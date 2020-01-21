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Формула E / Сантьяго / Новость

Буэми лишился очков в Сантьяго из-за поломки подрулевого переключателя

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Буэми лишился очков в Сантьяго из-за поломки подрулевого переключателя
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Соавтор: Алекс Калинаукас
21 янв. 2020 г., 09:46

Чемпион электросерии рассказал, что причиной его наказания оказался всплеск мощности мотора – а к нему привел сломанный переключатель.

Из Эр-Рияда, где состоялся первый в сезоне этап Формулы Е, Себастьен Буэми уехал без очков в личном зачете. Второй этап в Сантьяго тоже сложился для гонщика Nissan не лучшим образом. Хоть швейцарец и квалифицировался шестым, а до финиша добрался на седьмой позиции, затем он получил штраф и откатился на 13-ю строчку.

К результату Буэми прибавили 30 секунд за нарушение статьи 3.1 спортивных правил Формулы Е, потому что мощность его машины в какой-то момент гонки превысила максимально разрешенную.

«Штраф меня расстроил, ведь я финишировал седьмым, – рассказал Буэми Motorsport.com. – Это была плохая гонка, у нас возникло много проблем. Один из "лепестков" под рулевым колесом, отвечающий за передачу мощности с батареи, разломился надвое.

Я потерял три позиции, потому что этот переключатель заклинило. Из-за этого я и превысил мощность. В общем, я теряю три места, руль ломается, я стараюсь дотянуть до конца гонки. Затем становлюсь седьмым и получаю штраф в 30 секунд. Жестко».

На вопрос, почему переключатель сломался, Буэми ответил: «Возможно, он уже износился. Мы часто используем их – карбон гнулся, пока не сломался».

После двух этапов прошлогодний вице-чемпион Буэми занимает 21-е место в зачете Формулы Е. Его напарник Оливер Роуленд идет шестым.

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Сантьяго
Пилоты Себастьен Буэми
Автор Мэтт Кью

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14 февр. - 15 февр.
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