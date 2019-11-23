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Формула E / Эд-Диръия II / Отчет о гонке

BMW завоевали дубль в гонке Формулы Е, Симс возглавил чемпионат

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BMW завоевали дубль в гонке Формулы Е, Симс возглавил чемпионат
Автор:
, Редактор
23 нояб. 2019 г., 13:04

Англичанин стартовал с поула и удержал лидерство несмотря то, что в гонке на трассу дважды выезжал автомобиль безопасности

Команда BMW i Andretti на второй гонке сезона Формулы Е, прошедшей в Эр-Рияде, завоевала дубль – первый за время выступлений в чемпионате. При этом Александр Симс впервые одержал победу за рулем электрической формулы, а Максимилиан Гюнтер впервые поднялся на подиум. 

Симс утром выиграл квалификацию, стартовал с поула и на протяжении всей дистанции ни разу не упустил лидерство. Гюнтер же, наборот, прорвался на подиум после старта с 11-й позиции, чему поспособствовали многочисленные ошибки и сходы пилотов в лидирующей группе.

В дебюте гонки наиболее активным пилотом среди лидеров стал Антониу Феликс да Кошта, в межсезонье перешедший в чемпионскую команду DS Techeetah. Стартовавший с 6-й позиции португалец совершил несколько обгонов и повел борьбу за второе место с экс-чемпионом серии Себастьеном Буэми. Борьба закончилась столкновением: Буэми, готовившийся активировать режим повышенной мощности (для этого на одном из участков трассы надо проехать по неидеальной траектории), медленнее обычного вышел из соответствующего поворота трассы в Эр-Рияде. Не ожидавший этого да Кошта поддел и развернул соперника, из-за чего швейцарец откатился в конец пелотона, а португалец получил наказание в виде проезда по пит-лейну.

 

Следующим заметным событием в группе лидеров стало стало столкновение Митча Эванса и победителя первой гонки Сэма Берда в борьбе за позиции на грани первой тройки. Пилот Jaguar из-за этого потерял шансы попасть в очковую зону, так как сразу после инцидента был вынужден заехать на пит-стоп (а позже судьи признали новозеландца виновным в этой аварии). Берд же сошел с трассы. После первого контакта с автомобилем команды Jaguar его машина была в состоянии продолжать движение – но через пару поворотов британца подтолкнул и отправил в отбойники Паскаль Верляйн. 

Для обеспечения безопасной эвакуации болида Берда на трассе появился автомобиль безопасности. Примечательно, что потом ему пришлось еще раз выезжать из боксов – и причиной снова стал разбитый автомобиль команды Virgin. На этот раз речь шла о машине Робина Фрейнса, который потерял контроль над своим болидом без какой-либо помощи со стороны соперников.

 

Действующий чемпион Жан-Эрик Вернь показал в квалификации 11-й результат, но был наказан потерей 20-ти позиций на стартовой решетке за замену тяговой батареи. Поскольку, даже оказавшись на последнем месте, он потерял меньше 20 позиций, в начале гонки француз заехал на пит-лейн для отбытия 5-секундной штрафной остановки. 

По результатам гонки ее победитель Александр Симс стал лидером чемпионата. Англичанин на 8 очков опережает Стоффеля Вандорна, финишировавшего на 4-й позиции. Аналогичным образом выглядит ситуация в командном зачете, где BMW i Andretti опережает заводскую команду Mercedes-Benz, за которую выступает Вандорн.

Обновление: Через пару часов после гонки судьи вынесли целый ряд наказаний – в том числе прибавили к результату Максимилиана Гюнтера 24 штрафных секунды, что привело к потере немецким гонщиком места в первой тройке. О вынесенных штрафах можно почитать здесь. Обновленные результаты готовятся.

Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 United Kingdom Александр Симс United States Andretti Autosport    
2 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 1.383 1.383
3 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 2.817 1.434
4 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 3.581 0.764
5 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 4.294 0.713
6 United Kingdom Оливер Роуленд Japan Nissan e.dams 5.475 1.181
7 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 12.318 6.843
8 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 16.544 4.226
9 Germany Даниэль Абт Germany Audi Sport Team Abt 16.942 0.398
10 United Kingdom Джеймс Каладо United Kingdom Jaguar Racing 17.221 0.279
11 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 19.394 2.173
12 New Zealand Брендон Хартли United States Dragon Racing 20.702 1.308
13 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 22.634 1.932
14 Switzerland Себастьен Буэми Japan Nissan e.dams 26.291 3.657
15 Switzerland Нил Джани Germany Porsche Team 27.493 1.202
16 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 29.046 1.553
17 Germany Паскаль Верляйн India Mahindra Racing 35.290 6.244
18 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 37.105 1.815
19 Brazil Фелипе Масса Monaco Venturi 45.758 8.653
20 China Ма Циньхуа United Kingdom NIO Formula E Team 1'04.165 18.407
  Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing 2 Laps 2 Laps
  Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 12 Laps 10 Laps
  United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Virgin Racing 17 Laps 5 Laps
  Belgium Жером Д'Амброзио India Mahindra Racing    
Полные результаты

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Эд-Диръия II
Сессия Гонка
Автор Сергей Иванов

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