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Формула E / Монако Отчет о гонке

Да Кошта выиграл адреналиновую гонку Формулы Е в Монако. Совершил решающий обгон за полкруга до финиша

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, Главный редактор

Робин Фрейнс не смог удержать лидерство в заезде, но вышел на первое место в общем зачете

Да Кошта выиграл адреналиновую гонку Формулы Е в Монако. Совершил решающий обгон за полкруга до финиша

Антониу Феликс да Кошта, представляющий команду DS Techeetah, выиграл гонку Формулы Е в Монако. Португалец стартовал с первой позиции, по ходу гонки утерял лидерство и окончательно склонил чашу весов на свою сторону лишь за полкруга до финиша.

Пилоты, стартовавшие с первых 4-х позиций, закончили заезд также на первых 4-х позициях – однако при этом не раз поменялись местами (а также возвращались в число лидеров, выпав из него). Звездой первой половины гонки был Робин Фрейнс: голландец ушел в бой со 2-й позиции, но через несколько кругов после старта опередил да Кошту – а чуть позже повторил этот маневр после потери лидерства в момент активации режима атаки.

 

Однако за 15 минут до финиша ситуация сложилась для Фрейнса не самым благоприятным образом: пилот Virgin уже воспользовался режимом атаки два положенных раза и не располагал фанбустом – а непосредственно за его спиной находились да Кошта, только что получивший фанбуст, и Эванс, чья силовая установка в этот момент находилась в режиме атаки. В результате зрители стали свидетелями чрезвычайно насыщенного событиями отрезка: примерно за полкруга да Кошта опередил Фрейнса, а Эванс по очереди опередил обоих.

 

Однако к последнему кругу в распоряжении пилота Jaguar оказалось заметно меньше энергии, чем у преследователей. В результате да Кошта обогнал Эванса, атаковав того в шикане после тоннеля – а Фрейнс опередил резко замедлившегося новозеландца на последних метрах перед финишной линией. Голландец в итоге вышел в лидеры чемпионата и на 5 очков опережает своего соотечественника Ника де Вриса, который стартовал с последней позиции и не смог набрать очков.

 

Напомним, что до этого Формула Е в Монако выступала на сокращенном варианте трассы – и в этом году электрические болиды впервые проехали по участку вокруг казино и знаменитому туннелю. Не обошлось без легкой неразберихи – но потери из-за толкучки, возникшей на выходе из шпильки у отеля Fairmont, оказались минимальными: из борьбы выбыл только Александр Симс, представляющий команду Mahindra.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah    
2 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 2.848 2.848
3 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 2.872 0.024
4 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 3.120 0.248
5 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 3.270 0.150
6 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 3.865 0.595
7 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 4.150 0.285
8 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 4.752 0.602
9 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 5.503 0.751
10 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 5.759 0.256
11 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 6.225 0.466
12 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 6.567 0.342
13 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 7.097 0.530
14 France Норман Нато Monaco Venturi 8.507 1.410
15 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 9.240 0.733
16 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 9.499 0.259
17 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 9.822 0.323
18 Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing 11.450 1.628
19 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 12.067 0.617
  Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 3 Laps 3 Laps
  Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 5 Laps 2 Laps
  Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 5 Laps 0.589
  Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 8 Laps 3 Laps
  United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing    
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Да Кошта выиграл квалификацию Формулы Е в Монако с преимуществом в 0,012 с

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Да Кошта выиграл квалификацию Формулы Е в Монако с преимуществом в 0,012 с
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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Монако
Автор Кирилл Качнов

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