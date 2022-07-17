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Формула E / Нью-Йорк II Отчет о гонке

Да Кошта одержал первую победу в текущем сезоне Формулы Е

Стоффель Вандорн вернул себе лидерство в чемпионате

Да Кошта одержал первую победу в текущем сезоне Формулы Е
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Пилот команды DS Techeetah Антониу Феликс да Кошта побелил во второй гонке Формулы Е, прошедшей в этом году в Нью-Йорке. Стартовав с поула, он так и не уступил лидерства до самого финиша, увидев клетчатый флаг почти с нулевым зарядом батареи.

На второе место прорвался пилот Mercedes Стоффель Вандорн. Благодаря этому результату и финишу Эдоардо Мортары только на десятой позиции бельгиец вновь возглавил чемпионат. Третьим на финише стал Митч Эванс, который также поднялся на третье место в общем зачете пилотов.

На старте замешкался Андре Лоттерер, чем удачно воспользовались пилоты Mercedes, сразу отыгравшие позиции. По ходу гонки произошло несколько аварий, но ни одна из них не смогла сравниться со вчерашними столкновениями в дождевой гонке. 

Александр Симс на Mahindra, который стартовал четвертым, был вынужден отражать атаки почти всю гонку. В попытке атаковать Симса, ошиблись и чуть не закончили гонку сначала Митч Эванс, а затем и Ник де Врис.

За четыре гонки до финиша сезона у Вандорна 155 очков, у Мортары осталось 144 очка и Эванс заработал 139 очков. Очевидные шансы на титул также сохраняет Жак-Эрик Вернь с 128 очками.  

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah 46'55.511  
2 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 46'56.440 0.929
3 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 46'59.035 3.524
4 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 46'59.142 3.631
5 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 46'59.923 4.412
6 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 47'00.490 4.979
7 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 47'01.744 6.233
8 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 47'01.827 6.316
9 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 47'02.101 6.590
10 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 47'08.960 13.449
11 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 47'13.980 18.469
12 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 47'18.513 23.002
13 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 47'25.727 30.216
14 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 47'28.187 32.676
15 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 47'28.766 33.255
16 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 47'35.210 39.699
17 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 47'41.445 45.934
18 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 48'03.704 1'08.193
  France Жан-Эрик Вернь France Techeetah 43'25.414 3 Laps
  Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 43'25.869 3 Laps
  United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 43'33.429 3 Laps
  Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 32'55.546 12 Laps
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Видео: как вся Формула Е разом попала в аварию
Предыдущая новость

Видео: как вся Формула Е разом попала в аварию

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Да Кошта одержал первую победу в текущем сезоне Формулы Е
Формула E Формула E

Да Кошта одержал первую победу в текущем сезоне Формулы Е

Стоффель Вандорн вернул себе лидерство в чемпионате

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