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Босс Формулы Е: Mercedes уходит от нас? Это будет их прощальный танец

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Алехандро Агаг признался, что не понимает решения немецкой компании покинуть его чемпионат – но не видит в этом проблемы

Босс Формулы Е: Mercedes уходит от нас? Это будет их прощальный танец

Еще до того как выиграть оба титула в Формуле Е, компания Mercedes объявила о прекращении выступлений в электрогонках в конце 2022 года, когда заканчивается период действия нынешних правил 

Этот шаг выглядел особенно странно на фоне курса на отказ от двигателей внутреннего сгорания в серийной продукции, взятый советом директоров. С 2030 года Mercedes планирует производить исключительно электромобили, причем на программу технического переоснащения выделили 40 млрд евро. 

Комментируя решение штутгартцев в интервью Motorsport TV, сооснователь и руководитель Формулы Е Алехандро Агаг отметил: «Я не могу понять их решения. Оно просто ставит меня в тупик. 

Они продают все больше электромобилей, останавливают продажи машин с моторами внутреннего сгорания в Британии с 2030 года.

Возвращаться в гонки с такими моторами – возможно, для них это своего рода прощальный танец. Они хотят порадоваться последним годам, сжигая топливо, а с 2030-го вернутся в электрические гонки. А может, даже раньше.

Но понять их решение я не могу. Впрочем, для нас это не проблема».

В конце 2021 года Формулу Е покинули еще два немецких бренда, Audi и BMW. Porsche останется в серии на ближайшие годы, но и там не исключили свертывания программы по истечении действующего контракта с организаторами.

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Агаг отметил, что свободные места в пелотоне едва ли будут пустовать долго. 

«Совсем скоро появятся новые производители, – заверил испанец. – У нас есть потрясающие независимые команды. И чемпионат должен быть готов к тому, чтобы продолжать с одними лишь частными командами. Формула Е сейчас в отличной форме».

Алехандро дал понять, что уже в ближайшие недели стоит ожидать объявления о том, кто займет место Mercedes в пелотоне с 2023 года. Также организатор ФЕ пригласил всех заинтересованных автопроизводителей принять участие в обсуждении правил для машин четвертого поколения, которые выйдут на трассу через четыре-пять лет.

Новый сезон электроформулы стартует 28-29 января в Саудовской Аравии. 

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