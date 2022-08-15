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Формула E Новость

Да Кошта стал гонщиком Porsche в Формуле Е

Португалец с 2023 года заменит в команде Андре Лоттерера

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Технический редактор, глобальная редакция
Да Кошта стал гонщиком Porsche в Формуле Е
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Чемпион шестого сезона ФЕ Антониу Феликс да Кошта прекратил сотрудничество с DS Techeetah в день завершения прошедшего чемпионата мира в Сеуле – на следующее утро Porsche объявила, что гонщик станет напарником Паскаля Верляйна в ее составе.  

Да Кошта пришел в электроформулу в 2014 году и одержал за прошедшее время семь побед в гонках, выступая за Amlin Aguri, BMW Andretti и DS Techeetah. 

Porsche пришла в Формулу Е с заводской программой два сезона назад, Андре Лоттерер выступал за команду на протяжении всей ее недолгой истории, но решил вернуться в гонки на выносливость, где компания готовит к дебюту машину класса LMDh.

С сезона-2023 электроформула перейдет на технику третьего поколения, первая гонка пройдет в середине января в Мексике.

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