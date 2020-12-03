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Формула E / Новость

BMW покинет Формулу Е после сезона-2021

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BMW покинет Формулу Е после сезона-2021
Автор:
, редактор Autosport.com

Вслед за Audi и еще один немецкий автопроизводитель объявил о скором уходе из электросерии

Спустя день после завершения официальных предсезонных тестов, по итогам которых быстрейшим стал гонщик BMW Andretti Макси Гюнтер, баварский концерн анонсировал прекращение выступлений в Формуле Е. 

В кратком объявлении сказано, что спорт больше не приносит компании новых технологий: «Наше путешествие в Формуле Е близится к финишу. После семи успешных лет BMW Group завершит свое участие в серии в конце предстоящего сезона. 

Будучи партнером проекта с самого начала, BMW сыграла важную роль в истории успеха Формулы Е. Однако, если говорить о разработке электрических силовых установок, BMW Group фактически исчерпала возможности этого способа передачи технологий в конкурентном окружении Формулы Е 

Стратегический фокус BMW Group смещается в сторону электромобилей, мы намерены сконцентрироваться на массовой серийной продукции с пятым поколением BMW E-drives».

Компания подчеркнула, что сохранит полную заводскую поддержку команды в сезоне-2021, и лишь затем перенаправит ресурсы на новые проекты. 

Гонщиками BMW Andretti в предстоящем чемпионате мира станут Гюнтер и Джейк Деннис.

Несколькими днями ранее стало известно. что Audi также покинет Формулу Е после завершения сезона, чтобы сконцентрироваться на других гонках. Volkswagen и вовсе объявил о свертывании всех гоночных программ. 

Ранее BMW уже объявила об отказе от участия в радикально сменившей формат серии DTM.

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Об этой статье

Серия Формула E
Команды BMW i Andretti Motorsport
Автор Гайдн Кобб

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