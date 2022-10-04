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Формула E Новость

Буэми впервые сменил команду после восьми сезонов в Формуле Е

Швейцарский гонщик ушел из Nissan e.Dams и начнет сезон-2023 в составе Envision

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Буэми впервые сменил команду после восьми сезонов в Формуле Е
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Себастьен Буэми не только выступал в Формуле Е с самого первого сезона, но и все это время гонялся за одну и ту же команду – сначала она называлась Renault e.Dams, а позже перекрасила машины в цвета Nissan.

Из тех немногих гонщиков, кто еще остался в пелотоне с дебюта года электроформулы, он оставался единственным, у кого в карьере не было ни одного перехода. 

Но во вторник стало известно, что Буэми покидает прежний коллектив и с нового сезона станет напарником Ника Кэссиди в Envision. Его новая команда после смены поколения техники будет использовать силовые установки Jaguar.

Себастьен стал чемпионом второго сезона ФЕ и до сих пор удерживает рекорд по числу выигранных гонок (деля его с Лукасом ди Грасси), однако в последние годы он редко добивался успеха: швейцарец в последний раз победил в 2019 году, а на подиуме не был с 2020-го. Два последних сезона он завершил лишь на 15-й и 21-й позициях. 

«Сейчас в Формуле Е наступает интересное время, и я с интересом жду начала выступлений за Envision Racing, – цитирует 33-летнего пилота пресс-служба. – К этой команде я всегда испытывал уважение, они показали, что умеют добиваться результата. 

Переход на машины третьего поколения очень важен для спорта. Это новый вызов – они быстрее, легче и мощнее. 

Я нацелен сражаться в группе лидеров, потому с нетерпением ожидаю начала тестов и подготовки к первой гонке в Мехико». 

Envision завершила прошедший сезон на пятом месте, одержав одну победу. В прошлом году за команду вместе с Кэссиди выступал Робин Фрейнс – он уже объявил о переходе в Abt. Новый чемпионат мира Формулы Е стартует в Мексике в конце января.

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