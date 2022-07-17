Да Кошта одержал первую победу в текущем сезоне Формулы Е

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Пилот команды DS Techeetah Антониу Феликс да Кошта побелил во второй гонке Формулы Е, прошедшей в этом году в Нью-Йорке. Стартовав с поула, он так и не уступил лидерства до самого финиша, увидев клетчатый флаг почти с нулевым зарядом батареи.
На второе место прорвался пилот Mercedes Стоффель Вандорн. Благодаря этому результату и финишу Эдоардо Мортары только на десятой позиции бельгиец вновь возглавил чемпионат. Третьим на финише стал Митч Эванс, который также поднялся на третье место в общем зачете пилотов.
На старте замешкался Андре Лоттерер, чем удачно воспользовались пилоты Mercedes, сразу отыгравшие позиции. По ходу гонки произошло несколько аварий, но ни одна из них не смогла сравниться со вчерашними столкновениями в дождевой гонке.
Александр Симс на Mahindra, который стартовал четвертым, был вынужден отражать атаки почти всю гонку. В попытке атаковать Симса, ошиблись и чуть не закончили гонку сначала Митч Эванс, а затем и Ник де Врис.
За четыре гонки до финиша сезона у Вандорна 155 очков, у Мортары осталось 144 очка и Эванс заработал 139 очков. Очевидные шансы на титул также сохраняет Жак-Эрик Вернь с 128 очками.
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