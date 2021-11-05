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Формула E Новости

Да Кошта передумал покидать DS Techeetah

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Португалец практически подтвердил заключение нового контракта с командой

Да Кошта передумал покидать DS Techeetah

Антониу Феликс да Кошта продолжит выступление в новом сезоне Формулы Е за свою команду DS Techeetah. Слухи о его уходе появились из-за финансовых проблем коллектива.

Так, летом концерн SECA, которому принадлежит команда, начал переговоры о ее продаже некоему канадскому бизнесмену, который планировал переименовать коллектив, сохранив отношения с французской автомобильной маркой DS.

На время проведения переговоров выплаты зарплат гонщикам задерживались, а после сделка сорвалась вовсе. Потому, слухи намекали на то, что да Кошта перейдет в Mercedes, если Ник де Врис найдет себе место в Формуле 1, либо вернется в свою прежнюю команду Andretti.

Однако сам португалец, который в этот уик-энд выступает на этапе чемпионата WEC в Бахрейне, фактически подтвердил, что остается в DS Techeetah.

«Все идет хорошо, – заявил да Кошта. – Я намерен остаться с той же командой, с теми же людьми на свой третий сезон. Я всегда говорил, что это одна из сильнейших команд в Формуле Е. Они уже выиграли много чемпионатов, так что я рад, что мы вместе, и подготовка идет полным ходом.

В ближайшие недели я с командой поеду на предсезонные тесты в Валенсии».

Да Кошта также ответил на вопрос о том, кто из конкурентов в новом сезоне будет сильнее.

«Что касается конкурентов, то я уверен, что Mercedes останется среди лидеров, а приход Лукаса ди Грасси усилит Venturi. Традиционно силен Nissan, а в прошлом году очень прибавил Jaguar. Ну и Envision всегда хороши», – сказал португалец.

Дополнительная информация: Рачит Тукрал

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