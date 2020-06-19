Чемпион DTM заменит Абта в Формуле Е

Организаторы электроформулы на этой неделе озвучили планы провести шесть гонок на летном поле закрытого аэропорта «Темпельхоф» за девять августовских дней. Соревнования пройдут на трех конфигурациях трассы без зрителей.

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Участие в них не сможет принять Даниэль Абт. Победитель берлинского этапа 2018 года по ходу карантина был уволен из команды Audi Abt за жульничество – он передал управление профессиональному симрейсеру по ходу одной из кибергонок официальной серии.

Ингольштадтский концерн объявил, что Абта за рулем заменит 33-летний Рене Раст. Примечательно, что с 2005 года тот провел всего одну гонку в формульной серии – это был немецкий этап Формулы Е пять лет назад, когда Рене выступил за Team Aguri и финишировал с отставанием в шесть кругов после столкновения с Бруно Сенной.

«Я пристально слежу за Формулой Е уже долгое время и с интересом жду нового вызова, – цитирует Раста пресс-служба Audi. – В этой серии очень высокие требования к пилотам – помимо скорости, нужно эффективно расходовать энергию и грамотно выстраивать тактику.

Но тесты, которые мы проведем в начале июля, и занятия на симуляторе должны позволить мне хорошо подготовиться к выступлениям. Впереди шесть гонок за девять дней, так что учиться придется быстро».

Audi запланировала для гонщика тесты на «Лаузицринге» в компании с Лукасом ди Грасси.

Немецкая компания еще не озвучила имена своих гонщиков на следующий сезон электросерии, однако ее решение покинуть DTM делает возможным продолжение сотрудничества с Растом.

Кроме Абта, по ходу карантина Формулу Е покинул и еще один гонщик – Паскаль Верляйн ушел из Mahindra. Кто займет его место, команда пока не сообщила.