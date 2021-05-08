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Формула E / Монако Отчет о квалификации

Да Кошта выиграл квалификацию Формулы Е в Монако с преимуществом в 0,012 с

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Действующий чемпион серии во второй раз в этом сезоне начнет гонку с поула

Да Кошта выиграл квалификацию Формулы Е в Монако с преимуществом в 0,012 с

Антониу Феликс да Кошта, представляющий команду DS Techeetah, выиграл квалификацию проходящего в Монако этапа чемпионата Формулы Е. Португалец на 0,012 с опередил Робина Фрейнса из Virgin, который сначала показал лучшее время по ходу группового этапа квалификации, а потом стал вторым в суперпоуле.

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В отличие от действующего чемпиона нынешний лидер общего зачета Ник де Врис стал одним из неудачников квалификации. Голландец изначально находился не в самом лучшем положении, так как обладатели первых шести мест в турнирной таблице выезжают на трассу в первой квалификационной группе. Но вдобавок к этому перед уходом на быстрый круг де Врис случайно отключил режим максимальной мощности. Возвращение к наиболее агрессивным настройкам силовой установки заняло почти полминуты, что сильно сказалось на результате (напомним, в каждом заезде пилоты проезжают только один быстрый круг). 

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В итоге де Врис стал предпоследним. Позади голландца остался лишь Сержиу Сетте Камара, на своем быстром круге потерявший контроль над автомобилем команды Dragon в первом повороте трассы.

 

 

Стартовая решетка гонки в Монако

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah    
2 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing    
3 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing    
4 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah    
5 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport    
6 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS    
7 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing    
8 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team    
9 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing    
10 France Норман Нато Monaco Venturi    
11 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt    
12 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing    
13 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS    
14 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport    
15 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes    
16 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing    
17 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt    
18 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi    
19 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team    
20 Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing    
21 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team    
22 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team    
23 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes    
24 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing    
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Квят обещал ездить с Alpine «почти на каждую гонку». И пришел на Формулу Е

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Квят обещал ездить с Alpine «почти на каждую гонку». И пришел на Формулу Е
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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Монако
Автор Кирилл Качнов

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