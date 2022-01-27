Чемпион Формулы Е начал новый сезон с поломки подвески
Ник де Врис не смог вписаться в поворот и закончил тренировку неподалеку от барьеров безопасности
Оливер Роуленд показал лучшее время по итогам тренировки Формулы Е на этапе в Эд-Диръия. Пилот Mahindra перехватил лидерство в последние минуты сессии: до этого возглавлял протокол Антониу Феликс да Кошта, по итогу отставший от Роуленда на 0,158 секунды.
Благодаря установленному быстрейшему третьему сектору, Джейк Деннис смог замкнуть первую тройку и обойти Жана-Эрика Верня на 5 тысячных секунды.
В начале сессии чемпионат тестировал систему работы желтых флагов, но это никак не повлияло на тренировочный процесс. Однако следующее вмешательство в работу пилотов уже было настоящим. Автомобиль действующего чемпиона Ника де Вриса поддался скольжению в третьем повороте и задел колесом барьер: это столкновение привело к повреждению подвески и появлению на трассе желтых флагов.
Скорее всего, этот инцидент связан с высоким уровнем пыли на трассе. Ранее гонщик Jaguar Сэм Берд раскритиковал трек за большое количества песка, появившегося на покрытии трека из-за близости пустыни и проводившихся поблизости строительных работ.
Пятерку быстрейших замкнул Митч Эванс, отставший от Верня на 3 десятых секунды. Новичок Дэн Тиктум за рулем машины команды NIO 333 стал только 13-м, но смог опередить напарника Оливера Терви практически на секунду.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отставание
|1
|Оливер Роуленд
|Mahindra Racing
|1'10.559
|2
|Антониу Феликс да Кошта
|Techeetah
|1'10.717
|0.158
|3
|Джейк Деннис
|Avalanche Andretti Formula E
|1'10.739
|0.022
|4
|Жан-Эрик Вернь
|Techeetah
|1'10.744
|0.005
|5
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|1'11.064
|0.320
|6
|Эдоардо Мортара
|Venturi
|1'11.080
|0.016
|7
|Паскаль Верляйн
|Porsche Team
|1'11.139
|0.059
|8
|Себастьен Буэми
|DAMS
|1'11.199
|0.060
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