Буэми впервые сменил команду после восьми сезонов в Формуле Е

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Себастьен Буэми не только выступал в Формуле Е с самого первого сезона, но и все это время гонялся за одну и ту же команду – сначала она называлась Renault e.Dams, а позже перекрасила машины в цвета Nissan.

Из тех немногих гонщиков, кто еще остался в пелотоне с дебюта года электроформулы, он оставался единственным, у кого в карьере не было ни одного перехода.

Но во вторник стало известно, что Буэми покидает прежний коллектив и с нового сезона станет напарником Ника Кэссиди в Envision. Его новая команда после смены поколения техники будет использовать силовые установки Jaguar.

Себастьен стал чемпионом второго сезона ФЕ и до сих пор удерживает рекорд по числу выигранных гонок (деля его с Лукасом ди Грасси), однако в последние годы он редко добивался успеха: швейцарец в последний раз победил в 2019 году, а на подиуме не был с 2020-го. Два последних сезона он завершил лишь на 15-й и 21-й позициях.

«Сейчас в Формуле Е наступает интересное время, и я с интересом жду начала выступлений за Envision Racing, – цитирует 33-летнего пилота пресс-служба. – К этой команде я всегда испытывал уважение, они показали, что умеют добиваться результата.

Переход на машины третьего поколения очень важен для спорта. Это новый вызов – они быстрее, легче и мощнее.

Я нацелен сражаться в группе лидеров, потому с нетерпением ожидаю начала тестов и подготовки к первой гонке в Мехико».

Envision завершила прошедший сезон на пятом месте, одержав одну победу. В прошлом году за команду вместе с Кэссиди выступал Робин Фрейнс – он уже объявил о переходе в Abt. Новый чемпионат мира Формулы Е стартует в Мексике в конце января.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь