BMW завоевали дубль в гонке Формулы Е, Симс возглавил чемпионат

Команда BMW i Andretti на второй гонке сезона Формулы Е, прошедшей в Эр-Рияде, завоевала дубль – первый за время выступлений в чемпионате. При этом Александр Симс впервые одержал победу за рулем электрической формулы, а Максимилиан Гюнтер впервые поднялся на подиум.

Симс утром выиграл квалификацию, стартовал с поула и на протяжении всей дистанции ни разу не упустил лидерство. Гюнтер же, наборот, прорвался на подиум после старта с 11-й позиции, чему поспособствовали многочисленные ошибки и сходы пилотов в лидирующей группе.

В дебюте гонки наиболее активным пилотом среди лидеров стал Антониу Феликс да Кошта, в межсезонье перешедший в чемпионскую команду DS Techeetah. Стартовавший с 6-й позиции португалец совершил несколько обгонов и повел борьбу за второе место с экс-чемпионом серии Себастьеном Буэми. Борьба закончилась столкновением: Буэми, готовившийся активировать режим повышенной мощности (для этого на одном из участков трассы надо проехать по неидеальной траектории), медленнее обычного вышел из соответствующего поворота трассы в Эр-Рияде. Не ожидавший этого да Кошта поддел и развернул соперника, из-за чего швейцарец откатился в конец пелотона, а португалец получил наказание в виде проезда по пит-лейну.

Следующим заметным событием в группе лидеров стало стало столкновение Митча Эванса и победителя первой гонки Сэма Берда в борьбе за позиции на грани первой тройки. Пилот Jaguar из-за этого потерял шансы попасть в очковую зону, так как сразу после инцидента был вынужден заехать на пит-стоп (а позже судьи признали новозеландца виновным в этой аварии). Берд же сошел с трассы. После первого контакта с автомобилем команды Jaguar его машина была в состоянии продолжать движение – но через пару поворотов британца подтолкнул и отправил в отбойники Паскаль Верляйн.

Для обеспечения безопасной эвакуации болида Берда на трассе появился автомобиль безопасности. Примечательно, что потом ему пришлось еще раз выезжать из боксов – и причиной снова стал разбитый автомобиль команды Virgin. На этот раз речь шла о машине Робина Фрейнса, который потерял контроль над своим болидом без какой-либо помощи со стороны соперников.

Действующий чемпион Жан-Эрик Вернь показал в квалификации 11-й результат, но был наказан потерей 20-ти позиций на стартовой решетке за замену тяговой батареи. Поскольку, даже оказавшись на последнем месте, он потерял меньше 20 позиций, в начале гонки француз заехал на пит-лейн для отбытия 5-секундной штрафной остановки.

По результатам гонки ее победитель Александр Симс стал лидером чемпионата. Англичанин на 8 очков опережает Стоффеля Вандорна, финишировавшего на 4-й позиции. Аналогичным образом выглядит ситуация в командном зачете, где BMW i Andretti опережает заводскую команду Mercedes-Benz, за которую выступает Вандорн.

Обновление: Через пару часов после гонки судьи вынесли целый ряд наказаний – в том числе прибавили к результату Максимилиана Гюнтера 24 штрафных секунды, что привело к потере немецким гонщиком места в первой тройке. О вынесенных штрафах можно почитать здесь. Обновленные результаты готовятся.

Результаты гонки