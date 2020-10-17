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Формула E / Новость

Бывший гонщик G-Drive Racing заменил Массу в Формуле Е

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Бывший гонщик G-Drive Racing заменил Массу в Формуле Е
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Команда Venturi Racing объявила, что в сезоне-2021 за нее будет выступать Норман Нато

Француз в последнее время стартовал в марафорском чемпионате мира за Rebellion Racing, а чуть раньше был гонщиком российского коллектива G-Drive Racing в ELMS. Кроме того, он исполнял в Verturi обязанности тест-пилота. 

Фелипе Масса был уволен из команды ФЕ спустя минуту после завершения прошедшего сезона – бразильский вице-чемпион Ф1 не смог проявить себя, заняв только 22-е место, и его не спас даже многолетний крнтракт. 

28-летний Нато станет в команде, руководимой Сьюзи Вольф, напарником Эдоардо Мортары. Норман уже несколько раз участвовал в официальных тестах ФЕ, показав в них неплохую скорость. 

«Я готов и я знаю, что будет сложно, – сказал он Motorsport.com. – Мне требуется время на обучение, а моя главная задача – не испытывать сожалений в конце года. Важнее всего зарабатывать очки по ходу каждого уик-энда. Сейчас это главная цель».

Формула Е начнет свой седьмой сезон в середине января в Чили.

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Об этой статье

Серия Формула E
Пилоты Норман Нато
Команды Venturi
Автор Мэтт Кью

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