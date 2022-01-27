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Формула E / Эд-Диръия I Отчет о тренировке

Чемпион Формулы Е начал новый сезон с поломки подвески

Автор:
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор

Ник де Врис не смог вписаться в поворот и закончил тренировку неподалеку от барьеров безопасности

Чемпион Формулы Е начал новый сезон с поломки подвески
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Оливер Роуленд показал лучшее время по итогам тренировки Формулы Е на этапе в Эд-Диръия. Пилот Mahindra перехватил лидерство в последние минуты сессии: до этого возглавлял протокол Антониу Феликс да Кошта, по итогу отставший от Роуленда на 0,158 секунды.

Благодаря установленному быстрейшему третьему сектору, Джейк Деннис смог замкнуть первую тройку и обойти Жана-Эрика Верня на 5 тысячных секунды.

В начале сессии чемпионат тестировал систему работы желтых флагов, но это никак не повлияло на тренировочный процесс. Однако следующее вмешательство в работу пилотов уже было настоящим. Автомобиль действующего чемпиона Ника де Вриса поддался скольжению в третьем повороте и задел колесом барьер: это столкновение привело к повреждению подвески и появлению на трассе желтых флагов.

 

Скорее всего, этот инцидент связан с высоким уровнем пыли на трассе. Ранее гонщик Jaguar Сэм Берд раскритиковал трек за большое количества песка, появившегося на покрытии трека из-за близости пустыни и проводившихся поблизости строительных работ.

Пятерку быстрейших замкнул Митч Эванс, отставший от Верня на 3 десятых секунды. Новичок Дэн Тиктум за рулем машины команды NIO 333 стал только 13-м, но смог опередить напарника Оливера Терви практически на секунду.

Позиция Гонщик Команда Время Отставание
1 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 1'10.559  
2 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 1'10.717 0.158
3 United Kingdom Джейк Деннис Avalanche Andretti Formula E 1'10.739 0.022
4 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 1'10.744 0.005
5 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 1'11.064 0.320
6 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 1'11.080 0.016
7 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 1'11.139 0.059
8 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 1'11.199 0.060
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