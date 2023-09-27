Де Врис с 2024 года вернется в Формулу Е

Ник де Врис поразил всю Формулу 1, когда прошлой осенью почти без подготовки заменил Алекса Элбона по ходу Гран При Италии и финишировал на Williams девятым. После этого четыре команды вступили в борьбу за его услуги – и сезон 2023 года пилот начал в составе AlphaTauri.

Вот только хэппи-энда в этой истории не получилось: Ник так и не смог проявить себя и был уволен еще до летнего перерыва. Насколько месяцев он оставался без гоночной практики, а в среду индийская команда Mahindra объявила, что да Врис и Эдоардо Мортара станут ее пилотами в сезоне 2024 года.

Прежде Ник провел три сезона в электроформуле, выступая за Mercedes. Он одержал в общей сложности четыре победы и стал чемпионом в 2021 году.

Лукас ди Грасси, Mahindra Racing Фото: Андреас Байль

Для Mahindra минувший чемпионат сложился непросто. Ее лидер Лукас ди Грасси выиграл первую же квалификацию на машинах нового поколения и финишировал в гонке третьим, но этот подиум так и остался единственным для коллектива, который в итоге завершил чемпионат на десятой позиции из 11 возможных.

Де Врис заверил, что разделяет ценности индийского бренда и настраивается на долгосрочную программу.

«Такой чувство, что я возвращаюсь домой, – рассказал пилот Motorsport.com. – Для Меня Формула Е – это знакомое окружение, где я вижу много знакомых лиц, все команды и гонщиков. Очень здорово вновь оказаться здесь.

Не секрет, что для Mehindra начало выступлений на технике Gen3 сложилось сложно. Но я отмечал позитивные знаки по ходу сезона, пусть даже они и не всегда приносили результат.

Больше всего мне нравятся их планы на будущее – они касаются тех перемен, которые будут реализованы в надлежащее время, и кадровых решений.

Планы просты – двигаться вперед. Думаю, у команды есть базис, чтобы стать осень сильной. Я верю в нее и позитивно настроен в отношении ее будущего. С учетом новых планов могу сказать, что это действительно уникальный проект».

Напарником де Вриса будет перешедший из Maserati Эдо Мортара, один из ветеранов серии, который в составе прежней команды одержал шесть побед и финишировал вторым в чемпионате 2020 года.

Такой выбор пилотов не оставил в составе Mahindra месте для Лукаса ди Грасси – тот еще во вторник вечером написал в социальных сетях, что покидает коллектив и объявит свои планы на 2024 год позже.

Предсезонные тесты ФЕ состоятся в Валенсии 23 октября, первая гонка нового чемпионата мира пройдет в середине января в Мехико.

Эдоардо Мортара, Ник де Врис, Mahindra Racing Фото: Mahindra Racing