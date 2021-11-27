Да Кошта об уходе автоконцернов из ФЕ: Нам дали по лицу

В определенный момент гонки на электромобилях Формула Е определенно достиг высокой точки в своем развитии: серия обрела официальный статус чемпионата мира, а число присутствующих в ней автоконцернов достигло потрясающего значения – девяти (и это не считая Venturi, марки, которая когда-то выпускала машины).

Однако за прошедший год с небольшим об уходе из Формулы Е объявили ключевые компании, такие как BMW, Audi, а вскоре и Mercedes. Все это может показаться признаком разочарования производителей в чемпионате, однако обладатель титула в сезоне 2019/2020 годов Антониу Феликса да Кошта, уверен, что речь идет лишь о темной полосе, которая уже в прошлом.

«Я точно знаю, что Формула Е обладает достаточными силами, именем и репутацией, достаточным талантом для того, чтобы получив удар в лицо вновь подняться на ноги, – сказал в разговоре с Motorsport.com да Кошта. – Так что я не переживаю».

У нас в руководстве чемпионата – парни что надо. И они уже работают с рядом производителей, чтобы привлечь их к нам. К тому же у нас есть такие инновации, как режим атаки, фанбуст, нас любит молодое поколение болельщиков, и я уверен, что мы продолжим быть инновационным спортом».

Дополнительная информация: Рачит Тукрал