BMW проиграла первую гонку Формулы Е из-за проблем с расходом энергии
Александр Симс не стал придавать большого значения маневрам Стоффеля Вандорна, который вышел в лидеры гонки в Эр-Рияде после обгона с контактом. По мнению британского пилота, удержать первую позицию ему в любом случае не удалось бы.
Александр Симс, выступающий в чемпионате Формулы Е за команду BMW i Andretti, в субботу выиграл квалификацию в рамках открывающего сезон этапа в Саудовской Аравии и достаточно долго лидировал в заезде. Однако в середине гонки позволил обогнать себя Стоффелю Вандорну, после чего стал терять позиции одну за другой и в итоге финишировал 8-м. После финиша британский пилот назвал причиной своих проблем высокий расход энергии силовой установкой своего болида.
«С каждым кругом я все сильнее и сильнее отставал от составленного перед гонкой графика расхода. И к середине заезда уже было понятно, что удержаться в лидерах можно только чудом. Сейчас можно посмотреть повтор атаки Стоффеля и прийти к выводу, что я мог по-другому отреагировать на нее – к примеру, пораньше начать смещаться на правую сторону прямой и закрыть траекторию. Но это не изменило бы ситуации в целом: даже если б я тогда отбился, они прошли бы меня на следующем круге».
Атака Вандорна на позиции Симса закончилась контактом двух автомобилей – но ни один из пилотов не придал этому особого значения.
«Я находился в сложной ситуации, – прокомментировал эпизод Вандорн, закончивший гонку на 3-й позиции. – Сзади подъезжал Берд, у которого был включен режим повышенной мощности – и мне надо было атаковать Симса прямо сейчас, не откладывая на потом.
Мне пришлось уйти с идеальной траектории на грязную часть трассы, где очень скользко – и на входе в поворот передние колеса слегка заскользили. Можно сказать, что я промахнулся мимо апекса и это привело к контакту с машиной Алекса. Но по меркам Формулы Е в этом нет ничего страшного или опасного».
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Эд-Диръия
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Александр Симс
|Команды
|BMW i Andretti Motorsport
|Автор
|Джейк Боксалл-Легг
BMW проиграла первую гонку Формулы Е из-за проблем с расходом энергии
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