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Бывший технический директор Renault возглавит Mercedes в Формуле Е

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Бывший технический директор Renault возглавит Mercedes в Формуле Е
Автор:
22 июл. 2020 г., 09:49

Ник Честер займет пост главы технического штаба команды

В конце прошлого года стало известно, что после почти 20 лет работы в Benetton/Lotus/Renault британский специалист решил покинуть Энстоун. 

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Зимой слухи прочили Честера в Williams, но в итоге он стал техническим директором Mercedes в Формуле Е. Несколько месяцев назад стало известно, что штутгартский концерн намерен значительно укрепить свою команду в электрогонках, и приглашение Ника стало одним из шагов в этом направлении. По сообщению пресс-службы, он приступил к работе с начала июля.

51-летний специалист, который пришел в Формулу 1 в 1991 году, за время карьеры успел поработать в Simtek, Ligier и Arrows, а с 2000-го начал сотрудничество с нынешней Renault. Он прошел путь от конструктора до гоночного инженера, после чего стал главным инженером и техническим директором. 

Mercedes в настоящий момент занимает пятое место в командном зачете Формулы Е.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Команды Mercedes В Магазин
Автор Маркус Лютгенс

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