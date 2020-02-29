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Формула E / Марракеш / Отчет о квалификации

Да Кошта выиграл квалификацию Формулы Е в Марокко, лидер турнира стартует последним

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Да Кошта выиграл квалификацию Формулы Е в Марокко, лидер турнира стартует последним
Автор:
, Главный редактор
29 февр. 2020 г., 11:03

Судьбу поула решили семь сотых секунды, а лидирующий в чемпионате Митч Эванс не смог показать квалификационный результат по банальной причине – не успел уйти на быстрый круг до взмаха клетчатого флага.

Антониу Феликс да Кошта завоевал поул-позишн на этапе Формулы Е, который сейчас проходит на городской трассе в Марракеше. Португальский пилот сначала оказался быстрее своих соперников по первой квалификационной группе, а потом опередил – пусть всего на семь сотых – своего ближайшего преследователя в суперпоуле.

И для самого гонщика, занимающего сейчас третье место в общем зачете, и для его команды DS Techeetah победа в квалификации стала первой и в этом сезоне, и на трассе в Марокко. Впрочем, стоит напомнить, что за время проведения этапов Формулы Е в Марракеше обладатель поул-позиции еще ни разу не выигрывал гонку.

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Главным соперником да Кошты в борьбе за поул был Максимилиан Гюнтер: на решающем круге немец проехал быстрее всех второй сектор трассы, но не смог опередить да Кошту из-за пары заметных помарок. Раннее пилот BMW получил призовой балл за самый быстрый круг на групповом этапе. Немец пробился в суперпоул из второй квалификационной группы – как и еще трое (из шести) участников решающего сегмента квалификации. В их числе был Андре Лоттерер на Porsche, который в суперпоуле оказался самым быстрым на третьем секторе и в итоге, уступив да Коште меньше одной десятой секунды, стал третьим.

Антигероем квалификации стал лидер чемпионата Митч Эванс. Гонщик команды Jaguar по ходу группового заезда банально не успел уйти на быстрый круг до финишного флага – то есть в итоге вообще не показал никакого результата и начнет заезд с последней позиции. Напомним, что преимущество Эванса над своим ближайшим преследователем в общем зачете – Александром Симсом на BMW – составляет в настоящий момент одно очко.

Гонка в Марокко пройдет сегодня – старт запланирован на 17:00 по московскому времени.

Стартовая решетка гонки

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 1'17.158  
2 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 1'17.227 0.069
3 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 1'17.253 0.095
4 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 1'17.590 0.432
5 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 1'17.803 0.645
6 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 1'17.811 0.653
7 Belgium Жером Д'Амброзио India Mahindra Racing 1'17.798 0.640
8 United Kingdom Александр Симс United States Andretti Autosport 1'17.830 0.672
9 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 1'17.839 0.681
10 United Kingdom Джеймс Каладо United Kingdom Jaguar Racing 1'17.867 0.709
11 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 1'17.928 0.770
12 New Zealand Брендон Хартли United States Dragon Racing 1'17.944 0.786
13 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 1'17.958 0.800
14 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 1'18.047 0.889
15 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Virgin Racing 1'18.064 0.906
16 Germany Паскаль Верляйн India Mahindra Racing 1'18.069 0.911
17 Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing 1'18.203 1.045
18 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 1'18.218 1.060
19 Germany Даниэль Абт Germany Audi Sport Team Abt 1'18.229 1.071
20 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 1'18.313 1.155
21 Switzerland Нил Джани Germany Porsche Team 1'18.556 1.398
22 Brazil Фелипе Масса Monaco Venturi 1'18.675 1.517
23 China Ма Циньхуа United Kingdom NIO Formula E Team 1'19.359 2.201
24 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing    
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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Марракеш
Сессия Квалификация
Автор Кирилл Качнов

База данных

Марракеш

Марракеш

27 февр. - 29 февр.
Гонка Старт через
02 Часов
:
11 Минут
:
27 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Обкатка
пт 28 февр.
пт 28 февр.
08:00
14:00
Первая тренировка
пт 28 февр.
пт 28 февр.
10:45
16:45
Вторая тренировка
сб 29 февр.
сб 29 февр.
03:00
09:00
Квалификация
сб 29 февр.
сб 29 февр.
05:00
11:00
Гонка
сб 29 февр.
сб 29 февр.
09:03
15:03
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