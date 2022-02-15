Де Врис недоволен: Хватит сравнивать Формулу Е с Формулой 1

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После первых сезонов Формулы Е некоторые члены автоспортивного сообщества воспринимали чемпионат в качестве платформы для тех пилотов, которые не смогли попасть в Формулу 1. Со временем в «электричку» начало приходить все больше различных гонщиков, и сомнений относительно уровня серии стало меньше – более того, с прошлого сезона ФЕ получила статус чемпионата мира.

В рамках интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport действующего чемпиона ФЕ Ника де Вриса спросили, является ли электрическая серия «равнозначной заменой Формуле 1» – и пилоту Mercedes этот вопрос не понравился.

«Формула Е зарекомендовала себя как отдельная гоночная серия, которую принимают и ценят в сообществе, – отметил де Врис. – Но многие до сих пор сравнивают ее с Ф1, и я не считаю это справедливым. По мне, это разные чемпионаты с разными требованиями, и мы должны рассматривать ФЕ в качестве самостоятельной серии».

После трех гонок нового сезона Формулы Е де Врис занимает вторую позицию в личном зачете и отстает от лидера чемпионата Эдоардо Мортары на 5 очков.