Мнение ди Грасси: 5 вещей, которые сделают Формулу Е лучшей гоночной серией в мире

Через два года Формула Е должна перейти на машины третьей категории, которые будут использоваться на протяжении минимум трех сезонов. Среди прочего предполагается, что электромоторы болидов смогут развивать 350 кВт вместо нынешних 250, спереди будет установлен дополнительный генератор от единого поставщика, а использование технологии быстрой зарядки позволит проводить пит-стопы.

Лукас ди Грасси – гонщик, активнее любого другого вовлеченный в проект Формулы Е. Бразилец был основным тест-пилотом, обкатывавшим первые прототипы электрического болида, а потом не пропустил ни одной проведенных в рамках турнира гонки. Неудивительно, что у столь опытного спортсмена есть свои взгляды на дальнейшее развитие чемпионата. Так что, слово победителю 10 гонок и экс-чемпиону Формулы Е...

Везде нужен баланс – и при управлении автомобилем, и при его создании. Сейчас это особенно важно. С одной стороны, нет смысла отбрасывать новые технологии, которые позволят ощутимо улучшить машину. С другой – техническое совершенство не должно оборачиваться неоправданно высокими тратами. На мой взгляд, выполнить эту задачу не так и сложно.

1. Полный привод и больше мощности

Лично я хотел бы видеть в болиде третьего поколения полный привод и 500 киловатт мощности. И прежде чем люди скажут, что с такой мощью нечего делать на городских трассах, я отвечу, что уровень мощности можно менять под конкретную конфигурацию автодрома.

Согласно предварительным расчетам, полноприводная 500-киловаттная машина Формулы Е сможет разгоняться с 0 до 190 километров в час быстрее болида Формулы 1. То есть она будет очень быстра! Конечно, с такой динамикой невозможно ездить в Париже или Гонконге. Но если сделать мощность регулируемой, то проблем не возникнет.

Например, на ряде трасс можно будет задействовать передний привод только в режиме атаки. Представьте: вы едете по Парижу в заднеприводном режиме, но в какой-то момент получаете в полтора раза больше мощности, да еще и передающуюся на четыре колеса! А на более просторных трассах, например в Мехико, можно использовать 400 киловатт в стандартном режиме и 500 – в режиме атаки. Гораздо проще менять машину под конкретную трассу, нежели поступать наоборот. Посмотрите, в какие огромные деьнги обошлась перестройка «Зандфорта», и, главное – назад быстро уже не переделаешь.

Существует также общее заблуждение, свойственное людям, у которых нет опыта езды на полноприводных гоночных машинах. Считается, что управлять ими просто. Я водил гибридный полноприводный прототип LMP1 и могу утверждать – это ничуть не проще, чем в случае с заднеприводной машиной. Просто техника управления разная.

Фото: Sam Bagnall / Motorsport Images

Вдобавок полноприводные болиды, можно сказать, ближе к реальности, так как в скором будущем все дорожные электромобили будут полноприводными, со своим мотором. Ведь два мотора на двух осях лучше регенерируют энергию торможения, чем один.

И кстати, мы теперь можем полностью отказаться от обычных тормозов. Замедлять машину будут исключительно мотор-генераторы, и кинетическая энергия болида почти полностью будет конвертироваться в электричество. Работа над этой технологией ускорит ее появление на серийных машинах, что приведет к радикальному снижению количества пыли, которое сейчас образуется при истирании колодок и дисков. И водителям не придется помнить о необходимости поменять колодки!

2. Моторов становится меньше. А надо, наоборот, больше!

Вообще вместо того, чтобы разрабатывать новые 350-киловаттные моторы, я бы сохранил существующие 250-киловаттные, при создании которых все производители уже добились больших успехов. Только поставил бы спереди еще один такой мотор.

Вместо этого планируется единый для всех передний генератор. Не вижу в этом никакого смысла. Зачем автопроизводителям ставить на автомобиль помимо собственного мотора, в разработку которого они серьезно вложились, лишнюю деталь чужого производства? С маркетинговой точки зрения будет очень обидно, если этот узел выйдет из строя. Только представьте: ваша машина ломается у всех на виду, а от вас это даже не зависело.

В первом сезоне не было автоконцернов, и никто не знал, как будет развиваться ситуация, поэтому использование стандартных моторов было логичным. Но сейчас возвращаться к стандартизации нет смысла. Гораздо дешевле будет просто собрать большее количество уже разработанных и обкатанных на трассах моторов. Вместо разработки совершенно нового.

3. Не спешите с быстрой подзарядкой

Быструю зарядку называют одним из ключевых нововведений при переходе к болидам третьего поколения. Но я бы отложил это и поискал какие-нибудь альтернативные варианты, ведь такая технология слишком дорога. Быстрая зарядка подразумевает потребность в больших объемах электроэнергии, которую не так-то просто получить.

Команда BMW отрабатывает процедуру пит-стопа Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Понятно, что с самого момента своего появления Формула Е стремилась активно продвигать дорожные электрокары, и с этой точки зрения демонстрация быстрой зарядки на гонках была бы отличной рекламой этой технологии. Но к 2023 году эта технология уже появится на общедоступных зарядных станциях. Чтобы посмотреть на процесс, необязательно будет пару недель ждать трансляции наших гонок, и Формула Е не сможет выступить тут пионером.

Так что, я бы не стал торопиться с внедрением этой технологии. Но я бы заложил эту опцию в конструкцию машины, чтобы быструю зарядку можно было использовать в будущем.

4. Ночь, улица, фонарь...

Чего мне в Формуле Е не хватает, так это ночных гонок. И я бы хотел увидеть на болидах третьего поколения фары. Во-первых, благодаря этому не потребуются трассы с искусственным освещением. Во-вторых, автоконцерны смогут сделать свои машины более узнаваемыми – примерно так поступают в американских гонках на выносливость IMSA. И не придется рисовать и разрабатывать какой-то сложный обвес.

Да, гонщикам в таких условиях станет сложнее. Зато зрителям будет только интереснее.

Прототип Cadillac DPi в ночной гонке серии IMSA Фото: Richard Dole / Motorsport Images

5. Добавьте звука!

И конечно, я бы заставил наши машины звучать по-разному. Люди скажут, что это обман. Но на деле «настоящий звук» – понятие условное. Если с вашей обычной машины убрать систему выхлопа, мотор будет звучать совсем не так, как вы привыкли – но значит ли это, что с помощью глушителя конструкторы «подделывают» звук?

С 2023 года в Европейском Союзе электромобили будут обязаны издавать какой-то звук при движении, чтобы пешеходы могли узнавать об их приближении. И мне кажется, будет круто, если в Формуле Е команды будут создавать для своих машин уникальные «голоса». Их можно придумывать чуть ли не для каждой гонки – к примеру, в Италии машины могут рычать, как Ferrari 90-х годов с моторами V12. А болельщики смогли бы скачивать эти «голоса», чтобы так же звучали их серийные электромобили!