Болиды Формулы Е планируют заправлять топливом

Поколения болидов Формулы Е меняются раз в четыре года. Так, в сезоне 2022/2023 годов дебютирует техника третьего поколения: команды впервые смогут с ней познакомиться этой весной.

Однако в чемпионате уже задумались о том, какими могут быть машины четвертого поколения. И сооснователь Формулы Е Алехандро Агаг не исключил, что их можно будет не только заряжать, но и заправлять водородом. Правда, в движение болиды все равно будут приводиться электромоторами.

«Мы уже начали работать над концепцией машин четвертого поколения, которые появятся только через пять лет, – заявил Агаг в эфире Mototsport.tv. – Но обсуждение надо начинать уже сейчас. Конечно, мы посоветуемся на этот счет с автопроизводителями, которые участвуют в нашем чемпионате. Но также позовем и тех, кто только задумывается о приходе в нашу серию, мы открыты для всех.

По соглашению с FIA у нас есть монопольное право на проведение гонок электрических болидов на 25 лет, и мы вполне можем использовать водород для выработки электричества.

Существует два способа применения водорода в гонках. Во-первых, его можно просто сжигать как топливо в цилиндрах. При этом коэффициент полезного действия будет крайне низким – но есть люди, которые работают над совершенствованием такой технологии

Другой способ, который мы могли бы использовать – топливные ячейки, в которых происходит реакция водорода и кислорода с вырабатыванием электричества, которое затем подается на электромотор.

Как только такая технология получит достаточное развитие, мы определенно к ней присмотримся».

Серийные водородные электромобили в мире существуют уже сейчас. Их плюсом является возможность быстрой заправки, однако пока недостатков насчитывается больше. Среди них - отсутствие заправочной инфраструктуры, дороговизна водорода, а также низкая мощность топливных ячеек (из-за чего установить мощный электродвигатель на такие машины не получается).