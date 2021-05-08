Антониу Феликс да Кошта, представляющий команду DS Techeetah, выиграл квалификацию проходящего в Монако этапа чемпионата Формулы Е. Португалец на 0,012 с опередил Робина Фрейнса из Virgin, который сначала показал лучшее время по ходу группового этапа квалификации, а потом стал вторым в суперпоуле.

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В отличие от действующего чемпиона нынешний лидер общего зачета Ник де Врис стал одним из неудачников квалификации. Голландец изначально находился не в самом лучшем положении, так как обладатели первых шести мест в турнирной таблице выезжают на трассу в первой квалификационной группе. Но вдобавок к этому перед уходом на быстрый круг де Врис случайно отключил режим максимальной мощности. Возвращение к наиболее агрессивным настройкам силовой установки заняло почти полминуты, что сильно сказалось на результате (напомним, в каждом заезде пилоты проезжают только один быстрый круг).

В итоге де Врис стал предпоследним. Позади голландца остался лишь Сержиу Сетте Камара, на своем быстром круге потерявший контроль над автомобилем команды Dragon в первом повороте трассы.

Стартовая решетка гонки в Монако