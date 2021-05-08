Антониу Феликс да Кошта, представляющий команду DS Techeetah, выиграл гонку Формулы Е в Монако. Португалец стартовал с первой позиции, по ходу гонки утерял лидерство и окончательно склонил чашу весов на свою сторону лишь за полкруга до финиша.

Пилоты, стартовавшие с первых 4-х позиций, закончили заезд также на первых 4-х позициях – однако при этом не раз поменялись местами (а также возвращались в число лидеров, выпав из него). Звездой первой половины гонки был Робин Фрейнс: голландец ушел в бой со 2-й позиции, но через несколько кругов после старта опередил да Кошту – а чуть позже повторил этот маневр после потери лидерства в момент активации режима атаки.

Однако за 15 минут до финиша ситуация сложилась для Фрейнса не самым благоприятным образом: пилот Virgin уже воспользовался режимом атаки два положенных раза и не располагал фанбустом – а непосредственно за его спиной находились да Кошта, только что получивший фанбуст, и Эванс, чья силовая установка в этот момент находилась в режиме атаки. В результате зрители стали свидетелями чрезвычайно насыщенного событиями отрезка: примерно за полкруга да Кошта опередил Фрейнса, а Эванс по очереди опередил обоих.

Однако к последнему кругу в распоряжении пилота Jaguar оказалось заметно меньше энергии, чем у преследователей. В результате да Кошта обогнал Эванса, атаковав того в шикане после тоннеля – а Фрейнс опередил резко замедлившегося новозеландца на последних метрах перед финишной линией. Голландец в итоге вышел в лидеры чемпионата и на 5 очков опережает своего соотечественника Ника де Вриса, который стартовал с последней позиции и не смог набрать очков.

Напомним, что до этого Формула Е в Монако выступала на сокращенном варианте трассы – и в этом году электрические болиды впервые проехали по участку вокруг казино и знаменитому туннелю. Не обошлось без легкой неразберихи – но потери из-за толкучки, возникшей на выходе из шпильки у отеля Fairmont, оказались минимальными: из борьбы выбыл только Александр Симс, представляющий команду Mahindra.