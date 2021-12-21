Еще до того как выиграть оба титула в Формуле Е, компания Mercedes объявила о прекращении выступлений в электрогонках в конце 2022 года, когда заканчивается период действия нынешних правил

Этот шаг выглядел особенно странно на фоне курса на отказ от двигателей внутреннего сгорания в серийной продукции, взятый советом директоров. С 2030 года Mercedes планирует производить исключительно электромобили, причем на программу технического переоснащения выделили 40 млрд евро.

Комментируя решение штутгартцев в интервью Motorsport TV, сооснователь и руководитель Формулы Е Алехандро Агаг отметил: «Я не могу понять их решения. Оно просто ставит меня в тупик.

Они продают все больше электромобилей, останавливают продажи машин с моторами внутреннего сгорания в Британии с 2030 года.

Возвращаться в гонки с такими моторами – возможно, для них это своего рода прощальный танец. Они хотят порадоваться последним годам, сжигая топливо, а с 2030-го вернутся в электрические гонки. А может, даже раньше.

Но понять их решение я не могу. Впрочем, для нас это не проблема».

В конце 2021 года Формулу Е покинули еще два немецких бренда, Audi и BMW. Porsche останется в серии на ближайшие годы, но и там не исключили свертывания программы по истечении действующего контракта с организаторами.

Агаг отметил, что свободные места в пелотоне едва ли будут пустовать долго.

«Совсем скоро появятся новые производители, – заверил испанец. – У нас есть потрясающие независимые команды. И чемпионат должен быть готов к тому, чтобы продолжать с одними лишь частными командами. Формула Е сейчас в отличной форме».

Алехандро дал понять, что уже в ближайшие недели стоит ожидать объявления о том, кто займет место Mercedes в пелотоне с 2023 года. Также организатор ФЕ пригласил всех заинтересованных автопроизводителей принять участие в обсуждении правил для машин четвертого поколения, которые выйдут на трассу через четыре-пять лет.

Новый сезон электроформулы стартует 28-29 января в Саудовской Аравии.