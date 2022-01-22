Де Врис: Хочу остаться в Формуле Е даже после ухода Mercedes

После сезона Формулы Е 2021-2022 Mercedes свернет свою программу в электрическом чемпионате. Однако пилот «Серебряных стрел» Ник де Врис надеется, что ему удастся продолжить выступать в серии даже после ухода команды.

«Я по-настоящему надеюсь, что смогу продолжить выступать в Формуле Е и заодно совмещать это с участием в WEC или другом чемпионате, – рассказал де Врис Motorsport.com. – Эти две гоночные программы дают мне плотный график, который позволяет мне оставаться в форме и быть включенным в происходящее в мире, поэтому я считаю это очень важным. Моя цель – остаться в ФЕ и продолжить сочетать это с какими-то гонками на выносливость».

Действующий чемпион Формулы Е также поделился с нами о том, как в в их команде формируются номера для пилотов: оказывается, все гораздо сложнее, чем просто выбор гонщиками понравившейся цифры.

«Нет, я не буду брать номер 1, а останусь с цифрой 17, – добавил нидерландец. – Честно говоря, мы даже особо и не обсуждали возможность с выступлением под номером 1. Мы гоняемся с цифрами 5 и 17 потому, что буквы E и Q в названии нашего коллектива находятся на 5 и 17 местах в алфавите. У Стоффеля Вандорна – E, а у меня Q. Так что эти цифры – часть истории нашей команды. Я бы не хотел ездить с единичкой: меня вполне устраивает цифра 17, поэтому я ее оставлю».

В прошлом сезоне Ник проехал за команду G-Drive в категории LMP2 несколько гонок в WEC и Европейской серии Ле-Ман (где одержал одну победу и дважды заехал на пьедестал).

Дополнительная информация: Эрвин Ягги