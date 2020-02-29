Да Кошта выиграл квалификацию Формулы Е в Марокко, лидер турнира стартует последним

Антониу Феликс да Кошта завоевал поул-позишн на этапе Формулы Е, который сейчас проходит на городской трассе в Марракеше. Португальский пилот сначала оказался быстрее своих соперников по первой квалификационной группе, а потом опередил – пусть всего на семь сотых – своего ближайшего преследователя в суперпоуле.

И для самого гонщика, занимающего сейчас третье место в общем зачете, и для его команды DS Techeetah победа в квалификации стала первой и в этом сезоне, и на трассе в Марокко. Впрочем, стоит напомнить, что за время проведения этапов Формулы Е в Марракеше обладатель поул-позиции еще ни разу не выигрывал гонку.

Главным соперником да Кошты в борьбе за поул был Максимилиан Гюнтер: на решающем круге немец проехал быстрее всех второй сектор трассы, но не смог опередить да Кошту из-за пары заметных помарок. Раннее пилот BMW получил призовой балл за самый быстрый круг на групповом этапе. Немец пробился в суперпоул из второй квалификационной группы – как и еще трое (из шести) участников решающего сегмента квалификации. В их числе был Андре Лоттерер на Porsche, который в суперпоуле оказался самым быстрым на третьем секторе и в итоге, уступив да Коште меньше одной десятой секунды, стал третьим.

Антигероем квалификации стал лидер чемпионата Митч Эванс. Гонщик команды Jaguar по ходу группового заезда банально не успел уйти на быстрый круг до финишного флага – то есть в итоге вообще не показал никакого результата и начнет заезд с последней позиции. Напомним, что преимущество Эванса над своим ближайшим преследователем в общем зачете – Александром Симсом на BMW – составляет в настоящий момент одно очко.

Гонка в Марокко пройдет сегодня – старт запланирован на 17:00 по московскому времени.

Стартовая решетка гонки