BMW проиграла первую гонку Формулы Е из-за проблем с расходом энергии

Александр Симс, выступающий в чемпионате Формулы Е за команду BMW i Andretti, в субботу выиграл квалификацию в рамках открывающего сезон этапа в Саудовской Аравии и достаточно долго лидировал в заезде. Однако в середине гонки позволил обогнать себя Стоффелю Вандорну, после чего стал терять позиции одну за другой и в итоге финишировал 8-м. После финиша британский пилот назвал причиной своих проблем высокий расход энергии силовой установкой своего болида.

«С каждым кругом я все сильнее и сильнее отставал от составленного перед гонкой графика расхода. И к середине заезда уже было понятно, что удержаться в лидерах можно только чудом. Сейчас можно посмотреть повтор атаки Стоффеля и прийти к выводу, что я мог по-другому отреагировать на нее – к примеру, пораньше начать смещаться на правую сторону прямой и закрыть траекторию. Но это не изменило бы ситуации в целом: даже если б я тогда отбился, они прошли бы меня на следующем круге».

Атака Вандорна на позиции Симса закончилась контактом двух автомобилей – но ни один из пилотов не придал этому особого значения.

«Я находился в сложной ситуации, – прокомментировал эпизод Вандорн, закончивший гонку на 3-й позиции. – Сзади подъезжал Берд, у которого был включен режим повышенной мощности – и мне надо было атаковать Симса прямо сейчас, не откладывая на потом.

Мне пришлось уйти с идеальной траектории на грязную часть трассы, где очень скользко – и на входе в поворот передние колеса слегка заскользили. Можно сказать, что я промахнулся мимо апекса и это привело к контакту с машиной Алекса. Но по меркам Формулы Е в этом нет ничего страшного или опасного».