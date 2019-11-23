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Формула E / Эд-Диръия / Новость

BMW проиграла первую гонку Формулы Е из-за проблем с расходом энергии

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BMW проиграла первую гонку Формулы Е из-за проблем с расходом энергии
Автор:
23 нояб. 2019 г., 08:03

Александр Симс не стал придавать большого значения маневрам Стоффеля Вандорна, который вышел в лидеры гонки в Эр-Рияде после обгона с контактом. По мнению британского пилота, удержать первую позицию ему в любом случае не удалось бы.

Александр Симс, выступающий в чемпионате Формулы Е за команду BMW i Andretti, в субботу выиграл квалификацию в рамках открывающего сезон этапа в Саудовской Аравии и достаточно долго лидировал в заезде. Однако в середине гонки позволил обогнать себя Стоффелю Вандорну, после чего стал терять позиции одну за другой и в итоге финишировал 8-м. После финиша британский пилот назвал причиной своих проблем высокий расход энергии силовой установкой своего болида.

«С каждым кругом я все сильнее и сильнее отставал от составленного перед гонкой графика расхода. И к середине заезда уже было понятно, что удержаться в лидерах можно только чудом. Сейчас можно посмотреть повтор атаки Стоффеля и прийти к выводу, что я мог по-другому отреагировать на нее – к примеру, пораньше начать смещаться на правую сторону прямой и закрыть траекторию. Но это не изменило бы ситуации в целом: даже если б я тогда отбился, они прошли бы меня на следующем круге».

Атака Вандорна на позиции Симса закончилась контактом двух автомобилей – но ни один из пилотов не придал этому особого значения.

«Я находился в сложной ситуации, – прокомментировал эпизод Вандорн, закончивший гонку на 3-й позиции. – Сзади подъезжал Берд, у которого был включен режим повышенной мощности – и мне надо было атаковать Симса прямо сейчас, не откладывая на потом.

Мне пришлось уйти с идеальной траектории на грязную часть трассы, где очень скользко – и на входе в поворот передние колеса слегка заскользили. Можно сказать, что я промахнулся мимо апекса и это привело к контакту с машиной Алекса. Но по меркам Формулы Е в этом нет ничего страшного или опасного».

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Эд-Диръия
Сессия Гонка
Пилоты Александр Симс
Команды BMW i Andretti Motorsport
Автор Джейк Боксалл-Легг

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