Лукас ди Грасси, Mahindra Racing

Лукас ди Грасси, Mahindra Racing

Фото: Андреас Байль

Для Mahindra минувший чемпионат сложился непросто. Ее лидер Лукас ди Грасси выиграл первую же квалификацию на машинах нового поколения и финишировал в гонке третьим, но этот подиум так и остался единственным для коллектива, который в итоге завершил чемпионат на десятой позиции из 11 возможных. 

Де Врис заверил, что разделяет ценности индийского бренда и настраивается на долгосрочную программу.  

«Такой чувство, что я возвращаюсь домой, – рассказал пилот Motorsport.com. – Для Меня Формула Е – это знакомое окружение, где я вижу много знакомых лиц, все команды и гонщиков. Очень здорово вновь оказаться здесь. 

Не секрет, что для Mehindra начало выступлений на технике Gen3 сложилось сложно. Но я отмечал позитивные знаки по ходу сезона, пусть даже они и не всегда приносили результат. 

Больше всего мне нравятся их планы на будущее – они касаются тех перемен, которые будут реализованы в надлежащее время, и кадровых решений.  

Планы просты – двигаться вперед. Думаю, у команды есть базис, чтобы стать осень сильной. Я верю в нее и позитивно настроен в отношении ее будущего. С учетом новых планов могу сказать, что это действительно уникальный проект».

Напарником де Вриса будет перешедший из Maserati Эдо Мортара, один из ветеранов серии, который в составе прежней команды одержал шесть побед и финишировал вторым в чемпионате 2020 года.

Такой выбор пилотов не оставил в составе Mahindra месте для Лукаса ди Грасси – тот еще во вторник вечером написал в социальных сетях, что покидает коллектив и объявит свои планы на 2024 год позже. 

Предсезонные тесты ФЕ состоятся в Валенсии 23 октября, первая гонка нового чемпионата мира пройдет в середине января в Мехико. 

Эдоардо Мортара, Ник де Врис, Mahindra Racing

Эдоардо Мортара, Ник де Врис, Mahindra Racing

Фото: Mahindra Racing

Поделились
Комментарии

Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е
Стефан Макли Больше от
Стефан Макли
Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е

Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е

Формула E

Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е

Кэссиди завершил сезон Формулы Е дождевой победой в Лондоне

Кэссиди завершил сезон Формулы Е дождевой победой в Лондоне

Формула E
Лондон II

Кэссиди завершил сезон Формулы Е дождевой победой в Лондоне Кэссиди завершил сезон Формулы Е дождевой победой в Лондоне

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Формула E
Лондон II

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Эдоардо Мортара Больше от
Эдоардо Мортара
Мортара признал: Стратегия была неверной

Мортара признал: Стратегия была неверной

Формула E
Мехико

Мортара признал: Стратегия была неверной Мортара признал: Стратегия была неверной

Мортара объяснил падение темпа в конце гонки: Не хватало энергии

Мортара объяснил падение темпа в конце гонки: Не хватало энергии

Формула E
Эд-Диръия II

Мортара объяснил падение темпа в конце гонки: Не хватало энергии Мортара объяснил падение темпа в конце гонки: Не хватало энергии

Массу расстроили действия напарника в Сантьяго

Массу расстроили действия напарника в Сантьяго

Формула E
Сантьяго

Массу расстроили действия напарника в Сантьяго Массу расстроили действия напарника в Сантьяго

Mahindra Racing Больше от
Mahindra Racing
Mahindra ведет переговоры об использовании моторов Nissan

Mahindra ведет переговоры об использовании моторов Nissan

Формула E

Mahindra ведет переговоры об использовании моторов Nissan Mahindra ведет переговоры об использовании моторов Nissan

У босса Mahindra в ФЕ обнаружили коронавирус

У босса Mahindra в ФЕ обнаружили коронавирус

Формула E

У босса Mahindra в ФЕ обнаружили коронавирус У босса Mahindra в ФЕ обнаружили коронавирус

Верляйн ушел из Mahindra. Говорят, ради Porsche

Верляйн ушел из Mahindra. Говорят, ради Porsche

Формула E

Верляйн ушел из Mahindra. Говорят, ради Porsche Верляйн ушел из Mahindra. Говорят, ради Porsche

Самое важное:

«А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла

«А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла

F1 Формула 1
Гран При Японии

«А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла «А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла

Ньюи назвал главные разочарования своей карьеры в Ф1

Ньюи назвал главные разочарования своей карьеры в Ф1

F1 Формула 1

Ньюи назвал главные разочарования своей карьеры в Ф1 Ньюи назвал главные разочарования своей карьеры в Ф1

Почему Aston Martin съехала в середину пелотона? Босс команды дал простой ответ

Почему Aston Martin съехала в середину пелотона? Босс команды дал простой ответ

F1 Формула 1
Гран При Японии

Почему Aston Martin съехала в середину пелотона? Босс команды дал простой ответ Почему Aston Martin съехала в середину пелотона? Босс команды дал простой ответ

Постоянные аварии Сарджента вызвали в Williams нехватку запчастей

Постоянные аварии Сарджента вызвали в Williams нехватку запчастей

F1 Формула 1
Гран При Японии

Постоянные аварии Сарджента вызвали в Williams нехватку запчастей Постоянные аварии Сарджента вызвали в Williams нехватку запчастей

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.